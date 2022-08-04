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Без Будько нет "Сватов": новый сезон сериала под угрозой из-за Добронравова

Без Будько нет "Сватов": новый сезон сериала под угрозой из-за Добронравова - 04.08.2022 Украина.ру

Без Будько нет "Сватов": новый сезон сериала под угрозой из-за Добронравова

Новый сезон сериала "Сваты" может не выйти без участия в проекте актера Федора Добронравова, который исполнил одну из главных ролей, сообщает 4 августа "Русская газета"

2022-08-04T18:05

2022-08-04T18:05

2022-08-04T18:05

новости

сваты

добронравов

сериал

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Издание приводит слова кинокритика Алексея Двоеглазова, который не считает, что проект может быть закрыт.Однако, предположил он, Добронравову, вероятно, "надоело участвовать в этом".Критики однозначно сходятся во мнении, что уход из сериала одной из главных "звезд" серьезно ударит по рейтингам проекта.Ранее в команде сериала произошел конфликт между российскими актерами Добронравовым и Инной Королевой и украинской актрисой Анной Кошмал. Кошмал прекратила общение со всеми коллегами по сериалу "Сваты" из-за того, что никто из них не высказался против российской спецоперации на Украине, а Королева посоветовала ей обратиться к психиатру.

https://ukraina.ru/20220727/1036919395.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сваты, добронравов, сериал