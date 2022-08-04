https://ukraina.ru/20220804/1037316899.html

Депутат Госдумы рассказал пикантные подробности о сексуальном рабстве юных украинок в ЕС

Депутат Госдумы рассказал пикантные подробности о сексуальном рабстве юных украинок в ЕС - 04.08.2022 Украина.ру

Депутат Госдумы рассказал пикантные подробности о сексуальном рабстве юных украинок в ЕС

В Европе продают несовершенных украинских девочек в сексуальное рабство, написал депутат Госдумы Алексей Журавлев в своем Телеграм-канале

2022-08-04T17:53

2022-08-04T17:53

2022-08-04T17:53

новости

сексуальное насилие

рабство

украина

европа

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Так, в Даркнете за последние три месяца появилось большое количество подобных предложений по продаже на любой срок детей и подростков из Украины.Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция за легализацию проституции в стране. Для рассмотрения главой государства инициатива должна набрать 25 тысяч голосовАвтор петиции указал, что, узаконив данный бизнес государство сможет пополнить бюджет налогами и снизить уровень венерических заболеваний.Также Норвежская вещательная корпорация сообщала, что иностранные проститутки придумали новую схему привлечения клиентов в Европе. Теперь многие из них говорят, что приехали из Украины. По их словам, это помогает увеличить заработок.

https://ukraina.ru/20220804/1037312482.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сексуальное насилие, рабство, украина, европа