"Космос" принят: в Минобороны рассказали о запуске ракеты с Плесецка - 02.08.2022 Украина.ру
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"Космос" принят: в Минобороны рассказали о запуске ракеты с Плесецка
"Космос" принят: в Минобороны рассказали о запуске ракеты с Плесецка - 02.08.2022 Украина.ру
"Космос" принят: в Минобороны рассказали о запуске ракеты с Плесецка
Космический аппарат "Космос-2558" принят на управление российскими средства Воздушно-космических сил, передает РИА Новости 2 августа, ссылаясь на Минобороны РФ
2022-08-02T10:12
2022-08-02T10:12
новости
космос
спутник
ракета
плесецк (космодром)
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Космический аппарат "Космос-2558" был запущен 1 августа на ракете "Союз" с аэродрома "Плесецк" в Архангельской области, а второго август был принят наземными средствами ВКС."Космический аппарат "Космос-2558", запущенный с космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил", - сообщает РИА Новости, цитируя ведомство.По информации агентства, телеметрическая связь со спутником установлена, поддерживается устойчиво, а все системы "Космоса" функционируют в штатном режиме.
https://ukraina.ru/20220412/1033746514.html
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новости, космос, спутник, ракета, плесецк (космодром)

"Космос" принят: в Минобороны рассказали о запуске ракеты с Плесецка

10:12 02.08.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты РН "Союз-2.1а" с космодрома Плесецк
Запуск ракеты РН Союз-2.1а с космодрома Плесецк
© Министерство обороны РФ
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Космический аппарат "Космос-2558" принят на управление российскими средства Воздушно-космических сил, передает РИА Новости 2 августа, ссылаясь на Минобороны РФ
Космический аппарат "Космос-2558" был запущен 1 августа на ракете "Союз" с аэродрома "Плесецк" в Архангельской области, а второго август был принят наземными средствами ВКС.
"Космический аппарат "Космос-2558", запущенный с космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил", - сообщает РИА Новости, цитируя ведомство.
По информации агентства, телеметрическая связь со спутником установлена, поддерживается устойчиво, а все системы "Космоса" функционируют в штатном режиме.
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