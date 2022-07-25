https://ukraina.ru/20220725/1036837003.html

Владимир Рогов: Мы уже не Украина, но еще не Россия

Владимир Рогов: Мы уже не Украина, но еще не Россия - 25.07.2022 Украина.ру

Владимир Рогов: Мы уже не Украина, но еще не Россия

Украина.ру, 25.07.2022

2022-07-25T16:38

2022-07-25T16:38

2022-07-25T16:38

интервью

владимир рогов

запорожье

сво

политика

экономика

украина

рф

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Получение гражданства, принятие присяги на верность Российской Федерации – это и есть референдум, и явка на него просто зашкаливает. Люди стоят в многомесячных очередях, никто бы не делал этого по принуждению, считает член Главного совета Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.– Владимир, широкой аудитории вы известны как яркий спикер на российских ток-шоу, и тут в какой-то момент вы из эфира пропадаете, а потом приходят новости от вас - уже как от члена Главного совета. Пролейте свет - как вы здесь очутились, на своей родине, спустя много лет? И какие были ваши первые шаги здесь?– Очутился очень просто, прилетел в Крым, сел в машину и поехал. Все было именно так. Добрался до Мелитополя, до Запорожья не получилось доехать. И вот эти все месяцы нахожусь на освобожденной территории от Розовки до Энергодара, от Васильевки до Бердянска.– Фактически можно сказать, что становление новой административной системы во многом начиналось с вас?– Да, можно сказать, что я имел и имею к этому прямое отношение, потому что идея военно-гражданской администрации у нас возникла в конце февраля, уже на благодатной запорожской земле, когда мы поняли, что нужно выстраивать систему. Когда военные обеспечивали нам безопасность, соответственно, мы, гражданские - должны были выстраивать систему перезапуска мирной жизни. Поэтому и возникла идея военно-гражданской администрации.Понятно первенство военных, потому что именно они своим умением, ратным подвигом нас защищают, а мы уже в тылу, или насколько этот тыл возможен, в зависимости от удаления линии боевого соприкосновения - восстанавливали, перезапускали экономику мирной жизни и прочие необходимые вещи.– С точки зрения налаживания мирной жизни, восстановления экономических процессов - что сделано уже в регионе за это время? Что удалось сделать ВГА, что можно в свой актив записать?– Наверное, самый главный процесс – это процесс получения российского гражданства, это как по мне – главное достижение. Что записать в актив? Должны давать оценку люди. Из того, что, слава Богу, получается, шаг за шагом, делать – это хоть какое-то начало работы с рынком труда. У нас появились центры занятости, начали проводиться на регулярной основе ярмарки вакансий. Интерес к ним крайне велик, потому что безработица сейчас – наша основная проблема: нам не нужна рыба, нам нужны удочки, которыми ловить.Поэтому здесь же параллельно идет и борьба за рынки сбыта - в плане того, чтобы не было формализма к пропуску продукции в большую Россию, чтобы ее не тормозили на границе, чтобы не пытались обложить какими-то налогами. Мы уже, слава Богу, не Украина, но еще не Россия. Попав в эту серую зону, возникла проблема.– Что в первую очередь экспортируете?– Если говорить о рынке большой России, поставляем фрукты, овощи, зелень - сельхозпродукция, которая здесь очень качественная, которая натуральная, которая с настоящим вкусом, от которого отвыкли большей частью жители крупных российских городов.Для меня это было стрессом, когда, приехав вынужденно из Киева, из Запорожья в Москву, я вдруг столкнулся с той резиновой пищей, чаще всего иностранного производства, которая внешне только была похожа на огурцы-помидоры, но совершенно не была похожа по вкусу.Эта (наша – Ред.) продукция качественная и намного дешевле. Это тоже - импортозамещение, по сути, это продовольственная безопасность России, которая нам необходима в условиях международных санкций и прочих вещей.