Без Будько нет "Сватов": новый сезон сериала под угрозой из-за Добронравова - 04.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220804/1037318636.html
Без Будько нет "Сватов": новый сезон сериала под угрозой из-за Добронравова
Без Будько нет "Сватов": новый сезон сериала под угрозой из-за Добронравова - 04.08.2022 Украина.ру
Без Будько нет "Сватов": новый сезон сериала под угрозой из-за Добронравова
Новый сезон сериала "Сваты" может не выйти без участия в проекте актера Федора Добронравова, который исполнил одну из главных ролей, сообщает 4 августа "Русская газета"
2022-08-04T18:05
2022-08-04T18:05
новости
сваты
добронравов
сериал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102991/97/1029919798_0:0:1099:619_1920x0_80_0_0_a7fdcce89984e291fc96f037e45dd1a9.jpg.webp
Издание приводит слова кинокритика Алексея Двоеглазова, который не считает, что проект может быть закрыт.Однако, предположил он, Добронравову, вероятно, "надоело участвовать в этом".Критики однозначно сходятся во мнении, что уход из сериала одной из главных "звезд" серьезно ударит по рейтингам проекта.Ранее в команде сериала произошел конфликт между российскими актерами Добронравовым и Инной Королевой и украинской актрисой Анной Кошмал. Кошмал прекратила общение со всеми коллегами по сериалу "Сваты" из-за того, что никто из них не высказался против российской спецоперации на Украине, а Королева посоветовала ей обратиться к психиатру.
https://ukraina.ru/20220727/1036919395.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102991/97/1029919798_124:0:1099:731_1920x0_80_0_0_7b4c4684b5b9dd1e46fb8f04d05dc1d3.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сваты, добронравов, сериал

Без Будько нет "Сватов": новый сезон сериала под угрозой из-за Добронравова

18:05 04.08.2022
 
© кадр из сериала "Сваты"Татьяна Кравченко
Татьяна Кравченко
© кадр из сериала "Сваты"
Читать в
Новый сезон сериала "Сваты" может не выйти без участия в проекте актера Федора Добронравова, который исполнил одну из главных ролей, сообщает 4 августа "Русская газета"
Издание приводит слова кинокритика Алексея Двоеглазова, который не считает, что проект может быть закрыт.
Думаю, продюсеры не будут убивать курицу, которая несет золотые яйца. Они постараются сделать лучше.
Однако, предположил он, Добронравову, вероятно, "надоело участвовать в этом".
Критики однозначно сходятся во мнении, что уход из сериала одной из главных "звезд" серьезно ударит по рейтингам проекта.
Ранее в команде сериала произошел конфликт между российскими актерами Добронравовым и Инной Королевой и украинской актрисой Анной Кошмал. Кошмал прекратила общение со всеми коллегами по сериалу "Сваты" из-за того, что никто из них не высказался против российской спецоперации на Украине, а Королева посоветовала ей обратиться к психиатру.
Федор Добронравов
27 июля, 13:25
Разборки в "Сватах": Добронравов отреагировал на критику своей "внучки"Российский актер, народный артист России Федор Добронравов сказал, что ничего не знает о высказываниях своей коллеги по сериалу украинской актрисы Анны Кошмал, передает FBM.ru 27 июля
 
НовостиСватыДобронравовсериал
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:15Вассерман: России придется признать США спонсором терроризма
18:05Без Будько нет "Сватов": новый сезон сериала под угрозой из-за Добронравова
18:04Вассерман рассказал, чем сбивал бы украинский дрон в Севастополе
17:53Депутат Госдумы рассказал пикантные подробности о сексуальном рабстве юных украинок в ЕС
17:45Политолог рассказал о позитивном эффекте от визита Пелоси
17:37Конец профессиональных ВСУ, США скупили земли Украины. О чём говорили эксперты 4 августа
17:33Журналисты разобрались, стала ли киевская пенсионерка причиной ссоры Тарзана и Королевой
17:31Подоляк обвинил британских правозащитников в срыве поставок оружия из Европы и США
17:27Затулин о том, как Россия могла избежать спецоперации. Видео
17:15Политолог о визите Пелоси на Тайвань: пока что Китай проиграл
17:01Киев разочаровался в Западе и провалился в Китае: что говорили об Украине в мире 4 августа
16:56Леонтьев рассказал, кто заставил его уехать из России
16:31Политолог Суздальцев: Китай даже на миллиметр не двинется в сторону России
16:24"Лишить гражданства и запретить въезд": российский журналист высказался о Макаревиче
16:21Российский доброволец ответил, поможет ли западная артиллерия начать контрнаступление ВСУ
16:12Херсонские власти анонсировали референдум о вхождении в состав РФ
16:10Рванёт или нет? Мухин о конфликте вокруг Тайваня и будет ли Украина признана террористом
16:04СМИ: София Ротару покинет Украину
16:00Хроника событий на Украине на 16:00 4 августа
15:56Российский доброволец рассказал об украинцах, желающих воевать вместе с ним
Лента новостейМолния