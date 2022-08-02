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"Космос" принят: в Минобороны рассказали о запуске ракеты с Плесецка

"Космос" принят: в Минобороны рассказали о запуске ракеты с Плесецка - 02.08.2022 Украина.ру

"Космос" принят: в Минобороны рассказали о запуске ракеты с Плесецка

Космический аппарат "Космос-2558" принят на управление российскими средства Воздушно-космических сил, передает РИА Новости 2 августа, ссылаясь на Минобороны РФ

2022-08-02T10:12

2022-08-02T10:12

2022-08-02T10:12

новости

космос

спутник

ракета

плесецк (космодром)

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Космический аппарат "Космос-2558" был запущен 1 августа на ракете "Союз" с аэродрома "Плесецк" в Архангельской области, а второго август был принят наземными средствами ВКС."Космический аппарат "Космос-2558", запущенный с космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил", - сообщает РИА Новости, цитируя ведомство.По информации агентства, телеметрическая связь со спутником установлена, поддерживается устойчиво, а все системы "Космоса" функционируют в штатном режиме.

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новости, космос, спутник, ракета, плесецк (космодром)