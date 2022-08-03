"Собрали на коленках": Леонков раскрыл детали теракта в Севастополе - 03.08.2022 Украина.ру
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"Собрали на коленках": Леонков раскрыл детали теракта в Севастополе
"Собрали на коленках": Леонков раскрыл детали теракта в Севастополе - 03.08.2022 Украина.ру
"Собрали на коленках": Леонков раскрыл детали теракта в Севастополе
Взрывное устройство для теракта в Севастополе не было собрано профессиональными разведчиками, а атака могла быть не под руководством ВСУ, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2022-08-03T06:45
2022-08-03T06:45
новости
военный эксперт
севастополь
теракт
беспилотник
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По мнению Леонкова, теракт мог быть совершен как диверсионной группой, действующей в Крыму, так и не под руководством ВСУ. В таком случае, считает он, это могли быть местные жители, "сочувствующие Украине".Он рассказал, что ФСБ Крыма не раз накрывали ячейки, готовившие теракты, и эта группа будет найдена в скором времени.Эксперт добавил, что мотивацией для террористов могли быть проукраинские убеждения или денежное вознаграждение.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220801/1037066122.html
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новости, военный эксперт, севастополь, теракт, беспилотник

"Собрали на коленках": Леонков раскрыл детали теракта в Севастополе

06:45 03.08.2022
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Взрывное устройство для теракта в Севастополе не было собрано профессиональными разведчиками, а атака могла быть не под руководством ВСУ, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Судя по поступающей информации о незначительных повреждениях, этот беспилотник был собран на коленках и к нему было привязано взрывчатое вещество. Было ли это ВОГ или граната, установит следствие. Но сам факт говорит о том, что запускали его неподалеку. Беспилотник был такого размера, что ПВО его не заметила.
Алексей Леонков
Военный эксперт
По мнению Леонкова, теракт мог быть совершен как диверсионной группой, действующей в Крыму, так и не под руководством ВСУ. В таком случае, считает он, это могли быть местные жители, "сочувствующие Украине".
Он рассказал, что ФСБ Крыма не раз накрывали ячейки, готовившие теракты, и эта группа будет найдена в скором времени.
Эксперт добавил, что мотивацией для террористов могли быть проукраинские убеждения или денежное вознаграждение.
Полный текст интервью читайте здесь.
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