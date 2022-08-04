https://ukraina.ru/20220804/1037314449.html
Подоляк обвинил британских правозащитников в срыве поставок оружия из Европы и США
Подоляк обвинил британских правозащитников в срыве поставок оружия из Европы и США - 04.08.2022 Украина.ру
Подоляк обвинил британских правозащитников в срыве поставок оружия из Европы и США
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил правозащитную организацию Amnesty International (AI) в дискредитации ВСУ в глазах западного общества. По его мнению, правозащитники из штаб-квартиры в Лондоне участвуют в якобы информационной кампании Москвы. Об этом он написал в Twitter
2022-08-04T17:31
2022-08-04T17:31
2022-08-04T17:31
подоляк
новости
amnesty international
украина
поставки
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037018378_0:0:3277:1843_1920x0_80_0_0_70f72d52c015a06494c3f04bea8143e5.jpg.webp
На Украине эвакуируют жителей прифронтовых городов, заявил Подоляк, так как дорожат жизнями граждан. Эксперты AI, напротив, задокументировали факты того, что ВСУ ставили в рисковое положение мирных жителей, нарушали законы войны в местах скопления людей, размещали личный состав ВСУ в детских садах и больницах, военную технику у гражданских объектов. В отчете указано, что украинская сторона не эвакуировала население из соседних зданий, чтобы минимизировать потери от возможного ответного удара.
https://ukraina.ru/20220804/1037293079.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037018378_548:0:3277:2047_1920x0_80_0_0_0c9960e720ead5efe297c42136640607.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
подоляк, новости, amnesty international, украина, поставки, оружие
Подоляк обвинил британских правозащитников в срыве поставок оружия из Европы и США
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил правозащитную организацию Amnesty International (AI) в дискредитации ВСУ в глазах западного общества. По его мнению, правозащитники из штаб-квартиры в Лондоне участвуют в якобы информационной кампании Москвы. Об этом он написал в Twitter
Сегодня Москва пытается дискредитировать ВСУ в глазах западного общества и сорвать поставки оружия, используя всю сеть агентов влияния. Обидно, что такая организация как Amnesty International участвует в этой дезинформационной и пропагандистской кампании
Михаил Подоляк
советник главы офиса президента Украины
На Украине эвакуируют жителей прифронтовых городов, заявил Подоляк, так как дорожат жизнями граждан.
Эксперты AI, напротив, задокументировали факты того, что ВСУ ставили в рисковое положение мирных жителей, нарушали законы войны в местах скопления людей, размещали личный состав ВСУ в детских садах и больницах, военную технику у гражданских объектов. В отчете указано, что украинская сторона не эвакуировала население из соседних зданий, чтобы минимизировать потери от возможного ответного удара.