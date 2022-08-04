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Без Будько нет "Сватов": новый сезон сериала под угрозой из-за Добронравова
Без Будько нет "Сватов": новый сезон сериала под угрозой из-за Добронравова - 04.08.2022 Украина.ру
Без Будько нет "Сватов": новый сезон сериала под угрозой из-за Добронравова
Новый сезон сериала "Сваты" может не выйти без участия в проекте актера Федора Добронравова, который исполнил одну из главных ролей, сообщает 4 августа "Русская газета"
2022-08-04T18:05
2022-08-04T18:05
2022-08-04T18:05
новости
сваты
добронравов
сериал
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Издание приводит слова кинокритика Алексея Двоеглазова, который не считает, что проект может быть закрыт.Однако, предположил он, Добронравову, вероятно, "надоело участвовать в этом".Критики однозначно сходятся во мнении, что уход из сериала одной из главных "звезд" серьезно ударит по рейтингам проекта.Ранее в команде сериала произошел конфликт между российскими актерами Добронравовым и Инной Королевой и украинской актрисой Анной Кошмал. Кошмал прекратила общение со всеми коллегами по сериалу "Сваты" из-за того, что никто из них не высказался против российской спецоперации на Украине, а Королева посоветовала ей обратиться к психиатру.
https://ukraina.ru/20220727/1036919395.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сваты, добронравов, сериал
Без Будько нет "Сватов": новый сезон сериала под угрозой из-за Добронравова
Новый сезон сериала "Сваты" может не выйти без участия в проекте актера Федора Добронравова, который исполнил одну из главных ролей, сообщает 4 августа "Русская газета"
Издание приводит слова кинокритика Алексея Двоеглазова, который не считает, что проект может быть закрыт.
Думаю, продюсеры не будут убивать курицу, которая несет золотые яйца. Они постараются сделать лучше.
Однако, предположил он, Добронравову, вероятно, "надоело участвовать в этом".
Критики однозначно сходятся во мнении, что уход из сериала одной из главных "звезд" серьезно ударит по рейтингам проекта.
Ранее в команде сериала произошел конфликт между российскими актерами Добронравовым и Инной Королевой и украинской актрисой Анной Кошмал. Кошмал прекратила общение со всеми коллегами по сериалу "Сваты" из-за того, что никто из них не высказался против российской спецоперации на Украине, а Королева посоветовала ей обратиться к психиатру.