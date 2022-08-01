https://ukraina.ru/20220801/1037057118.html
Могли бы работать активнее: эксперт рассказал, когда Китай по-настоящему поддержит Россию
Могли бы работать активнее: эксперт рассказал, когда Китай по-настоящему поддержит Россию - 01.08.2022 Украина.ру
Могли бы работать активнее: эксперт рассказал, когда Китай по-настоящему поддержит Россию
Политолог Александр Асафов в интервью Украина.ру заявил, что власти Китая могли бы более активно поддерживать Россию, однако вскоре все может измениться
2022-08-01T08:00
2022-08-01T08:00
2022-08-01T08:00
китай
россия
новости
отношения
санкции
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По его словам, в Китае в октябре пройдет ХХ съезд компартии страны (КПК), на котором «будут приняты новые магистральные решения», в том числе и относительно поддержки России.Асафов также отметил, что Россия развивает отношения с незападными странами, в которых проживает более шести седьмых населения планеты и которые не вводили санкции против РФ.Полностью его интервью можно прочитать на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20220718/1036519900.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
китай, россия, новости, отношения, санкции
Могли бы работать активнее: эксперт рассказал, когда Китай по-настоящему поддержит Россию
Политолог Александр Асафов в интервью Украина.ру заявил, что власти Китая могли бы более активно поддерживать Россию, однако вскоре все может измениться