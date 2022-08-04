https://ukraina.ru/20220804/1037315585.html
Журналисты разобрались, стала ли киевская пенсионерка причиной ссоры Тарзана и Королевой
Журналисты разобрались, стала ли киевская пенсионерка причиной ссоры Тарзана и Королевой - 04.08.2022 Украина.ру
Журналисты разобрались, стала ли киевская пенсионерка причиной ссоры Тарзана и Королевой
Конфликт между стриптизером Сергеем Глушко, известным под сценическим псевдонимом Тарзан и его супругой певицей Наташей Королевой из-за матери артистки – не более, чем сплетня СМИ, сообщило 3 августа издание "Дни.ру", ссылаясь на журналиста Дениса Сорокина
2022-08-04T17:33
2022-08-04T17:33
2022-08-04T17:33
новости
наташа королева
тарзан
журналисты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102965/47/1029654781_0:155:3110:1904_1920x0_80_0_0_6d7c088542a542968cfc8321d91ea77e.jpg.webp
"У них все хорошо. Людмила Ивановна любит Сережу, а он ее", - прокомментировал журналист, вхожий в звездную семью слухи о том, что мать Королевой, киевлянка Людмила Порываева, находится в конфликте с Тарзаном из-за его поддержки спецоперации на Украине.В конце июля психолог Лина Дианова сообщала, что Наташа Королева относится к Тарзану "как мама", поэтому смогла простить измену, на которой его поймали два года назад.Ранее Тарзан выложил на своей странице в Instagram* обращение к НАТО, в котором пригрозил "всем врагам России".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ukraina.ru/20220603/1034087810.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102965/47/1029654781_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_48a86bf0be9e93c6cf8cedb11dd0bb03.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, наташа королева, тарзан, журналисты
Журналисты разобрались, стала ли киевская пенсионерка причиной ссоры Тарзана и Королевой
Конфликт между стриптизером Сергеем Глушко, известным под сценическим псевдонимом Тарзан и его супругой певицей Наташей Королевой из-за матери артистки – не более, чем сплетня СМИ, сообщило 3 августа издание "Дни.ру", ссылаясь на журналиста Дениса Сорокина
"У них все хорошо. Людмила Ивановна любит Сережу, а он ее", - прокомментировал журналист, вхожий в звездную семью слухи о том, что мать Королевой, киевлянка Людмила Порываева, находится в конфликте с Тарзаном из-за его поддержки спецоперации на Украине.
В конце июля психолог Лина Дианова сообщала, что Наташа Королева относится к Тарзану "как мама", поэтому смогла простить измену, на которой его поймали два года назад.
Ранее Тарзан выложил на своей странице в Instagram* обращение к НАТО, в котором пригрозил "всем врагам России".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.