"Мисс-Украина" пытается расправиться с соперницей-россиянкой - 28.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220728/1036971335.html
"Мисс-Украина" пытается расправиться с соперницей-россиянкой
"Мисс-Украина" пытается расправиться с соперницей-россиянкой - 28.07.2022 Украина.ру
"Мисс-Украина" пытается расправиться с соперницей-россиянкой
Организационный комитет "Мисс Украина Вселенная" совместно с "Мисс Украина Вселенная-2021" Анной Неплях обратились к организаторам конкурса "Мисс Вселенная" с просьбой отстранить российскую конкурсантку Анну Линникову от участия в шоу
2022-07-28T15:14
2022-07-28T15:14
мисс
украина
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103248/92/1032489251_0:44:1080:652_1920x0_80_0_0_c0202616e4e02379243822ea695bbc33.jpg.webp
Подробностями Неплях поделилась в соцсетях. Она удивлена, что вопрос об участии российских представителей все еще существует.На пост уже отреагировали в сети, отметив, что мечты людей должны сбываться, в том числе и россиян, которые "не виноваты в конфликте двух стран". На такое высказывание Неплях резко ответила тем, что украинцы погибают из-за жителей "страны-агрессора" в то время, когда "Мисс Россия" как ни в чем не бывало готовится к конкурсу красоты и ничего не говорит о войне.Конкурс "Мисс Россия – 2022" завершился 25 июля. Победила в нем 22-летняя российская модель Анна Линникова. Она учится на втором курсе Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, изучает PR. На официальном сайте международного конкурса красоты указано, что она сотрудничала с модельными агентствами Китая, Вьетнама, Японии, Кореи, Индонезии и Малайзии."Я безумно мечтаю принять участие в международных конкурсах, "Мисс мира" или "Мисс Вселенная", — отмечала Линникова.
https://ukraina.ru/20211229/1032991965.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103248/92/1032489251_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_895c5051250fadc7c2ff3686fde9e4a0.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мисс, украина, россия, новости

"Мисс-Украина" пытается расправиться с соперницей-россиянкой

15:14 28.07.2022
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / neplyahАнна Неплях
Анна Неплях - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / neplyah
Читать в
Организационный комитет "Мисс Украина Вселенная" совместно с "Мисс Украина Вселенная-2021" Анной Неплях обратились к организаторам конкурса "Мисс Вселенная" с просьбой отстранить российскую конкурсантку Анну Линникову от участия в шоу
Подробностями Неплях поделилась в соцсетях. Она удивлена, что вопрос об участии российских представителей все еще существует.

"Я считаю, что Россия должна быть забанена во всем цивилизованном мире, чтобы это стало для них уроком. Это должно быть уроком как для этих "невинных" людей, так и для их правительства. Весь мир смотрит, как они пытают нас, и позволяет им участвовать в мирных ивентах типа "Мисс Вселенная"", - возмутилась она.

На пост уже отреагировали в сети, отметив, что мечты людей должны сбываться, в том числе и россиян, которые "не виноваты в конфликте двух стран".
На такое высказывание Неплях резко ответила тем, что украинцы погибают из-за жителей "страны-агрессора" в то время, когда "Мисс Россия" как ни в чем не бывало готовится к конкурсу красоты и ничего не говорит о войне.
Конкурс "Мисс Россия – 2022" завершился 25 июля. Победила в нем 22-летняя российская модель Анна Линникова. Она учится на втором курсе Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, изучает PR. На официальном сайте международного конкурса красоты указано, что она сотрудничала с модельными агентствами Китая, Вьетнама, Японии, Кореи, Индонезии и Малайзии.
"Я безумно мечтаю принять участие в международных конкурсах, "Мисс мира" или "Мисс Вселенная", — отмечала Линникова.
Кристина Тишкун
29 декабря 2021, 12:20
Платье раздора: за помощницу экс-министра заступилась «Мисс Украина Вселенная 2021»«Мисс Украина Вселенная 2021» Анна Неплях вступилась за помощницу уже экс-замминистра образования Игоря Гарбарука Кристину Тишкун, пришедшую на встречу с мэром Львова Андреем Садовым в вульгарном платье с открытой грудью. Об этом 29 декабря написала газета «КП в Украине»
 
МиссУкраинаРоссияНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:02Хроника событий на Украина на 16:00 28 июля: потери, сигнал Авакову
16:02"Путин – наш президент": одессит смелым заявлением поставил на уши местную полицию
16:00Ногайское казачье войско: военно-финансовая афера в Приазовье
15:45Военный эксперт объяснил, откуда ВСУ умудряются запускать беспилотники по русским городам
15:36Зеленскому пришлось извиняться перед женой прямо в эфире
15:26Россия и США готовятся к исторической сделке. А Украина пусть разбирается сама
15:19Кто готов воевать против России и сколько это может продлиться - Ищенко. Видео
15:17Эксперт рассказал о налаживании цифрового вещания на освобожденных территориях
15:14"Мисс-Украина" пытается расправиться с соперницей-россиянкой
14:40Аляска возвращается в Россию, а Байден уходит в отставку? Что будет с США - Дудаков. Видео
14:32Все бросили: британский наемник пожаловался, что никто не хочет спасти его от казни
14:32Алексей Подберёзкин: В августе Украину ждёт военная катастрофа
14:23Военный эксперт рассказал о наступлении за пределы Донбасса, которое готовит Россия
14:21Украинский беспилотник нанес удар по поселку, где живут сотрудники Запорожской АЭС
14:19"Я ожидал, что это будет": Лящук рассказал о своем назначении
14:17Дудчак подверг критике Центробанк за распродажу ценного товара
14:16Песков оценил слова Пушилина о том, что нужно освобождать русские города на Украине
14:12Шарлай рассказал о том, как "Свидетели Иеговы"* на Украине работают на Запад
13:52В Киеве не исключили передачу Коломойского США
13:36Война в гламуре. Елена Зеленская и ее муж президент Украины попали на обложку
Лента новостейМолния