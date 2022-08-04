Журналисты разобрались, стала ли киевская пенсионерка причиной ссоры Тарзана и Королевой - 04.08.2022 Украина.ру
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Журналисты разобрались, стала ли киевская пенсионерка причиной ссоры Тарзана и Королевой
Журналисты разобрались, стала ли киевская пенсионерка причиной ссоры Тарзана и Королевой - 04.08.2022 Украина.ру
Журналисты разобрались, стала ли киевская пенсионерка причиной ссоры Тарзана и Королевой
Конфликт между стриптизером Сергеем Глушко, известным под сценическим псевдонимом Тарзан и его супругой певицей Наташей Королевой из-за матери артистки – не более, чем сплетня СМИ, сообщило 3 августа издание "Дни.ру", ссылаясь на журналиста Дениса Сорокина
2022-08-04T17:33
2022-08-04T17:33
новости
наташа королева
тарзан
журналисты
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"У них все хорошо. Людмила Ивановна любит Сережу, а он ее", - прокомментировал журналист, вхожий в звездную семью слухи о том, что мать Королевой, киевлянка Людмила Порываева, находится в конфликте с Тарзаном из-за его поддержки спецоперации на Украине.В конце июля психолог Лина Дианова сообщала, что Наташа Королева относится к Тарзану "как мама", поэтому смогла простить измену, на которой его поймали два года назад.Ранее Тарзан выложил на своей странице в Instagram* обращение к НАТО, в котором пригрозил "всем врагам России".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости, наташа королева, тарзан, журналисты

Журналисты разобрались, стала ли киевская пенсионерка причиной ссоры Тарзана и Королевой

17:33 04.08.2022
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкОткрытие нового представительства Дома Моды Valentin Yudashkin
Открытие нового представительства Дома Моды Valentin Yudashkin - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
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Конфликт между стриптизером Сергеем Глушко, известным под сценическим псевдонимом Тарзан и его супругой певицей Наташей Королевой из-за матери артистки – не более, чем сплетня СМИ, сообщило 3 августа издание "Дни.ру", ссылаясь на журналиста Дениса Сорокина
"У них все хорошо. Людмила Ивановна любит Сережу, а он ее", - прокомментировал журналист, вхожий в звездную семью слухи о том, что мать Королевой, киевлянка Людмила Порываева, находится в конфликте с Тарзаном из-за его поддержки спецоперации на Украине.
В конце июля психолог Лина Дианова сообщала, что Наташа Королева относится к Тарзану "как мама", поэтому смогла простить измену, на которой его поймали два года назад.
Ранее Тарзан выложил на своей странице в Instagram* обращение к НАТО, в котором пригрозил "всем врагам России".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Показ коллекции верхней одежды Yuko for ELena Lenina Тарзан Глушко - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 11:59
«Бьем и будем бить!» Тарзан жестко пригрозил НАТОМуж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, известный также как Тарзан, в сториз своего Instagram опубликовал обращение к врагам России, выразив уверенность, что Русский мир был, есть и будет
 
НовостиНаташа КоролеваТарзанжурналисты
 
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