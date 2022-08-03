https://ukraina.ru/20220803/1037228044.html
В Харьковской области подсчитали число больниц, нуждающихся в ремонте после обстрелов ВСУ
В Харьковской области назвали число больниц, нуждающихся в ремонте
В Харьковской области подсчитали число больниц, нуждающихся в ремонте после обстрелов ВСУ
На освобожденной территории Харьковской области предстоит отремонтировать больницы после обстрелов со стороны ВСУ. Об этом 3 августа сообщили в пресс-службе администрации региона
2022-08-03T08:18
2022-08-03T08:18
2022-08-03T09:40
новости
харьковская область
больницы
обстрелы
ремонт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103432/61/1034326181_0:79:1280:799_1920x0_80_0_0_f3204c4060cb90426a9a8981acc539b8.jpg
По данным местных властей, на освобожденной территории региона сейчас работают 158 медицинских учреждений, в том числе 20 поликлиник и более 80 фельдшерских пунктов.Часть из них не получали должного внимания от украинской власти, а после и вовсе были обстреляны ВСУ."Сложно сказать на данный момент, сколько больниц нам придется ремонтировать, так как некоторые районы все еще обстреливаются, а страдают, как правило, именно учреждения по оказанию медицинской помощи. Мы, конечно, будем всерьез заниматься их восстановлением, и в этом нам уже сейчас очень помогает Россия", - говорится в сообщении администрации.В пресс-службе добавили, что вопрос обеспечения региона медикаментами уже решается, в основном помощь приходит из Краснодарского края, кроме того, лечение тяжелых больных берет на себя Белгородская область.Луганская республика полностью освобождена в ходе специальной военной операции. В результате наступления российским военным удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.В настоящее время объединенные войска РФ и республик Донбасса продвигаются вперед на севере ДНР. Во вторник, 2 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении еще 6-ти населенных пунктов ДНР: Григоровки, Берестового, Стряповки, Покровского, Семигорья и Новолуганского.Тем временем украинская сторона бомбит мирных граждан, которых до сих пор называет своими гражданами.
https://ukraina.ru/20220803/1037226869.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103432/61/1034326181_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a58e24f3b6d4619d87e04b8c388d4a4b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, харьковская область, больницы, обстрелы, ремонт
В Харьковской области подсчитали число больниц, нуждающихся в ремонте после обстрелов ВСУ
08:18 03.08.2022 (обновлено: 09:40 03.08.2022)
На освобожденной территории Харьковской области предстоит отремонтировать больницы после обстрелов со стороны ВСУ. Об этом 3 августа сообщили в пресс-службе администрации региона
По данным местных властей, на освобожденной территории региона сейчас работают 158 медицинских учреждений, в том числе 20 поликлиник и более 80 фельдшерских пунктов.
Часть из них не получали должного внимания от украинской власти, а после и вовсе были обстреляны ВСУ.
"Сложно сказать на данный момент, сколько больниц нам придется ремонтировать, так как некоторые районы все еще обстреливаются, а страдают, как правило, именно учреждения по оказанию медицинской помощи. Мы, конечно, будем всерьез заниматься их восстановлением, и в этом нам уже сейчас очень помогает Россия", - говорится в сообщении администрации.
В пресс-службе добавили, что вопрос обеспечения региона медикаментами уже решается, в основном помощь приходит из Краснодарского края, кроме того, лечение тяжелых больных берет на себя Белгородская область.
Луганская республика полностью освобождена в ходе специальной военной операции. В результате наступления российским военным удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.
В настоящее время объединенные войска РФ и республик Донбасса продвигаются вперед на севере ДНР. Во вторник, 2 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении еще 6-ти населенных пунктов ДНР: Григоровки, Берестового, Стряповки, Покровского, Семигорья и Новолуганского.
Тем временем украинская сторона бомбит мирных граждан, которых до сих пор называет своими гражданами.