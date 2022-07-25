https://ukraina.ru/20220725/1036850513.html

"Возобновлены и перезапущены": Рогов о том, какие нужны специалисты Запорожской области

"Возобновлены и перезапущены": Рогов о том, какие нужны специалисты Запорожской области - 25.07.2022 Украина.ру

"Возобновлены и перезапущены": Рогов о том, какие нужны специалисты Запорожской области

Запорожской области нужны специалисты в производстве, потому что заводы восстанавливаются и перезапускаются после военных действий, сказал член Главного совета Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в инетрвью Украина.ру

2022-07-25T20:45

2022-07-25T20:45

2022-07-25T20:45

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Он рассказал, что в Запорожской области появились центры занятости населения, начали проводиться на регулярной основе ярмарки вакансий, но основной проблемой считается сейчас – это безработица.По его словам, производства стали работать на мирную составляющую, возобновлены и перезапущены.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220607/1034109128.html

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новости, запорожская область, россия, производство, специалисты