Российский доброволец ответил, поможет ли западная артиллерия начать контрнаступление ВСУ
Наличие у ВСУ высокоточной западной артиллерии причиняет немало проблем союзным силам, но не делает войска киевского режима способными на серьёзное контрнаступление. Об этом в интервью Украина.ру рассказал командир отряда "Барс-13" Союза Добровольцев Донбасса (СДД) Сергей Фомченков
Он добавил, что добровольцы постепенно учатся противостоять западной артиллерии, и, кроме того, в борьбе с ней могут рассчитывать на помощь российской авиации.
Это не панацея для них, не "чудо-оружие". Она просто доставляет определенные неудобства и заставляет нас быть более дисциплинированными, но не решает проблемы контрнаступления для "укропов".
Полностью интервью можно прочитать здесь.
17 июля, 16:12Военный эксперт рассказал, как натовские наемники используют украинскую артиллериюДля использования натовской артиллерии и РСЗО украинским войскам нужны подготовленные кадры. Поэтому не исключено, что в этих расчетах будут натовские инструктора или сами натовцы. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
Как указано на официальной странице СДД в соцсети ВКонтакте, Союз Добровольцев Донбасса создан для объединения и оказания помощи защитникам мирного населения Донбасса.
Союз Добровольцев Донбасса возглавляет депутат Государственной думы РФ, экс-премьер ДНР Александр Бородай.