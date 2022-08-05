https://ukraina.ru/20220805/1037323212.html

Черновцы - граница-кормилица и напрасные надежды на беженцев

Черновцы - граница-кормилица и напрасные надежды на беженцев - 05.08.2022 Украина.ру

Черновцы - граница-кормилица и напрасные надежды на беженцев

Украина.ру, 05.08.2022

2022-08-05T08:06

2022-08-05T08:06

2022-08-05T08:10

западная украина

черновцы

эксклюзив

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В Черновцах достаточно людей, готовых к переходу города под юрисдикцию Румынии, и это не одни лишь этнические румыны. Но куда больше заинтересованных в сохранении границы, давно ставшей "кормилицей".Черновицкая область, которую на Украине часто называют Буковиной (хотя это большей частью Северная Буковина, а Южная Буковина находится в составе Румынии), на предыдущей неделе стала поводом для геополитических дискуссий. Всё началось с того, что 27 июля зампред Совета безопасности РФ, экс-президент России Дмитрий Медведев опубликовал в своём Телеграм-канале карту "раздела Украины", согласно которой Черновицкая область отходила Румынии.Через два дня МИД Румынии, наконец, отреагировал. "Мы считаем такие действия частью инструментов пропаганды и дезинформации, которые РФ использует уже длительное время... Какие-то "предложения" и "анализы" со случайной перерисовкой границ государств и подстрекательством к нарушению международного права – не более чем неудачные попытки оправдать собственные действия, нарушающие основанный на правилах международный порядок", – заявили в румынском внешнеполитическом ведомстве, и заверили Киев в полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.Однако как пост Медведева, так и ответ Бухареста в Черновцах, которые в 1918-1940 годах входили в состав Королевства Румыния, практически не заметили. О них буднично сообщили местные СМИ, но дискуссию эти новости вызвали разве что в среде профессиональных политологов. Румынская община города, руководству которой ещё с мая 2018 года грозят реальные сроки за выставку исторических карт "Великой Румынии" (со всей Буковиной, конечно), демонстративно промолчала. А остальные жители Черновцов по давно выработанной привычке просто не обратили внимания на обсуждение гипотетических событий, влияния на которые они не имеют.Конечно, в Черновцах достаточно людей, давно готовых к переходу города под юрисдикцию Румынии, и это не одни лишь этнические румыны. Дело в том, что Бухарест раздаёт (официально – "возвращает") румынское гражданство всем, чьи предки были подданными Королевства Румыния, – то есть по принципу "земли", а не "крови", как это делает Венгрия на Закарпатье. Примерно более 100 тысяч жителей Черновицкой области (точных данных, разумеется, нет) имеют паспорта Румынии, и значительная часть этих людей живёт в областном центре.С другой стороны, куда больше заинтересованных в сохранении границы с Румынией, до которой от Черновцов – чуть более 30 километров. Эта граница с конца 1980-х стала "кормилицей" огромного числа людей – как контрабандистов, так и в целом законопослушных "челноков". Они возили сначала дешёвые советские товары в нищую после правления Чаушеску Румынию, а потом продукцию турецкого ширпотреба – на Украину. Начинавшийся как место для торговли с клеёнок на земле "Калиновский рынок" на окраине Черновцов очень скоро стал одним из мощных оптовых торговых центров, сравнимых с "Седьмым километром" в Одессе и рынком "Барабашово" в Харькове.Ныне объёмы торговли, конечно, упали, однако появился новый поток через границу – людской. Причём если в конце февраля – начале марта люди любой ценой пытались уехать с Украины в Румынию и даже Молдавию, то ныне он работает в обоих направлениях. Учитывая ограничения на выезд мужчин мобилизационного возраста, огромное преимущество получили женщины-водители, а также перевозчики с румынскими и молдавскими паспортами.Черновчанка Марина (имя изменено) с 24 февраля до конца апреля почти всё время провела за рулём своего микроавтобуса, помогая выехать, в основном, женщинам с детьми. О пассажирах-мужчинах она говорит неохотно, но даёт понять, что такие были, однако они сами решали вопрос перехода границы – её делом была лишь перевозка. Чтобы доехать из Черновцов до Кишинёва, в феврале-марте нужно было выложить 300 долларов, до Бухареста – 500, ныне цены снизились.