– Есть перспективы, что к сельхозпродукции добавится и какая-то продукция промышленная?– Промышленная уже пошла. Часть промышленной продукции, не буду уточнять производителя, чтобы не было по нему удара, диверсии – четко попадают в нишу импортозамещения, крайне необходимого России с точки зрения тех санкций, которые достаточно ощутимы, чувствительны для российской экономики.Здесь сразу запорожцы пришли и идут на помощь. Даже при том, что не освобожден областной центр, который крайне важен с точки зрения импортозамещения, чего стоит "Moтор Сiч" и другие предприятия, а главное - люди, которые умеют на этих предприятиях работать.Это еще и сам факт взаимодействия колоссального научно-технического потенциала Запорожской области, который эти годы был не востребован или находился под запретом. Потому что (при киевском режиме – Ред.) регламентировалось - путем указов, законов и прочих нормативных актов - запрет на взаимодействие с Россией, соответственно, запрет на использования для большой России этих всех возможностей и сил.Спасибо Минпромторгу (РФ – Ред.) и другим ответственным лицам, Управлению внутренней политики и заму главы администрации президента Сергею Владиленовичу Кириенко… Когда мы обращаемся с конкретными проблемами и подсвечиваем их, они достаточно быстро находят системные решения...– Можно пару примеров?– Например, наша продукция, которая перестала быть украинской, но не стала российской, и сертификация ее подвисла в воздухе. Был быстро найден алгоритм, я поднял этот вопрос на совещании с Минпромторгом в Мангуше, это было объединенное совещание ДНР и освобожденных территорий Запорожской и Херсонской областей.– Мангуш – это один из пригородов Мариуполя.– Да, это самая ближняя к нам точка, если ехать через Бердянск туда. Мы подняли вопрос, я показал эту проблему, ею заинтересовался тогда еще замминистра Хоцкий, который теперь уже премьер-министр ДНР. Эта проблема быстро пошла, она была подсвечена еще Сергею Владиленовичу, и за считанные дни, буквально за неделю-две, проблема была решена.Сертификация продукции, произведенная в Запорожской и Херсонской областях – пошла, по сути, как внутироссийская, через народные республики, еще другими путями. Суть в том, что все – проблемы не стало. Теперь запорожский производитель может спокойно сертифицироваться еще до момента возвращения в родную гавань, до референдума и всех сертификаций.– Возвращаясь к рынку труда - какие профессии больше востребованы из тех, что через Центр занятости проходят?– Грустная тема, понятно, "купи-продай", как всегда, то, что наиболее востребовано. Понятно, нам нужны специалисты и в производстве, потому что производство надо восстанавливать, оно наиболее сильно пострадало: мародерство, серые зоны, диверсии и саботаж.Здесь достаточно большая потребность. Плюс перезапускаются производства, например, те, которые использовались под военную продукцию, использовались силой, как Мелитопольский агрегатный завод и прочее, или тракторных запчастей. А теперь они стали работать на мирную составляющую, вернувшись к мирной жизни. Это тоже важные вещи, это радует, что это происходит.– То есть, производственные процессы на этих предприятиях возобновлены?– Возобновлены, перезапущены. Мы выработали систему светофора, по которой мы очень быстро можем определить, кто конкретно, какое предприятие в чем нуждается. Принцип светофора: зеленое – готовы работать, желтое – есть какие-то проблемы, надо содействовать производителю в их решении, и красное – предприятие сильно разрушено, разграблено, нуждается в инвестициях, в системном перезапуске и помощи государственной. Такой принцип нам очень помог достаточно быстро понять – кто, в чем нуждается, какие потребности есть.Касательно возобновления деятельности. Если говорить о Запорожской области, уже есть тысячи субъектов предпринимательской деятельности, которые возобновлены, и в среднем регистрация идет в день от пятидесяти субъектов и больше. Каждый день 50-70 и больше предприятий перерегистрируются, возобновляют свою деятельность, приходят, спрашивают, как можно работать. То есть, каждый день у нас плюс пятьдесят предприятий с рабочими местами. Где-то одно-два-три, а где-то сотни и даже, возможно, тысячи.