Британский генерал рассказал, что может стать яблоком раздора между Украиной и Европой - 30.07.2022 Украина.ру
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Британский генерал рассказал, что может стать яблоком раздора между Украиной и Европой
Британский генерал рассказал, что может стать яблоком раздора между Украиной и Европой - 30.07.2022 Украина.ру
Британский генерал рассказал, что может стать яблоком раздора между Украиной и Европой
Европа отвернется от Украины из-за нехватки газа, считает генерал-лейтенант Соединенного Королевства в отставке Саймон Мэйолл. Об этом он заявил 30 июля в эфире Times Radio
2022-07-30T12:18
2022-07-30T12:19
новости
газ
британия
генерал
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Такое развитие событий он считает наиболее вероятным, в случае реализации плана Еврокомиссии по снижению потребления газа на 15 процентов."Это окажет прямое воздействие на избирателей, граждан и тех людей, которые следят за последствиями российских действий и, конечно, западных санкций против Москвы", - сказал он.Кроме того, заметил Мэйолл, еще одним поводом для сомнений европейцев может стать проблема поставок зерна, которая актуальна не менее, чем нехватка энергоносителей.Также, военный добавил, что исключает возможность прямого военного конфликта НАТО и России.
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новости, газ, британия, генерал

Британский генерал рассказал, что может стать яблоком раздора между Украиной и Европой

12:18 30.07.2022 (обновлено: 12:19 30.07.2022)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Европа отвернется от Украины из-за нехватки газа, считает генерал-лейтенант Соединенного Королевства в отставке Саймон Мэйолл. Об этом он заявил 30 июля в эфире Times Radio
Такое развитие событий он считает наиболее вероятным, в случае реализации плана Еврокомиссии по снижению потребления газа на 15 процентов.
"Это окажет прямое воздействие на избирателей, граждан и тех людей, которые следят за последствиями российских действий и, конечно, западных санкций против Москвы", - сказал он.
Кроме того, заметил Мэйолл, еще одним поводом для сомнений европейцев может стать проблема поставок зерна, которая актуальна не менее, чем нехватка энергоносителей.
Также, военный добавил, что исключает возможность прямого военного конфликта НАТО и России.
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