https://ukraina.ru/20220803/1037211356.html

"Собрали на коленках": Леонков раскрыл детали теракта в Севастополе

"Собрали на коленках": Леонков раскрыл детали теракта в Севастополе - 03.08.2022 Украина.ру

"Собрали на коленках": Леонков раскрыл детали теракта в Севастополе

Взрывное устройство для теракта в Севастополе не было собрано профессиональными разведчиками, а атака могла быть не под руководством ВСУ, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2022-08-03T06:45

2022-08-03T06:45

2022-08-03T06:45

новости

военный эксперт

севастополь

теракт

беспилотник

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По мнению Леонкова, теракт мог быть совершен как диверсионной группой, действующей в Крыму, так и не под руководством ВСУ. В таком случае, считает он, это могли быть местные жители, "сочувствующие Украине".Он рассказал, что ФСБ Крыма не раз накрывали ячейки, готовившие теракты, и эта группа будет найдена в скором времени.Эксперт добавил, что мотивацией для террористов могли быть проукраинские убеждения или денежное вознаграждение.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220801/1037066122.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, военный эксперт, севастополь, теракт, беспилотник