Главное на 4 августа: в России и в мире - 04.08.2022 Украина.ру
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Главное на 4 августа: в России и в мире
Главное на 4 августа: в России и в мире - 04.08.2022 Украина.ру
Главное на 4 августа: в России и в мире
В Великобритании начнется голосование по кандидатуре нового премьера вместо Джонсона, в Химках пройдут прения по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Камбоджу. И другие анонсы в подборке Украина.ру
2022-08-04T05:11
2022-08-04T05:11
анонс
эксклюзив
главное
экономика
мир
россия
ближнее зарубежье
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Россия— Из Казахстана в Уфу будут запущены новые рейсы российской авиакомпании Red Wings на воздушных судах Sukhoi Superjet 100.— В Рязанской области пройдут тактико-специальные учения с понтонными подразделениями Западного военного округа (ЗВО) на местности.По данным СМИ, всего в учении примут участие около 300 военнослужащих, в том числе солдаты весеннего призыва текущего года, освоившие специальность "Понтонер" и сдавшие практические зачеты, а также 40 единиц специальной военной техники.— В Химкинском суде пройдут прения сторон по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер, обвиняемой в контрабанде наркотиков.После того, как пройдут прения сторон, гособвинение объявит срок наказания, который считает справедливым для Грайнер.Ближнее зарубежье— Возобновится авиасообщение, организованное национальным перевозчиком Таджикистана "Сомон Эйр"Душанбе-Казань и Душанбе-Москва.Мир— Начнется рабочий визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Камбоджу.По данным СМИ, в столице Пномпене Лавров примет участие в совещании глав МИД формата Россия — АСЕАН.— Пройдет встреча президента Финляндии Саули Ниинистё с правительством по вопросу о выдаче россиянам шенгенских виз.Ранее было известно, что министерство иностранных дел Финляндии стало изучать возможности ограничения поездок россиян в республику из-за военных действий на Украине.В МИД РФ назвали откровенно дискриминационной политической мерой возможную реализацию прекращения выдачи Финляндией шенгенских туристических виз гражданам России, в случае осуществления этих планов Москва оставляет за собой право принять ответные меры.— В Великобритании начнется голосование рядовых членов правящей Консервативной партии по кандидатуре нового лидера.После голосования 5 сентября будет объявлено имя нового лидера правящей партии Британии, который заменит на этом посту действующего главу правительства Бориса Джонсона, 7 июля объявившего об отставке.— В Сеуле пройдут переговоры председателя Национального собрания Южной Кореи Кима Чжин Пхё и спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.— Армия КНР проведет военные учения с боевыми стрельбами в шести регионах вокруг Тайваня.По данным СМИ, будут отменены около 40 рейсов на прилет и на вылет в связи с началом масштабных военных учений, объявленных Вооруженными силами КНР в разных районах вокруг Тайваня.— В США запланирован пуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с корейским аппаратом Korea Pathfinder Lunar Orbiter.— Американская компания ETS частично восстановит для россиян доступ к экзаменам TOEFL на знание английского языка в дистанционном режиме или за пределами родной страны.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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5
4.7
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
анонс, эксклюзив, главное, экономика, мир, россия, ближнее зарубежье

Главное на 4 августа: в России и в мире

05:11 04.08.2022
 
© rawpixel.com
© rawpixel.com
Читать в
В Великобритании начнется голосование по кандидатуре нового премьера вместо Джонсона, в Химках пройдут прения по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Камбоджу. И другие анонсы в подборке Украина.ру

Россия

Из Казахстана в Уфу будут запущены новые рейсы российской авиакомпании Red Wings на воздушных судах Sukhoi Superjet 100.
В Рязанской области пройдут тактико-специальные учения с понтонными подразделениями Западного военного округа (ЗВО) на местности.
По данным СМИ, всего в учении примут участие около 300 военнослужащих, в том числе солдаты весеннего призыва текущего года, освоившие специальность "Понтонер" и сдавшие практические зачеты, а также 40 единиц специальной военной техники.
В Химкинском суде пройдут прения сторон по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер, обвиняемой в контрабанде наркотиков.
После того, как пройдут прения сторон, гособвинение объявит срок наказания, который считает справедливым для Грайнер.

Ближнее зарубежье

Возобновится авиасообщение, организованное национальным перевозчиком Таджикистана "Сомон Эйр"Душанбе-Казань и Душанбе-Москва.

Мир

Начнется рабочий визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Камбоджу.
По данным СМИ, в столице Пномпене Лавров примет участие в совещании глав МИД формата Россия — АСЕАН.
Пройдет встреча президента Финляндии Саули Ниинистё с правительством по вопросу о выдаче россиянам шенгенских виз.
Ранее было известно, что министерство иностранных дел Финляндии стало изучать возможности ограничения поездок россиян в республику из-за военных действий на Украине.
В МИД РФ назвали откровенно дискриминационной политической мерой возможную реализацию прекращения выдачи Финляндией шенгенских туристических виз гражданам России, в случае осуществления этих планов Москва оставляет за собой право принять ответные меры.
В Великобритании начнется голосование рядовых членов правящей Консервативной партии по кандидатуре нового лидера.
После голосования 5 сентября будет объявлено имя нового лидера правящей партии Британии, который заменит на этом посту действующего главу правительства Бориса Джонсона, 7 июля объявившего об отставке.
В Сеуле пройдут переговоры председателя Национального собрания Южной Кореи Кима Чжин Пхё и спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.
Армия КНР проведет военные учения с боевыми стрельбами в шести регионах вокруг Тайваня.
По данным СМИ, будут отменены около 40 рейсов на прилет и на вылет в связи с началом масштабных военных учений, объявленных Вооруженными силами КНР в разных районах вокруг Тайваня.
В США запланирован пуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с корейским аппаратом Korea Pathfinder Lunar Orbiter.
Американская компания ETS частично восстановит для россиян доступ к экзаменам TOEFL на знание английского языка в дистанционном режиме или за пределами родной страны.
 
анонсЭксклюзивглавноеЭкономикамирРоссияБлижнее зарубежье
 
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