https://ukraina.ru/20220804/1037265547.html

Главное на 4 августа: в России и в мире

Главное на 4 августа: в России и в мире - 04.08.2022 Украина.ру

Главное на 4 августа: в России и в мире

В Великобритании начнется голосование по кандидатуре нового премьера вместо Джонсона, в Химках пройдут прения по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Камбоджу. И другие анонсы в подборке Украина.ру

2022-08-04T05:11

2022-08-04T05:11

2022-08-04T05:11

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Россия— Из Казахстана в Уфу будут запущены новые рейсы российской авиакомпании Red Wings на воздушных судах Sukhoi Superjet 100.— В Рязанской области пройдут тактико-специальные учения с понтонными подразделениями Западного военного округа (ЗВО) на местности.По данным СМИ, всего в учении примут участие около 300 военнослужащих, в том числе солдаты весеннего призыва текущего года, освоившие специальность "Понтонер" и сдавшие практические зачеты, а также 40 единиц специальной военной техники.— В Химкинском суде пройдут прения сторон по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер, обвиняемой в контрабанде наркотиков.После того, как пройдут прения сторон, гособвинение объявит срок наказания, который считает справедливым для Грайнер.Ближнее зарубежье— Возобновится авиасообщение, организованное национальным перевозчиком Таджикистана "Сомон Эйр"Душанбе-Казань и Душанбе-Москва.Мир— Начнется рабочий визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Камбоджу.По данным СМИ, в столице Пномпене Лавров примет участие в совещании глав МИД формата Россия — АСЕАН.— Пройдет встреча президента Финляндии Саули Ниинистё с правительством по вопросу о выдаче россиянам шенгенских виз.Ранее было известно, что министерство иностранных дел Финляндии стало изучать возможности ограничения поездок россиян в республику из-за военных действий на Украине.В МИД РФ назвали откровенно дискриминационной политической мерой возможную реализацию прекращения выдачи Финляндией шенгенских туристических виз гражданам России, в случае осуществления этих планов Москва оставляет за собой право принять ответные меры.— В Великобритании начнется голосование рядовых членов правящей Консервативной партии по кандидатуре нового лидера.После голосования 5 сентября будет объявлено имя нового лидера правящей партии Британии, который заменит на этом посту действующего главу правительства Бориса Джонсона, 7 июля объявившего об отставке.— В Сеуле пройдут переговоры председателя Национального собрания Южной Кореи Кима Чжин Пхё и спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.— Армия КНР проведет военные учения с боевыми стрельбами в шести регионах вокруг Тайваня.По данным СМИ, будут отменены около 40 рейсов на прилет и на вылет в связи с началом масштабных военных учений, объявленных Вооруженными силами КНР в разных районах вокруг Тайваня.— В США запланирован пуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с корейским аппаратом Korea Pathfinder Lunar Orbiter.— Американская компания ETS частично восстановит для россиян доступ к экзаменам TOEFL на знание английского языка в дистанционном режиме или за пределами родной страны.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

анонс, эксклюзив, главное, экономика, мир, россия, ближнее зарубежье