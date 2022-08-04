https://ukraina.ru/20220804/1037315217.html

Затулин о том, как Россия могла избежать спецоперации. Видео

Затулин о том, как Россия могла избежать спецоперации. Видео - 04.08.2022 Украина.ру

Затулин о том, как Россия могла избежать спецоперации. Видео

Депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с... Украина.ру, 04.08.2022

2022-08-04T17:27

2022-08-04T17:27

2022-08-04T17:27

видео

константин затулин

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Депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире Украина.ру прокомментировал Указ президента России Владимира Путина об упрощённом порядке предоставления гражданства для всех жителей Украины, разъяснил, как это работает, рассказал о том, как революция в миграционном законодательстве РФ отразится на России и на Украине, проанализировал реакцию украинских властей на данный шаг со стороны России, а также сообщил, куда на самом деле убегают с Украины:00:42 - По данным ООН, Россия на втором месте по числу беженцев с Украины. Станет ли их больше после указа президента Владимира Путина об упрощённом порядке предоставления гражданства для всех украинцев и как данный указ отразится на России и на Украине;06:10 - Реакция властей Украины на упрощение процедуры предоставления российского гражданства для всех граждан Украины;08:20 - Какие барьеры уже сняты и должны быть сняты в дальнейшем на пути оформления гражданства России и других документов;11:56 - Куда на самом деле убегают с Украины;13:52 - Что Россия получит от упрощения порядка оформления гражданства для всех граждан Украины;19:10 - Чем обернулось затягивание процесса с упрощением предоставления российского гражданства для всех украинцев

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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