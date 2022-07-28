https://ukraina.ru/20220728/1036971335.html

"Мисс-Украина" пытается расправиться с соперницей-россиянкой

"Мисс-Украина" пытается расправиться с соперницей-россиянкой - 28.07.2022 Украина.ру

"Мисс-Украина" пытается расправиться с соперницей-россиянкой

Организационный комитет "Мисс Украина Вселенная" совместно с "Мисс Украина Вселенная-2021" Анной Неплях обратились к организаторам конкурса "Мисс Вселенная" с просьбой отстранить российскую конкурсантку Анну Линникову от участия в шоу

2022-07-28T15:14

2022-07-28T15:14

2022-07-28T15:14

мисс

украина

россия

новости

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Подробностями Неплях поделилась в соцсетях. Она удивлена, что вопрос об участии российских представителей все еще существует.На пост уже отреагировали в сети, отметив, что мечты людей должны сбываться, в том числе и россиян, которые "не виноваты в конфликте двух стран". На такое высказывание Неплях резко ответила тем, что украинцы погибают из-за жителей "страны-агрессора" в то время, когда "Мисс Россия" как ни в чем не бывало готовится к конкурсу красоты и ничего не говорит о войне.Конкурс "Мисс Россия – 2022" завершился 25 июля. Победила в нем 22-летняя российская модель Анна Линникова. Она учится на втором курсе Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, изучает PR. На официальном сайте международного конкурса красоты указано, что она сотрудничала с модельными агентствами Китая, Вьетнама, Японии, Кореи, Индонезии и Малайзии."Я безумно мечтаю принять участие в международных конкурсах, "Мисс мира" или "Мисс Вселенная", — отмечала Линникова.

https://ukraina.ru/20211229/1032991965.html

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мисс, украина, россия, новости