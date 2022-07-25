"Возобновлены и перезапущены": Рогов о том, какие нужны специалисты Запорожской области - 25.07.2022 Украина.ру
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"Возобновлены и перезапущены": Рогов о том, какие нужны специалисты Запорожской области
"Возобновлены и перезапущены": Рогов о том, какие нужны специалисты Запорожской области - 25.07.2022 Украина.ру
"Возобновлены и перезапущены": Рогов о том, какие нужны специалисты Запорожской области
Запорожской области нужны специалисты в производстве, потому что заводы восстанавливаются и перезапускаются после военных действий, сказал член Главного совета Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в инетрвью Украина.ру
2022-07-25T20:45
2022-07-25T20:45
новости
запорожская область
россия
производство
специалисты
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Он рассказал, что в Запорожской области появились центры занятости населения, начали проводиться на регулярной основе ярмарки вакансий, но основной проблемой считается сейчас – это безработица.По его словам, производства стали работать на мирную составляющую, возобновлены и перезапущены.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220607/1034109128.html
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новости, запорожская область, россия, производство, специалисты

"Возобновлены и перезапущены": Рогов о том, какие нужны специалисты Запорожской области

20:45 25.07.2022
 
© РИА Новости . Марина Лысцева / Перейти в фотобанкРабота ОАО "Мотор Сич" в Запорожье
Работа ОАО Мотор Сич в Запорожье - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости . Марина Лысцева
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Запорожской области нужны специалисты в производстве, потому что заводы восстанавливаются и перезапускаются после военных действий, сказал член Главного совета Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в инетрвью Украина.ру
Он рассказал, что в Запорожской области появились центры занятости населения, начали проводиться на регулярной основе ярмарки вакансий, но основной проблемой считается сейчас – это безработица.
Понятно, нам нужны специалисты и в производстве, потому что производство надо восстанавливать, оно наиболее сильно пострадало: мародерство, серые зоны, диверсии и саботаж. Здесь достаточно большая потребность. Плюс перезапускаются производства, например, те, которые использовались под военную продукцию, использовались силой, как Мелитопольский агрегатный завод и прочее, или тракторных запчастей.
Владимир Рогов интервью
Владимир Рогов
Член Главного совета Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области
По его словам, производства стали работать на мирную составляющую, возобновлены и перезапущены.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Повседневная жизнь в Бердянске - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 17:05
Бердянский порт: морские ворота Запорожской областиВ пятницу, 3 июня, президент России Владимир Путин сообщил, что порты Азовского моря, Бердянск и Мариуполь, находятся под контролем РФ. А также что Россия готова обеспечить беспроблемный вывоз в том числе украинского зерна. В тот же день в районе порта прогремел мощный взрыв, но власти города успокоили: это было завершение разминирования объекта
 
НовостиЗапорожская областьРоссияпроизводствоспециалисты
 
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Заголовок открываемого материала
20:45"Возобновлены и перезапущены": Рогов о том, какие нужны специалисты Запорожской области
20:34Хитрый "план Б" от США и "болван" Джонсон: что в мире говорили об Украине 25 июля
20:30"Настоящий вкус": эксперт рассказал, какую продукцию поставляет Запорожская область РФ
20:15"Шаг за шагом": член ВГА Запорожской области о том, как налаживается жизнь в регионе
20:00"Все целое": журналист Селезнев рассказал о состоянии дороги от Донецка до Мелитополя
19:40Рогов рассказал, как возникла идея создания ВГА на освобождённых территориях Украины
19:21Военный эксперт рассказал, какое вооружение Южная Корея может передать Украине
19:09Университет спецназа: как Чечня готовит добровольцев для СВО. СПЕЦРЕПОРТАЖ
19:00Контрнаступление под Херсоном, работа разведки. Итоги 25 июля на Украине
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18:45Донецкий журналист предположил, когда может наступить переломный момент на Украине
18:39"Там всем нужна психологическая помощь": звезда "Сватов" ответила на нападки коллеги
18:30Селезнев рассказал, как мирные жители Мелитополя относят к России
18:19В Верховной Раде назвали возможное имя нового генпрокурора Украины
18:14"Тонущий корабль": политолог о том, почему Зеленский может лишить олигархов гражданства
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