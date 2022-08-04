https://ukraina.ru/20220804/1037311527.html

Рванёт или нет? Мухин о конфликте вокруг Тайваня и будет ли Украина признана террористом

Рванёт или нет? Мухин о конфликте вокруг Тайваня и будет ли Украина признана террористом - 04.08.2022 Украина.ру

Рванёт или нет? Мухин о конфликте вокруг Тайваня и будет ли Украина признана террористом

Политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру прокомментировал визит спикера палаты представителей Конгресса... Украина.ру, 04.08.2022

2022-08-04T16:10

2022-08-04T16:10

2022-08-04T16:10

видео

алексей мухин

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Политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру прокомментировал визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, а также заявление Минобороны РФ о прямом участии США в конфликте на Украине:00:44 – Визит Нэнси Пелоси на Тайвань: каких последствий стоит ожидать?03:30 – Обстрелы и применение "ПМФ-1" в ДНР: почему Киев сознательно нарушает Оттавскую конвенцию?06:40 - Минобороны РФ заявило о прямом участии США в конфликте на Украине: как это повлияет на ход спецоперации? 09:05 – Верховный суд запретил батальон "Азов"* в России: ожидать ли новых уголовных дел? Приведены ли в исполнение вынесенные ранее приговоры? *Запрещенная в России террористическая организация.11:10 - ВКС России уничтожили до 250 наёмников иностранного легиона в Николаеве: ожидать ли спад участия новых "солдат удачи" в украинском конфликте? Отношения США и Китая в последние десятилетия были крайне противоречивыми. Цель американской политики всегда оставалась одной и той же — сдерживать растущее влияние Поднебесной. При этом средства ее достижения менялись вместе с президентами. При Билле Клинтоне контакты США и Китая были наиболее тесными. Тогда был подписан договор о торговле с КНР, который предоставил китайцам нормальные и постоянные торговые отношения. Все изменилось с приходом на пост президента США Дональда Трампа. Еще в ходе своей предвыборной кампании он позиционировал себя противником Китая, критикуя торговую политику коммунистов и обвиняя их в валютных манипуляциях с целью увеличения конкурентоспособности экспортных товаров.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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