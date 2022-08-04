https://ukraina.ru/20220804/1037306794.html
Ротару предрекли возвращение в Россию
Ротару предрекли возвращение в Россию - 04.08.2022 Украина.ру
Ротару предрекли возвращение в Россию
Украинская певица София Ротару вернется в Россию с концертами. Такое предсказание в беседе с изданием PROZVEZD на днях сделала участница телешоу "Битва экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова
2022-08-04T15:44
2022-08-04T15:44
2022-08-04T15:44
новости
украина
россия
ротару
певица
возвращение
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Она уточнила, что произойдет это не раньше середины 2023 года.По данным СМИ, Ротару проживает на Украине, однако в последнее время в информационном пространстве все чаще встали всплывать "слухи" о том, что исполнительница давно покинула родную страну. В частности, не так давно продюсер Леонид Дзюник заявил, что артистка проживает в США.К слову, все последние годы София Ротару занимала проукраинскую позицию, считая, что полуостров Крым силовым путем захватила РФ. Свое мнение относительно российско-украинского вопроса Ротару недвусмысленно "озвучила" еще в 2014 году, покинув Крым, где у нее немало объектов недвижимости, в том числе гостиница Villa Sofia в Ялте.
https://ukraina.ru/20220804/1037290149.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, ротару, певица, возвращение
Ротару предрекли возвращение в Россию
Украинская певица София Ротару вернется в Россию с концертами. Такое предсказание в беседе с изданием PROZVEZD на днях сделала участница телешоу "Битва экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова
"София Ротару — одна из немногих украинских артистов, кто вернется в Россию с концертами", — заявила Ахметжанова.
Она уточнила, что произойдет это не раньше середины 2023 года.
По данным СМИ, Ротару проживает на Украине, однако в последнее время в информационном пространстве все чаще встали всплывать "слухи" о том, что исполнительница давно покинула родную страну. В частности, не так давно продюсер Леонид Дзюник заявил, что артистка проживает в США.
К слову, все последние годы София Ротару занимала проукраинскую позицию, считая, что полуостров Крым силовым путем захватила РФ. Свое мнение относительно российско-украинского вопроса Ротару недвусмысленно "озвучила" еще в 2014 году, покинув Крым, где у нее немало объектов недвижимости, в том числе гостиница Villa Sofia в Ялте.