https://ukraina.ru/20220804/1037315703.html

Конец профессиональных ВСУ, США скупили земли Украины. О чём говорили эксперты 4 августа

Конец профессиональных ВСУ, США скупили земли Украины. О чём говорили эксперты 4 августа - 04.08.2022 Украина.ру

Конец профессиональных ВСУ, США скупили земли Украины. О чём говорили эксперты 4 августа

Украина.ру, 04.08.2022

2022-08-04T17:37

2022-08-04T17:37

2022-08-04T18:03

царев

украина

сша

вассерман

эксклюзив

всу

донбасс

земля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102664/26/1026642636_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_60fd20b3c21e3d355d90e8d6415e7080.jpg.webp

Профессиональная украинская армия почти исчезла, России придётся признать США спонсором терроризма, американские компании продолжают тихо скупать украинские землиОб этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 4 августа.ВСУ не готовы к контрнаступлениюСоюзные войска добились ряда тактических успехов по всей линии фронта в Донбассе. Скоро будут полностью взяты под контроль Пески, есть серьезное продвижение в Марьинке, ведутся бои в промзоне Соледара.По словам политолога Андрея Суздальцева, вся западная часть ДНР серьезно контролируется союзными войсками в три яруса: беспилотники, авиация и спутники, и перемещение САУ и буксируемых артиллерийских стволов сразу бы заметили.«Украинская артиллерия здесь накапливалась восемь лет. Это ударный кулак против городов Донбасса. Они бьют по мирным жителям уже по традиции, потому что все хорошо пристрелено.На самом деле Украина ищет оправдания, чтобы покинуть эти города. Зеленский же заявил, что здесь "ад артиллерийский". Это и есть подготовка общественного мнения к тому, что Донбасс придется оставить», — считает эксперт.У ВСУ в Донбассе, отметил Суздальцев, останется только два важных опорных пункта — Славянск и Краматорск, а дальше до Днепра фактически голая степь с небольшими городками, там не обустроены позиции — и Генштаб ВСУ это прекрасно понимает.«Профессиональная украинская армия почти исчезла. Сохранились только офицеры высокого ранга, но обстрелянных солдат почти не осталось. В этих условиях наступать на Херсон было бы самоубийством. Украинские генералы это знают.У меня такое ощущение, что генералитет ВСУ, понимая безнадежность этой попытки, фактически уклоняется от указаний Зеленского, который заявляет о "деоккупации" территорий под контролем российских войск. Так что украинская армия ни на какое контрнаступление не готова», — заявил политолог.«США выписывают себе разрешение на открытый террор»В Конгрессе США требуют признать Российскую Федерацию спонсором терроризма. Публицист, депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман даёт небольшую справку: в числе стран, уже зачисленных США в этот список, находятся находятся Куба, Сирия и Иран. То есть страны, против которых США ведут экономическую и политическую агрессию уже по нескольку десятилетий.«Спонсорами терроризма они признаны на том основании, что не подчиняются американским хотелкам. И в этом смысле мы, конечно, оказались в хорошей компании. Но это значит, что они оформляют себе разрешение применять против нас любые мыслимые и немыслимые меры.Напомню, что на основании своего заявления о том, что Иран спонсирует терроризм, они уже уничтожили командира корпуса "Стражи иранской революции". Это примерно то, что соответствует Росгвардии или Внутренним войскам, как Росгвардия называлась раньше», — рассказал Вассерман.То есть США, продолжил он, таким образом выписывают себе разрешение на открытый террор.«Похоже, нам придется признать Соединенные Государства (США. — Ред.) спонсором терроризма. Это еще не сделано, мало ли у нас мягкотелых решений. Но придется», — заявил депутат.Украинские земли — в руках американских компанийАвстралийское издание «Нэшнл Ревью» написало, что три самых больших американских транснациональных консорциума скупили 17 миллионов гектаров — 28% от пахотных земель Украины.Политик, народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев подробно разъяснил нюансы «земельного вопроса» в стране.По словам Царева, одной из причин Евромайдана в 2014 году был вопрос украинской земли. Если бы Украина, Казахстан и Россия договорились, создали бы некий зерновой ОПЕК, то треть зерновых всего мира контролировали бы эти три государства.«Я хочу напомнить, что продать пахотные земли — эта идея началась еще с Януковича. Создавался зерновой банк, который должен был аккумулировать в себе сельхозземли Украины.Я, будучи тогда депутатом, имел отношение к земельному комитету. Янукович продавливал, а мы, депутаты "Партии регионов", всячески саботировали эту идею. Мы понимали, что продать нашу землю — это последнее, что у нас осталось. Это последний ценный актив, который остался на Украине», — рассказал политик.Продать землю, отметил экс-депутат, значило бы фактически заново провести приватизацию — «а для представителей украинской власти поучаствовать в этой последней распродаже, получить свои комиссионные с этой продажи, было чрезвычайно важно и очень финансово интересно».«Насколько тогда я знал, проходили очень серьезные переговоры между этими же тремя (упомянутыми в публикации "Нэшнл Ревью". — Ред.) корпорациями. Главным продавцом украинской земли должен был быть Янукович.В какой-то период времени Янукович посчитал, что те комиссионные, которые готовы были заплатить западные компании, слишком маленькие. А если выступить не комиссионером, а покупателем, потом продавцом, и продать эту землю в Китай, то была бы совершенно другая сумма», — сообщил Царев.Поэтому, указывает он, у Майдана было много причин, но одна из них — украинский чернозем и намерение продать украинскую землю не в те руки, не тем покупателям.«Они продавливали этот вопрос. Потом очень долго, последовательно, при Порошенко принимали закон о рынке земли. Принимали и выписывали эти законы, выписывали — как раз представители этих компаний.Совокупная капитализация фондов, которые владеют этими компаниями, около двадцати триллионов долларов. Это действительно настоящие представители теневого правительства. Корпорации, которые владеют чудовищными объемами средств.Украинская земля должна была продаваться и продалась по ценам, раз в двадцать меньшим, чем среднеевропейские цены. Причем украинские черноземы — аналогичных им в Европе нет. Поэтому сделка по прибыльности зашкаливала», — объяснил экс-депутат.Эти компании выкупили украинскую землю. Причем они собирают урожай с трети украинской земли, но и с двух третей — они покупают урожай.«С правительством Зеленского, с Офисом президента есть договоренность о том, чтобы держать закупочные цены низкими. Поэтому на украинских сельхозпроизводителях заработают два раза: первый раз — иностранные компании, и второй раз — Турция.Теперь представьте себе лоббистские возможности этих международных компаний, совокупные активы которых превышают 20 триллионов долларов. Вполне возможно, что когда они ставят условия, то с ними приходится считаться и договариваться», — сказал Царев.

https://ukraina.ru/20220804/1037284576.html

https://ukraina.ru/20220804/1037284221.html

https://ukraina.ru/20220803/1037243318.html

https://ukraina.ru/20220727/1036928092.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

царев, украина, сша, вассерман, эксклюзив, всу, донбасс, земля