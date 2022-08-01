https://ukraina.ru/20220801/1037057118.html

Могли бы работать активнее: эксперт рассказал, когда Китай по-настоящему поддержит Россию

Могли бы работать активнее: эксперт рассказал, когда Китай по-настоящему поддержит Россию - 01.08.2022 Украина.ру

Могли бы работать активнее: эксперт рассказал, когда Китай по-настоящему поддержит Россию

Политолог Александр Асафов в интервью Украина.ру заявил, что власти Китая могли бы более активно поддерживать Россию, однако вскоре все может измениться

2022-08-01T08:00

2022-08-01T08:00

2022-08-01T08:00

китай

россия

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отношения

санкции

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По его словам, в Китае в октябре пройдет ХХ съезд компартии страны (КПК), на котором «будут приняты новые магистральные решения», в том числе и относительно поддержки России.Асафов также отметил, что Россия развивает отношения с незападными странами, в которых проживает более шести седьмых населения планеты и которые не вводили санкции против РФ.Полностью его интервью можно прочитать на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20220718/1036519900.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

китай, россия, новости, отношения, санкции