"Мисс-Украина" пытается расправиться с соперницей-россиянкой
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / neplyahАнна Неплях
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / neplyah
Организационный комитет "Мисс Украина Вселенная" совместно с "Мисс Украина Вселенная-2021" Анной Неплях обратились к организаторам конкурса "Мисс Вселенная" с просьбой отстранить российскую конкурсантку Анну Линникову от участия в шоу
Подробностями Неплях поделилась в соцсетях. Она удивлена, что вопрос об участии российских представителей все еще существует.
"Я считаю, что Россия должна быть забанена во всем цивилизованном мире, чтобы это стало для них уроком. Это должно быть уроком как для этих "невинных" людей, так и для их правительства. Весь мир смотрит, как они пытают нас, и позволяет им участвовать в мирных ивентах типа "Мисс Вселенная"", - возмутилась она.
На пост уже отреагировали в сети, отметив, что мечты людей должны сбываться, в том числе и россиян, которые "не виноваты в конфликте двух стран".
На такое высказывание Неплях резко ответила тем, что украинцы погибают из-за жителей "страны-агрессора" в то время, когда "Мисс Россия" как ни в чем не бывало готовится к конкурсу красоты и ничего не говорит о войне.
Конкурс "Мисс Россия – 2022" завершился 25 июля. Победила в нем 22-летняя российская модель Анна Линникова. Она учится на втором курсе Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, изучает PR. На официальном сайте международного конкурса красоты указано, что она сотрудничала с модельными агентствами Китая, Вьетнама, Японии, Кореи, Индонезии и Малайзии.
"Я безумно мечтаю принять участие в международных конкурсах, "Мисс мира" или "Мисс Вселенная", — отмечала Линникова.
29 декабря 2021, 12:20Платье раздора: за помощницу экс-министра заступилась «Мисс Украина Вселенная 2021»«Мисс Украина Вселенная 2021» Анна Неплях вступилась за помощницу уже экс-замминистра образования Игоря Гарбарука Кристину Тишкун, пришедшую на встречу с мэром Львова Андреем Садовым в вульгарном платье с открытой грудью. Об этом 29 декабря написала газета «КП в Украине»