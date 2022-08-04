https://ukraina.ru/20220804/1037315585.html

Журналисты разобрались, стала ли киевская пенсионерка причиной ссоры Тарзана и Королевой

Журналисты разобрались, стала ли киевская пенсионерка причиной ссоры Тарзана и Королевой - 04.08.2022 Украина.ру

Журналисты разобрались, стала ли киевская пенсионерка причиной ссоры Тарзана и Королевой

Конфликт между стриптизером Сергеем Глушко, известным под сценическим псевдонимом Тарзан и его супругой певицей Наташей Королевой из-за матери артистки – не более, чем сплетня СМИ, сообщило 3 августа издание "Дни.ру", ссылаясь на журналиста Дениса Сорокина

2022-08-04T17:33

2022-08-04T17:33

2022-08-04T17:33

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наташа королева

тарзан

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"У них все хорошо. Людмила Ивановна любит Сережу, а он ее", - прокомментировал журналист, вхожий в звездную семью слухи о том, что мать Королевой, киевлянка Людмила Порываева, находится в конфликте с Тарзаном из-за его поддержки спецоперации на Украине.В конце июля психолог Лина Дианова сообщала, что Наташа Королева относится к Тарзану "как мама", поэтому смогла простить измену, на которой его поймали два года назад.Ранее Тарзан выложил на своей странице в Instagram* обращение к НАТО, в котором пригрозил "всем врагам России".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ukraina.ru/20220603/1034087810.html

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новости, наташа королева, тарзан, журналисты