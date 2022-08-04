Леонтьев рассказал, кто заставил его уехать из России - 04.08.2022 Украина.ру
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Леонтьев рассказал, кто заставил его уехать из России
Леонтьев рассказал, кто заставил его уехать из России - 04.08.2022 Украина.ру
Леонтьев рассказал, кто заставил его уехать из России
Российский певец Валерий Леонтьев рассказал, что переехал в Майами, США из-за назойливости своих поклонников, которые преследовали его. Об этом 4 августа сообщает Рамблер
2022-08-04T16:56
2022-08-04T16:56
новости
артист
певец
леонтьев
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Артист рассказал, что предпочитает спокойствие и уединение, а в России ему не удавалось скрыться от внимания поклонников."При этом Леонтьеву буквально приходится жить на две страны, что доставляет неудобства 73-летней звезде. Леонтьев теряется из-за частых перелетов и едва осознает, дома он или нет. Артисту нравится Россия, но ровно также ему нравится и Америка. В России он предпочитает зарабатывать, а в Штатах – жить", - сообщает издание.Сам певец никак не комментировал свою позицию и не отвечал на обвинения в "политической эмиграции". В отличии от других артистов, уехавших во время СВО, он не попал под волну критики со стороны зрителей.
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новости, артист, певец, леонтьев

Леонтьев рассказал, кто заставил его уехать из России

16:56 04.08.2022
 
© Валерий Леонтьев/ИнстаграмВалерий Леонтьев
Валерий Леонтьев
© Валерий Леонтьев/Инстаграм
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Российский певец Валерий Леонтьев рассказал, что переехал в Майами, США из-за назойливости своих поклонников, которые преследовали его. Об этом 4 августа сообщает Рамблер
Артист рассказал, что предпочитает спокойствие и уединение, а в России ему не удавалось скрыться от внимания поклонников.
"При этом Леонтьеву буквально приходится жить на две страны, что доставляет неудобства 73-летней звезде. Леонтьев теряется из-за частых перелетов и едва осознает, дома он или нет. Артисту нравится Россия, но ровно также ему нравится и Америка. В России он предпочитает зарабатывать, а в Штатах – жить", - сообщает издание.
Сам певец никак не комментировал свою позицию и не отвечал на обвинения в "политической эмиграции". В отличии от других артистов, уехавших во время СВО, он не попал под волну критики со стороны зрителей.
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17 декабря 2021, 07:30
Фундаментально: Леонтьева сравнили с Кремлевским дворцомПевец Валерий Леонтьев выступил на большом концерте, посвященном юбилею Государственного Кремлевского дворца. Сразу после артист попал в объектив камеры светского обозревателя Феликса Грозданова, который продемонстрировал общественности, как сейчас выглядит народный любимец. Соответствующий пост журналист разместил в своем Instagram 15 декабря
 
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