В Харьковской области назвали число больниц, нуждающихся в ремонте
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В Харьковской области подсчитали число больниц, нуждающихся в ремонте после обстрелов ВСУ
В Харьковской области назвали число больниц, нуждающихся в ремонте
В Харьковской области подсчитали число больниц, нуждающихся в ремонте после обстрелов ВСУ
На освобожденной территории Харьковской области предстоит отремонтировать больницы после обстрелов со стороны ВСУ. Об этом 3 августа сообщили в пресс-службе администрации региона
2022-08-03T08:18
2022-08-03T09:40
новости
харьковская область
больницы
обстрелы
ремонт
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По данным местных властей, на освобожденной территории региона сейчас работают 158 медицинских учреждений, в том числе 20 поликлиник и более 80 фельдшерских пунктов.Часть из них не получали должного внимания от украинской власти, а после и вовсе были обстреляны ВСУ."Сложно сказать на данный момент, сколько больниц нам придется ремонтировать, так как некоторые районы все еще обстреливаются, а страдают, как правило, именно учреждения по оказанию медицинской помощи. Мы, конечно, будем всерьез заниматься их восстановлением, и в этом нам уже сейчас очень помогает Россия", - говорится в сообщении администрации.В пресс-службе добавили, что вопрос обеспечения региона медикаментами уже решается, в основном помощь приходит из Краснодарского края, кроме того, лечение тяжелых больных берет на себя Белгородская область.Луганская республика полностью освобождена в ходе специальной военной операции. В результате наступления российским военным удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.В настоящее время объединенные войска РФ и республик Донбасса продвигаются вперед на севере ДНР. Во вторник, 2 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении еще 6-ти населенных пунктов ДНР: Григоровки, Берестового, Стряповки, Покровского, Семигорья и Новолуганского.Тем временем украинская сторона бомбит мирных граждан, которых до сих пор называет своими гражданами.
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новости, харьковская область, больницы, обстрелы, ремонт

В Харьковской области подсчитали число больниц, нуждающихся в ремонте после обстрелов ВСУ

08:18 03.08.2022 (обновлено: 09:40 03.08.2022)
 
© Федор Громов/Украина.рубольница Северодонецк разрушения Украина
больница Северодонецк разрушения Украина
© Федор Громов/Украина.ру
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На освобожденной территории Харьковской области предстоит отремонтировать больницы после обстрелов со стороны ВСУ. Об этом 3 августа сообщили в пресс-службе администрации региона
По данным местных властей, на освобожденной территории региона сейчас работают 158 медицинских учреждений, в том числе 20 поликлиник и более 80 фельдшерских пунктов.
Часть из них не получали должного внимания от украинской власти, а после и вовсе были обстреляны ВСУ.
"Сложно сказать на данный момент, сколько больниц нам придется ремонтировать, так как некоторые районы все еще обстреливаются, а страдают, как правило, именно учреждения по оказанию медицинской помощи. Мы, конечно, будем всерьез заниматься их восстановлением, и в этом нам уже сейчас очень помогает Россия", - говорится в сообщении администрации.
В пресс-службе добавили, что вопрос обеспечения региона медикаментами уже решается, в основном помощь приходит из Краснодарского края, кроме того, лечение тяжелых больных берет на себя Белгородская область.
Луганская республика полностью освобождена в ходе специальной военной операции. В результате наступления российским военным удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.
В настоящее время объединенные войска РФ и республик Донбасса продвигаются вперед на севере ДНР. Во вторник, 2 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении еще 6-ти населенных пунктов ДНР: Григоровки, Берестового, Стряповки, Покровского, Семигорья и Новолуганского.
Тем временем украинская сторона бомбит мирных граждан, которых до сих пор называет своими гражданами.
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