– Отлично! Перерегистрация предприятий идет. Теперь вопрос о паспортизации граждан, о вступлении в российское гражданство… Мы реально получаем новых граждан - полноценных, полноправных. Процедуры максимально облегчены. Как здесь идет процесс?– Процесс идет полным ходом. Если мы начинали с одного пункта в Мелитополе, то теперь у нас уже работающих десять. В планах довести это количество до 25.– Десять - это в Мелитополе?– Нет, это на территории Запорожской области. Два в Мелитополе, и дальше - Бердянск, Энергодар и прочие населенные пункты, кроме линии боевого соприкосновения, потому что очень много требований по безопасности, помимо физической безопасности, еще и закрытая связь, компьютеры…– Базы?– Да, базы личных данных. Компьютеры под охраной. Масса вещей, которые выполнить не так просто в наших реалиях. И здесь интересен момент, что очередь в некоторых местах достигает четырех месяцев. При том, что открываются все новые точки.Естественно, прием документов идет на безоплатной основе, никакой пошлины мы не собираем, люди работают у нас в волонтерском формате, по формуле "русский русскому помоги", это очень важно для восприятия. То есть, людям не надо платить многотысячные пошлины, сборы, нотариальные заявления и т.д. Все это делается по принципу единого окна, когда человек приходит конкретно по адресу, когда подходит его очередь. Ему накануне еще звонят, предупреждают, что завтра его ждут.Здесь интересен момент, что это, по сути, референдум. Паспортизация, получение гражданства, принятие присяги на верность Российской Федерации – это и есть референдум. Мы видим, что явка на него просто зашкаливает. Люди стоят в очередях, никто бы не делал этого по принуждению.Сколько бы не пыжилась украинская пропаганда и всевозможные информационные помойки Зеленского, что все это под дулами автоматов… Никто не пойдет под дулами автоматов десятками тысяч людей. Люди стоят неделями в очереди.Плюс интересный момент в том, что в паспортизации очень много проблем, много скрытых моментов – кто-то сдал документы на перерегистрацию, началась СВО, документы были уничтожены украинскими властями. Кто-то потерял паспорт, не смог его возобновить. У кого-то ID-карта, и невозможно подтвердить прописку, регистрацию по месту жительства.Масса вещей, с которыми мы сталкиваемся. По каждой конкретной проблемы сейчас идут поиски выработки решения проблемы. Плюс надо понимать, что к нам просятся очень много людей на получение гражданства не только из жителей освобожденных территорий или просто Запорожской области, а со всей Украины. Конкретно я стал свидетелем, когда приехало два десятка человек из Черновцов. Они снялись и приехали, потому что они хотят жить в России.– Как же они пересекли?– Подавали заявку, ждали очереди неделями…– Через КПП в Васильевке?– Жили в Запорожье, давали взятки с той стороны, в конце концов, добрались. Это из Черновцов. Приезжают и из других городов. К сожалению, хоть уже вышел и второй указ, что все граждане Украины могут (получать гражданство РФ – Ред.), но мы не можем осилить даже живущих здесь. Поэтому, естественно, стараемся - ускоряем, оптимизируем процессы.Тут надо много людей. Почему важна вовлеченность как можно большего количества людей – чтобы не только власть, не только административная система, которая сейчас на территории только выстраивается, но и широкие общественные массы решали эти проблемы.Поэтому возникла у нас идея создания движения, теперь оно уже есть и развивается – это "Мы вместе с Россией". Это та фраза, которая звучала чаще всего, и та фраза, которую люди произносят, когда хотят выразить свое желание в чем-то поучаствовать хорошем. Вот мы даем им возможность участвовать, решать проблемы на местах. Потому что до каждого отдаленного населенного пункта дотянуться не в силах никакая власть, если люди на местах не хотят улучшать.