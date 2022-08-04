Российский доброволец ответил, поможет ли западная артиллерия начать контрнаступление ВСУ - 04.08.2022 Украина.ру
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Российский доброволец ответил, поможет ли западная артиллерия начать контрнаступление ВСУ
Российский доброволец ответил, поможет ли западная артиллерия начать контрнаступление ВСУ - 04.08.2022 Украина.ру
Российский доброволец ответил, поможет ли западная артиллерия начать контрнаступление ВСУ
Наличие у ВСУ высокоточной западной артиллерии причиняет немало проблем союзным силам, но не делает войска киевского режима способными на серьёзное контрнаступление. Об этом в интервью Украина.ру рассказал командир отряда "Барс-13" Союза Добровольцев Донбасса (СДД) Сергей Фомченков
2022-08-04T16:21
2022-08-04T16:21
спецоперация
новости
союз добровольцев донбасса
артиллерия
всу
контрнаступление
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Он добавил, что добровольцы постепенно учатся противостоять западной артиллерии, и, кроме того, в борьбе с ней могут рассчитывать на помощь российской авиации.Полностью интервью можно прочитать здесь.Как указано на официальной странице СДД в соцсети ВКонтакте, Союз Добровольцев Донбасса создан для объединения и оказания помощи защитникам мирного населения Донбасса.Союз Добровольцев Донбасса возглавляет депутат Государственной думы РФ, экс-премьер ДНР Александр Бородай.
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новости, союз добровольцев донбасса, артиллерия, всу, контрнаступление

Российский доброволец ответил, поможет ли западная артиллерия начать контрнаступление ВСУ

16:21 04.08.2022
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Наличие у ВСУ высокоточной западной артиллерии причиняет немало проблем союзным силам, но не делает войска киевского режима способными на серьёзное контрнаступление. Об этом в интервью Украина.ру рассказал командир отряда "Барс-13" Союза Добровольцев Донбасса (СДД) Сергей Фомченков
Он добавил, что добровольцы постепенно учатся противостоять западной артиллерии, и, кроме того, в борьбе с ней могут рассчитывать на помощь российской авиации.

Это не панацея для них, не "чудо-оружие". Она просто доставляет определенные неудобства и заставляет нас быть более дисциплинированными, но не решает проблемы контрнаступления для "укропов".

Сергей Фомченков
Командир отряда "Барс-13" Союза добровольцев Донбасса
Полностью интервью можно прочитать здесь.
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Как указано на официальной странице СДД в соцсети ВКонтакте, Союз Добровольцев Донбасса создан для объединения и оказания помощи защитникам мирного населения Донбасса.
Союз Добровольцев Донбасса возглавляет депутат Государственной думы РФ, экс-премьер ДНР Александр Бородай.
 
СпецоперацияНовостиСоюз добровольцев ДонбассаартиллерияВСУконтрнаступление
 
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