"Возобновлены и перезапущены": Рогов о том, какие нужны специалисты Запорожской области
Запорожской области нужны специалисты в производстве, потому что заводы восстанавливаются и перезапускаются после военных действий, сказал член Главного совета Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в инетрвью Украина.ру
Он рассказал, что в Запорожской области появились центры занятости населения, начали проводиться на регулярной основе ярмарки вакансий, но основной проблемой считается сейчас – это безработица.
Понятно, нам нужны специалисты и в производстве, потому что производство надо восстанавливать, оно наиболее сильно пострадало: мародерство, серые зоны, диверсии и саботаж. Здесь достаточно большая потребность. Плюс перезапускаются производства, например, те, которые использовались под военную продукцию, использовались силой, как Мелитопольский агрегатный завод и прочее, или тракторных запчастей.
По его словам, производства стали работать на мирную составляющую, возобновлены и перезапущены.
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