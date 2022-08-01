Могли бы работать активнее: эксперт рассказал, когда Китай по-настоящему поддержит Россию - 01.08.2022 Украина.ру
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Могли бы работать активнее: эксперт рассказал, когда Китай по-настоящему поддержит Россию
Могли бы работать активнее: эксперт рассказал, когда Китай по-настоящему поддержит Россию - 01.08.2022 Украина.ру
Могли бы работать активнее: эксперт рассказал, когда Китай по-настоящему поддержит Россию
Политолог Александр Асафов в интервью Украина.ру заявил, что власти Китая могли бы более активно поддерживать Россию, однако вскоре все может измениться
2022-08-01T08:00
2022-08-01T08:00
китай
россия
новости
отношения
санкции
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По его словам, в Китае в октябре пройдет ХХ съезд компартии страны (КПК), на котором «будут приняты новые магистральные решения», в том числе и относительно поддержки России.Асафов также отметил, что Россия развивает отношения с незападными странами, в которых проживает более шести седьмых населения планеты и которые не вводили санкции против РФ.Полностью его интервью можно прочитать на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20220718/1036519900.html
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китай, россия, новости, отношения, санкции

Могли бы работать активнее: эксперт рассказал, когда Китай по-настоящему поддержит Россию

08:00 01.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВизит президента РФ Владимира Путина в Китайскую Народную Республику
Визит президента РФ Владимира Путина в Китайскую Народную Республику - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Читать в
Политолог Александр Асафов в интервью Украина.ру заявил, что власти Китая могли бы более активно поддерживать Россию, однако вскоре все может измениться
Часто говорят, что Китай не спешит с нами работать. Он работает, но не в полную силу, мог бы больше.
Александр Асафов
политолог
По его словам, в Китае в октябре пройдет ХХ съезд компартии страны (КПК), на котором «будут приняты новые магистральные решения», в том числе и относительно поддержки России.
Асафов также отметил, что Россия развивает отношения с незападными странами, в которых проживает более шести седьмых населения планеты и которые не вводили санкции против РФ.
Полностью его интервью можно прочитать на нашем сайте.
- РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 08:45
Партнерство под вопросом. В Китае понимают, что после России США займутся Поднебесной
 
КитайРоссияНовостиотношенияСанкции
 
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