Поэтому мы видим качественные улучшения в таких богом забытых районах, типа того же Розовского, куда никогда даже запорожские власти не приезжали. Сейчас там, благодаря местному руководству, люди говорят, что - да, мы впервые почувствовали себя не крепаками, не крепостными крестьянами, а полноценными гражданами, при том, что даже еще не получили российское гражданство большей частью.– Такая позитивная картина, все благолепно, производство восстанавливается, паспортизация проходит, граждане вовлекаются в процесс управления регионом. Мы все-таки понимаем специфику момента, и наверняка есть у вас и проблемы есть, вы их, наверное, знаете, как никто другой - и можете самые острые из них обозначить.– Самые острые из них - это, понятно, безработица, по-прежнему. Это проблемы спекуляции, буду называть вещи своими именами, потому что у нас масса продукции стоит намного дороже, чем она должна стоить даже с учетом доставки, плеча в несколько сот километров. Это проблема с техникой, потому что часть техники была уничтожена в результате боевых действий, часть была украдена, отмародерена в серую зону, когда мы еще не успели восстановить порядок и взять все под контроль.– Вы сейчас говорите о сельхозтехнике?– Да. И это проблема сбора урожая, потому что катастрофически не хватает комбайнов, другой техники. Сейчас активно идет расследование случаев мародерства, выясняют, где эта техника, куда она была вывезена. Если она вдруг еще осталась на подконтрольной освобожденной территории, тогда эти проблемы решать легче.– Есть уже прецеденты, удалось ли что-то вернуть, или пока движемся в этом направлении?– Не готов сказать, потому что мне не отчитываются следственные органы.– Но процесс этот идет?– Да, процесс идет. Я знаю, что точно возвращены автомобили, которые под шумок воровались, угонялись. Таких случаев (возвращения – Ред.) десятки, в которых лично я принимал участие, в том числе возвращали украденные удобрения, еще какие-то вещи – подобных примеров много.Мы наводим нормальный русский порядок, который должен быть - как основа того, что жизнь идет по закону, а не по понятиям, по нормальным правилам, по совести, которая просто необходима. Тут нечего использовать громкие слова, тут просто надо заниматься делом. Задач и проблем немеряно, поэтому я призываю всех жителей освобожденных территорий писать в наш бот "Запорожские заботы", поднимать проблемы. Только обязательно оставлять координаты свои, потому что часто люди пишут с закрытых аккаунтов Телеграма, им даже ответить не представляется возможным, не говоря уж о том, чтоб позвонить.Естественно, они боятся писать заявления на все факты мародерства, проявления какого-то насилия и прочих вещей… Мы наводим порядок, и будем наводить его максимально жестко и быстро для того, чтобы люди не просто почувствовали улучшения, а для того, чтобы мы могли восстановить свой родной край, который всегда был цветущим в рамках большого проекта – Советской Союза, Российской Империи. Как угодно можно называть нашу большую Россию, но от этого она не перестанет быть Россией. Я уверен, что Запорожский край, Запорожская область по сути станет вторым Краснодарским краем, или, точнее - первым Запорожским краем.У нас и море теплее, и промышленный потенциал больше, чем в Краснодарском крае. Опять же, это не в плане конкуренции, а для того, чтобы у людей были еще примеры, ассоциации и понимание того, какое приобретение происходит для большой России в результате возвращения в родную гавань нашего замечательного, моего родного Запорожского края, Запорожской области.

https://ukraina.ru/20220524/1034021928.html

https://ukraina.ru/20220723/1036796519.html

https://ukraina.ru/20220720/1036685973.html

https://ukraina.ru/20220724/1036799553.html

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Александр Васильев

Александр Васильев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Васильев

интервью, владимир рогов, запорожье, сво, политика, экономика, украина, рф