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Обстрел Донецка, убийства пленных, доклад AI. Итоги 4 августа на Украине

Обстрел Донецка, убийства пленных, доклад AI. Итоги 4 августа на Украине - 04.08.2022 Украина.ру

Обстрел Донецка, убийства пленных, доклад AI. Итоги 4 августа на Украине

Доклад Amnesty International о преступлениях ВСУ вызвал ожесточённую критику украинских чиновников. Американский наёмник рассказал об убийствах российских военнопленных. Украинские военные нанесли удар по Донецку

2022-08-04T19:00

2022-08-04T19:00

2022-08-04T19:26

спецоперация

хроники

эксклюзив

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Правозащитная организация Amnesty International в своём докладе уличила Украину в нарушении международного права.«Мы задокументировали случаи, когда украинские силы подвергали риску гражданское население и нарушали военное право, при действиях в населенных районах... Нахождение в оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права», — приводятся в докладе слова генерального секретаря организации Аньес Каламар.Согласно докладу, украинские силы «причиняют вред гражданскому населению... применяя системы вооружения в населенных пунктах, в том числе школах и больницах». В докладе отмечается, что таким образом нарушается не только военное право, но и международное гуманитарное право.Так, в документе указано, что в 22 из 29 школ, которые посетили их специалисты, ВСУ размещали свой личный состав или технику. В Одессе же украинские военные и вовсе устанавливали бронетехнику в районах, где живет большое количество людей, а здание университета в Артёмовске (укр. Бахмуте) они превратили в свою военную базу, подытожили правозащитники.Ранее в Минобороны России неоднократно сообщали о размещении позиций ВСУ в школах. Так, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказывал, как военнослужащие Вооружённых сил Украины занимали позиции на территории школ в Днепре, Одессе и других городах. В ночь на 4 августа Мизинцев рассказал о том, как бойцы ВСУ и националистических формирований занимали позиции в медучреждениях. Притом подчас больных и персонал использовали в качестве «живого щита», а в иных случаях больным отказывали в предоставлении медпомощи.Доклад правозащитников вызвал ожесточение среди украинских чиновников. Так, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Amnesty International в том, что организация создаёт «фальшивый баланс между жертвой и преступником».«Пожалуйста, прекратите заниматься созданием фальшивой реальности, где у вас все в чём-то виноваты», — заявил Кулеба.Он призвал Amnesty International обращать внимания не на Украину, а на Россию.Резко выступил по поводу доклада организации и министр обороны Украины Алексей Резников. Он назвал документ «извращением, какие бы правовые конструкции его ни маскировали».«Любые попытки даже мельком уравнять неспровоцированную российскую агрессию и украинскую самозащиту, как это сделано в материале Amnesty International, — это свидетельство утраты адекватности и способ уничтожить свой авторитет», — заявил глава Минобороны Украины.Он заявил, что Украина «не позволит бесчестить своих защитников». Тем временем последние продолжили совершать военные преступления.Обстрел ДонецкаПредседатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрел Донецка, сообщила пресс-служба Следкома.«Председатель СК России поручил зафиксировать и расследовать факт обстрела здания драмтеатра в Донецке», — отмечалось в сообщении.Ранее во время прощания с Героем ДНР и Героем России Ольгой Качурой, известной под позывным "Корса", украинские военные нанесли удары по драмтеатру, где проходила траурная церемония.«По предварительным данным 5 гражданских лиц погибли, еще 6 получили ранения. Анкетные данные пострадавших устанавливаются», — сообщило позже представительство ДНР в СЦККСогласно сообщению СМИ, среди погибших был ребёнок.«Житель Донецка увидел свою погибшую семью — из-за зверских обстрелов ВСУ из гаубиц со стороны населенного пункта Первомайское умерли его жена и внучка. Он нашел свою семью буквально разложенную по кускам на бульваре Пушкина. Мужчина не может сдержать эмоции — крики, горе, ад», — сообщил Telegram-канал Readovka.Канал выложил видео с места событий (18+).«Нет у меня документов! Это внучка моя, а вот — жена моя… Прилетел снаряд», — говорил мужчина.Примечательно, что в некоторых украинских сообществах информация о погибших вызвала веселье.«Ребенок гулял с бабушкой, разорвало на куски. Дедушка их опознал. Трупы на улицах. В отечественных пабликах стебутся и смеются. Интересно, харьковские админы некоторых из этих пабликов совсем не понимают, что когда-то этот смех над трупами им могут вспомнить? Просто гипотетически», — прокомментировал это медиаэксперт Анатолий Шарий.При этом погибли случайные прохожие.