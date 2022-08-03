https://ukraina.ru/20220803/1037228044.html

В Харьковской области подсчитали число больниц, нуждающихся в ремонте после обстрелов ВСУ

В Харьковской области назвали число больниц, нуждающихся в ремонте

В Харьковской области подсчитали число больниц, нуждающихся в ремонте после обстрелов ВСУ

На освобожденной территории Харьковской области предстоит отремонтировать больницы после обстрелов со стороны ВСУ. Об этом 3 августа сообщили в пресс-службе администрации региона

2022-08-03T08:18

2022-08-03T08:18

2022-08-03T09:40

новости

харьковская область

больницы

обстрелы

ремонт

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По данным местных властей, на освобожденной территории региона сейчас работают 158 медицинских учреждений, в том числе 20 поликлиник и более 80 фельдшерских пунктов.Часть из них не получали должного внимания от украинской власти, а после и вовсе были обстреляны ВСУ."Сложно сказать на данный момент, сколько больниц нам придется ремонтировать, так как некоторые районы все еще обстреливаются, а страдают, как правило, именно учреждения по оказанию медицинской помощи. Мы, конечно, будем всерьез заниматься их восстановлением, и в этом нам уже сейчас очень помогает Россия", - говорится в сообщении администрации.В пресс-службе добавили, что вопрос обеспечения региона медикаментами уже решается, в основном помощь приходит из Краснодарского края, кроме того, лечение тяжелых больных берет на себя Белгородская область.Луганская республика полностью освобождена в ходе специальной военной операции. В результате наступления российским военным удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.В настоящее время объединенные войска РФ и республик Донбасса продвигаются вперед на севере ДНР. Во вторник, 2 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении еще 6-ти населенных пунктов ДНР: Григоровки, Берестового, Стряповки, Покровского, Семигорья и Новолуганского.Тем временем украинская сторона бомбит мирных граждан, которых до сих пор называет своими гражданами.

https://ukraina.ru/20220803/1037226869.html

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новости, харьковская область, больницы, обстрелы, ремонт