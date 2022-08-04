Депутат Госдумы рассказал пикантные подробности о сексуальном рабстве юных украинок в ЕС - 04.08.2022 Украина.ру
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Депутат Госдумы рассказал пикантные подробности о сексуальном рабстве юных украинок в ЕС
Депутат Госдумы рассказал пикантные подробности о сексуальном рабстве юных украинок в ЕС - 04.08.2022 Украина.ру
Депутат Госдумы рассказал пикантные подробности о сексуальном рабстве юных украинок в ЕС
В Европе продают несовершенных украинских девочек в сексуальное рабство, написал депутат Госдумы Алексей Журавлев в своем Телеграм-канале
2022-08-04T17:53
2022-08-04T17:53
новости
сексуальное насилие
рабство
украина
европа
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Так, в Даркнете за последние три месяца появилось большое количество подобных предложений по продаже на любой срок детей и подростков из Украины.Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция за легализацию проституции в стране. Для рассмотрения главой государства инициатива должна набрать 25 тысяч голосовАвтор петиции указал, что, узаконив данный бизнес государство сможет пополнить бюджет налогами и снизить уровень венерических заболеваний.Также Норвежская вещательная корпорация сообщала, что иностранные проститутки придумали новую схему привлечения клиентов в Европе. Теперь многие из них говорят, что приехали из Украины. По их словам, это помогает увеличить заработок.
https://ukraina.ru/20220804/1037312482.html
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новости, сексуальное насилие, рабство, украина, европа

Депутат Госдумы рассказал пикантные подробности о сексуальном рабстве юных украинок в ЕС

17:53 04.08.2022
 
© flickr.com / MannaMeСексуальное рабство торговля людьми
Сексуальное рабство торговля людьми - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© flickr.com / MannaMe
Читать в
В Европе продают несовершенных украинских девочек в сексуальное рабство, написал депутат Госдумы Алексей Журавлев в своем Телеграм-канале
А вот что зачастую происходит с украинскими беженцами в Европе - сексуальное рабство. Давно пора уже задуматься, где лучше.
Алексей Журавлев
Депутат Госдумы
Так, в Даркнете за последние три месяца появилось большое количество подобных предложений по продаже на любой срок детей и подростков из Украины.
Даркнет
Даркнет
Даркнет
Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция за легализацию проституции в стране. Для рассмотрения главой государства инициатива должна набрать 25 тысяч голосов
Автор петиции указал, что, узаконив данный бизнес государство сможет пополнить бюджет налогами и снизить уровень венерических заболеваний.
Также Норвежская вещательная корпорация сообщала, что иностранные проститутки придумали новую схему привлечения клиентов в Европе. Теперь многие из них говорят, что приехали из Украины. По их словам, это помогает увеличить заработок.
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