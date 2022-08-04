https://ukraina.ru/20220804/1037314449.html

Подоляк обвинил британских правозащитников в срыве поставок оружия из Европы и США

Подоляк обвинил британских правозащитников в срыве поставок оружия из Европы и США - 04.08.2022 Украина.ру

Подоляк обвинил британских правозащитников в срыве поставок оружия из Европы и США

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил правозащитную организацию Amnesty International (AI) в дискредитации ВСУ в глазах западного общества. По его мнению, правозащитники из штаб-квартиры в Лондоне участвуют в якобы информационной кампании Москвы. Об этом он написал в Twitter

2022-08-04T17:31

2022-08-04T17:31

2022-08-04T17:31

подоляк

новости

amnesty international

украина

поставки

оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037018378_0:0:3277:1843_1920x0_80_0_0_70f72d52c015a06494c3f04bea8143e5.jpg.webp

На Украине эвакуируют жителей прифронтовых городов, заявил Подоляк, так как дорожат жизнями граждан. Эксперты AI, напротив, задокументировали факты того, что ВСУ ставили в рисковое положение мирных жителей, нарушали законы войны в местах скопления людей, размещали личный состав ВСУ в детских садах и больницах, военную технику у гражданских объектов. В отчете указано, что украинская сторона не эвакуировала население из соседних зданий, чтобы минимизировать потери от возможного ответного удара.

https://ukraina.ru/20220804/1037293079.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

подоляк, новости, amnesty international, украина, поставки, оружие