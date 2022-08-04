https://ukraina.ru/20220804/1037306794.html

Ротару предрекли возвращение в Россию

Ротару предрекли возвращение в Россию - 04.08.2022 Украина.ру

Ротару предрекли возвращение в Россию

Украинская певица София Ротару вернется в Россию с концертами. Такое предсказание в беседе с изданием PROZVEZD на днях сделала участница телешоу "Битва экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова

2022-08-04T15:44

2022-08-04T15:44

2022-08-04T15:44

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ротару

певица

возвращение

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Она уточнила, что произойдет это не раньше середины 2023 года.По данным СМИ, Ротару проживает на Украине, однако в последнее время в информационном пространстве все чаще встали всплывать "слухи" о том, что исполнительница давно покинула родную страну. В частности, не так давно продюсер Леонид Дзюник заявил, что артистка проживает в США.К слову, все последние годы София Ротару занимала проукраинскую позицию, считая, что полуостров Крым силовым путем захватила РФ. Свое мнение относительно российско-украинского вопроса Ротару недвусмысленно "озвучила" еще в 2014 году, покинув Крым, где у нее немало объектов недвижимости, в том числе гостиница Villa Sofia в Ялте.

https://ukraina.ru/20220804/1037290149.html

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новости, украина, россия, ротару, певица, возвращение