У мужа Марины проблем с выездом с Украины нет – он гражданин Молдавии. Иногда супруги выезжали в рейс вместе, особенно если нужно было ехать дальше, в Италию. Но зачастую ездили в разных направлениях – Василэ (имя изменено) мог везти пассажиров на семейном джипе в Кишинёв, а Марина на микроавтобусе – в Бухарест. Ныне желающих как покинуть Украину, так и вернуться на её территорию куда меньше, Марина и Василэ в основном возят отдыхающих на пляжи Румынии и Болгарии.Естественно, заинтересован в сохранении границы и губернатор Черновицкой области, и не только потому, что иначе он потеряет должность и возможность получать свою долю с потоков контрабанды. Занявший это кресло три недели назад Руслан Запаранюк первым делом поехал осматривать КПП на границе с Румынией. Их за два с лишним года у власти так и не смог достроить его предшественник Сергей Осачук, которого связывали с олигархом Дмитрием Фирташем.В свою очередь, бывший руководитель Черновицкой дирекции пока ещё государственного "Ощадбанка" Руслан Запаранюк принадлежит к бизнес-политической "семье" экс-премьера Арсения Яценюка. Точно так же, как два других известных выходца из Буковины – экс-глава "Ощадбанка" Андрей Пышный и экс-министр транспорта и инфраструктуры Максим Бурбак. Именно фирмы последнего получили после 2015 года подряды на реконструкцию КПП "Красноильск" и "Дьяковцы", но "освоили" европейские деньги так, что всё пришлось строить заново.Бурбак, потеряв в 2019-м мандат депутата Верховной Рады, долгое время в родном городе особо не отсвечивал, но ныне опять регулярно делает громкие заявления. Так, на днях он прокомментировал решение Еврокомисии о подключении Украины к системе Трансевропейской транспортной сети. "Это большой шанс для Черновицкой области выйти из глухого логистического капкана, в котором из-за стратегических ошибок местных властей оказался регион. Это возможность за счет европейских инвестиций построить транспортную инфраструктуру региона для обеспечения функционирования Балто-Черноморско-Эгейского коридора, который соединит Север и Юг через Львов и Черновцы" ,– заявил Максим Бурбак, который явно опять нацелился на деньги Евросоюза.Вот только настоящий "логистический капкан" для Черновцов состоит в том, что поезд из Киева в этот город идёт через территорию Молдавии. В бытность министром Бурбак вместо строительства обходной железной дороги просто договорился с Кишинёвом о том, что пассажиры поезда Киев-Черновцы не будут проходить таможенный и пограничный контроль – ведь на молдавской территории он не останавливается. Однако в условиях боевых действий на Украине в Молдавии всё чаще звучат голоса о том, что нужно или прекратить движение этого поезда, или восстановить контроль, который существовал до 2012 года (хотя ни одного удара по Черновцам до сих пор не было). И эта угроза обсуждается в Черновцах куда активнее, чем Балто-Черноморско-Эгейский транспортный коридор.Кстати, железнодорожное сообщение со Львовом, которое у Черновцов появилось ещё во времена Австро-Венгрии, ныне время от времени прерывается. Так, с 6 августа на неопределённый срок (формально – в связи с проведением техосмотра) будет отменён поезд Черновцы-Львов, который является самым удобным способом для черновчан доехать не только в столицу Галичины, но также в Ивано-Франковск и Коломыю.Судя по всему, подобные проблемы Черновцов с логистикой (не у всех ведь есть деньги на частных перевозчиков типа Марины и Василэ) привели к тому, что в Черновцах по сравнению с первыми неделями после начала российской спецоперации на Украине резко упал спрос на аренду жилой недвижимости.В июле 2022-го по сравнению с октябрём 2021 года заинтересованность в аренде жилья в Черновцах выросла лишь на 30%, тогда как в соседних Хмельницкой и Тернопольской – на 99 и 334 процента соответственно, а на Закарпатье – на 455% (исследование киевской компании ЛУН). Таким образом, черновчанам, у которых достаточно много свободных "инвестиционных" квартир, пришлось распрощаться с надеждами получить много денег от переселенцев с Востока. А других возможностей заработать в городе становится всё меньше и меньше.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20220228/1033398647.html

https://ukraina.ru/20220730/1037024096.html

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2022

Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

западная украина, черновцы, эксклюзив