Многие усмотрели в обстреле месть погибшей «Корсе».«Мёртвым мстят, твари», — отметила главред МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян.Российский журналист Дмитрий Стешин опубликовал видео обстрела, которое снял его подписчик.«Видео прилета по "Донбасс Паласу", это самый центр Донецка. Им было мало того, что они убили "Корсу", они ее "проводили" с укропским скотством, обстреляв театр, где прощались...», — прокомментировал видео Стешин.Он призвал читателей вдуматься в происходящее. «Вдумайтесь в этот хтонический ужас: убили "Корсу" и мстили ей даже мертвой. Второй раз убить "Корсу" не могли, убили просто девушку-прохожую. По центру Донецка опять долбят, я как-то проскочил между струек дождя», — отметил Стешин.При этом официальные представители украинских властей в присущей им манере отрицали ответственность Украины за произошедшее. Так, уроженец Львова, чьи родственники, по сообщениям СМИ, находятся в Великобритании — советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк возложил ответственность за произошедшее на Россию. При этом Подоляк ещё и потребовал у Запада новое артиллерийское вооружение.Так, Подоляк настоял на передаче Украине западной дальнобойной артиллерии, РЗСО и снарядов ATACMS к РСЗО HIMARS , M270 и MARS-II, «чтобы уничтожить российскую логистику».Тем временем Украина нанесла новый удар по Донецку.«Украинские боевики снова выпустили по Донецку ракету РСЗО БМ-27 "Ураган", начинённую ПФМ-1. "Лепестки" рассыпались на дорогах Кировского района», — сообщил российский журналист Евгений Поддубный.Использование противопехотных мин запрещено Оттавской конвенцией, которую ратифицировала Украина. Ранее Украина уже запускала по Донецку снаряды, начинённые этими противопехотными минами.Убийства пленныхОдними обстрелами мирных жителей преступления ВСУ не ограничиваются. Так, 4 августа проект «Рыбарь» выложил телефонный разговор с Бенджамином Велкро — бывшим сержантом армии США, который тренировал подразделения с украинской теробороны. В нём Велкро признался в пытках и убийстве российского военнопленного. «Я не настолько туп, чтобы обвинять себя в преступлениях. Конечно, что же это парни из "Грузинского легиона" потому, что они с...ные грузины, и они дебилы. Он (убитый солдат ВС РФ. — Ред.) был откуда-то из Центральной Азии или Центральной России. Нам дали приказ не брать пленных, потому что нам сказали, что с нами будут обращаться так же: мы наёмники, и нас казнит Россия. Так что мы перерезали ему сухожилия и заставили плыть, чтобы посмотреть, как можно плавать без сухожилий. Я не знаю, парню было лет 18, хрен его знает. Мы преподали ему грёбаный урок. Мы отрезали ему пятку и заставили переплывать через Северский Донец. И он утонул», — рассказал Велкро.Он также отметил, что по плывущему военнопленному стреляли.«Мы практиковались в стрельбе, чтобы посмотреть, как хорошо мы стреляем, пока он плывёт. Я не знаю, может, парни из сибирских задниц мира и могут хорошо плавать, но он мёртв», — заявил Велкро.А потом перешёл на ломаный русский.«Я знаю, как работать на войне, я знаю, как использовать квадрокоптер, я знаю, как делать эти войны. Я живу сейчас, говорю с тобой. Ну да. Если я не могу говорить, я умру. Это жизнь. Я профессиональный солдат. Сейчас я закончил работать потому, что я устал от войны», — заявил он на русском.Потом Велкро снова перешёл на английский и сообщил, что не будет передавать свидетельства об убитом солдате, т. к. это «вопрос безопасности».«Не хочу подгадить своему начальству. Если я буду говорить с русскими о местах, который я нашёл, меня порвут на кусочки. Вы придурки, команды по внедрению, мы вас вынесем», — заявил американец.Он также отметил, что ему всё равно, за какое подразделение воевать: запрещённый в РФ «Азов»* или запрещённый в РФ «Правый сектор»*. Главное, чтобы ему платили деньги.В тот же день Следственный Комитет России сообщил, что изучает очередное видео с бесчеловечным обращением украинских боевиков с российскими военнопленными.Поводом послужила очередная видеозапись зверств, а именно — убийство и глумление над трупами военнопленных. В ведомстве рассказали, что солдаты ВСУ расстреливали безоружных российских военнопленных и выкидывали их на дорогу.«Отмечается, что на кадрах зафиксирован момент расправы украинскими боевиками над безоружными российскими военнопленными в районе Черниговщины. Кадры, по предварительным данным, были сняты в конце марта — начале апреля. Высказывается предположение, что к преступлениям причастны боевики из «Правого Сектора»*», — сообщил СК РФ.В ведомстве подчеркнули, что данные факты «в очередной раз свидетельствуют о нарушении украинской стороной требований Женевской конвенции от 12.08.1949 об обращении с военнопленными».* Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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