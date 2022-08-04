https://ukraina.ru/20220804/1037289610.html

Российский доброволец ответил, поможет ли западная артиллерия начать контрнаступление ВСУ

Российский доброволец ответил, поможет ли западная артиллерия начать контрнаступление ВСУ - 04.08.2022 Украина.ру

Российский доброволец ответил, поможет ли западная артиллерия начать контрнаступление ВСУ

Наличие у ВСУ высокоточной западной артиллерии причиняет немало проблем союзным силам, но не делает войска киевского режима способными на серьёзное контрнаступление. Об этом в интервью Украина.ру рассказал командир отряда "Барс-13" Союза Добровольцев Донбасса (СДД) Сергей Фомченков

2022-08-04T16:21

2022-08-04T16:21

2022-08-04T16:21

спецоперация

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союз добровольцев донбасса

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контрнаступление

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Он добавил, что добровольцы постепенно учатся противостоять западной артиллерии, и, кроме того, в борьбе с ней могут рассчитывать на помощь российской авиации.Полностью интервью можно прочитать здесь.Как указано на официальной странице СДД в соцсети ВКонтакте, Союз Добровольцев Донбасса создан для объединения и оказания помощи защитникам мирного населения Донбасса.Союз Добровольцев Донбасса возглавляет депутат Государственной думы РФ, экс-премьер ДНР Александр Бородай.

https://ukraina.ru/20220717/1036515552.html

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новости, союз добровольцев донбасса, артиллерия, всу, контрнаступление