https://ukraina.ru/20220722/1036765161.html

С особым цимесом. Эксперты Украины о гражданстве главных евреев страны

С особым цимесом. Эксперты Украины о гражданстве главных евреев страны - 22.07.2022 Украина.ру

С особым цимесом. Эксперты Украины о гражданстве главных евреев страны

Украина.ру, 22.07.2022

2022-07-22T14:24

2022-07-22T14:24

2022-07-22T14:26

эксклюзив

игорь коломойский

паспорт

гражданство

евреи

олигарх

соцсети

днепр

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Главного олигарха Украины Игоря Коломойского намерены лишить гражданства. Причина - наличие у бизнесмена минимум еще двух паспортов иностранных государств (Кипра и Израиля).Вместе с Коломойским под горячую руку попадают еще несколько именитых евреев – Рабинович, Боголюбов, Корбан. Почти все - из днепропетровской "группировки". Что стоит за этим решением Офиса Президента, при чем здесь Зеленский и как связано решение с законом об олигархах – отвечали эксперты в своих соцсетях.Журналист Анастасия Товт подтвердила, что по ее источникам таки да, могут лишить украинского гражданства, и не только Коломойского: "Тайные указы о лишении украинского гражданства олигарха Игоря Коломойского, его партнера Боголюбова, главы штаба обороны Днепра Геннадия Корбана, нардепов Вадима Рабиновича и Игоря Васильковского действительно существуют. Однако по состоянию на данный момент неизвестно, подписаны ли они уже президентом Зеленским.Об этом мне стало известно от высокопоставленного источника в окружении президента."Эти указы существуют, намерения такие были, но подписаны они уже или нет - пока интрига сохраняется", - сообщил мой источник.Причем, по моей информации, указы о лишении гражданства были подготовлены еще в конце прошлой недели. Кроме того, там значатся не только фамилии тех пяти человек, о которых уже писали СМИ - кандидатов на лишение украинского гражданства больше. Причина, по которой всех этих людей собираются лишить гражданства - наличие у них нескольких паспортов других стран".Преподаватель бизнес-школы, предприниматель Валерий Пекар настаивает на незаконности такого решение, если оно будет принято. "О Коломойском и компании (специально не расшифровую компанию и ставлю во главу угла самую одиозную и однозначную персону). Статья 25 Гражданин Украины не может быть лишен гражданства и права изменить гражданство. Прямое нарушение Конституции есть бесспорное зло и приоткрывает двери в ад. В аду есть сценарии, по сравнению с которыми российская война будет казаться прогулкой. Позор любым попыткам превратить Украину в Россию, оплаченную кровью европейскую демократию в авторитарное варварство. P.S. Здесь многие пишут, что у Коломойского есть другое гражданство. Но я думаю, что у него четыре других гражданства. Вопрос не в том. Внимание, вопросы для знатоков. Что считать установленным фактом наличия другого гражданства у Коломойского? Достаточно ли для этого публикаций в прессе и интернете? Или "все знают" или "мне сосед сказал, а его брат работает в органах" можно считать установленным фактом? Или, возможно, нужно установить факт по законной процедуре? Статья Конституции – это норма прямого действия, а норма закона о гражданстве обременена соответствующей процедурой. К примеру, гражданин подает заявление, или факт устанавливается в суде".Преподаватель Израильского академического колледжа Тель-Хаи Арье Ольман отметил нестандартные последствия лишения Коломойским гражданства:"Еврейское. Игорь Коломойский, Вадим Рабинович,и Геннадий Корбан лишены украинского гражданства. Еврейская жизнь в Украине таким образом осталась практически без спонсоров"Политический эксперт Дмитрий Корнейчук считает, что таким образом главный олигарх страны обходит закон об олигархах: "Пошёл "вброс", что Коломойского хотят лишить гражданства Украины.Если это так, то это гениальная задумка власти, которая позволит вывести его из-под действия закона про олигархов. И Коломойский и дальше останется ключевым олигархом в стране, владеющим СМИ, монополизировавшим национальные ресурсы и влияющим на политику. Где-то Ахметов, закрывший медиабизнес, уныло спросил: а так можно было?Российский политолог Армен Гаспарян вообще считает, что бизнесмен намерен бежать из страны: "Беня Коломойский убывает с хутора. Капитал давно вывез. В Днепре нервозно, чувствуют, что город удерживать не будут".Блогер Тарик Незалежко вообще не верит в эту новость: "Очень странная и неоднозначная новость сегодня колышит блогосферу.Скажу свое мнение, я не очень верю в ссору между Коломойским и Зеленским. Возможно это попытка ЗЕ отцепить себя, в глазах людей, от одиозного олигарха. Не стоит забывать, что 5 июля Днепропетровский суд списал, а по простому, простил долг Коломойскому в размере 4,3 млрд. гривен.Так же стоит отметить, что в отличии от Ахметова, Коломойский не лишился цифровых и спутниковых лицензии и его каналы спокойно вещают и сеют зло, на просторах Украины.Так что, думаю всё это для отвода глаз наивных зрителей 95 квартала".Писатель Ян Валетов написал, что наезжать на влиятельных людей Днепра – это опасная история по время военного времени: "Чистый абсурд. Наезд на Геннадия Корбана это даже не глупость власти.Это нечто другое, что можно охарактеризовать термином - суицидальные наклонности.Днепр - это не просто город, это форпост на Востоке. Это то, на чем держится украинское сопротивление: логистический центр, шелтер для беженцев, крепость.Днепр - это ось Восточной Украины, и у тех, кто держит эту ось, есть имена.Эти имена - Резниченко, Корбан и Борис Филатов.За этими именами стоят тысячи бойцов ТРО, воины ЗСУ, горожане, беженцы, волонтеры... те, кто своими жизнями и работой защищают фронт от российской навалы.Драконить Днепр - это всегда играть с огнем. Во время войны - это разжечь костер и плеснуть в него бензина. Может, кто-то понимает глубинный смысл этих действий? Я не понимаю.Лишать Корбана гражданства - это за что? Это о чем? О войне? Или о желании показать свою власть? Он кому-то мешает, как руководитель ТРО? Или убрать руководителя с ключевой точки обороны в военное время - это мудро?Как по мне - это самое странное решение из множества возможных. Самоубийственное решение. Скажу больше - можете кинуть в меня камнем - лишение гражданства Коломойского - это такая же глупость.ИВК кто угодно, но не предатель. Он жадный, хитрый, наглый, циничный, но предатель - это совсем о другом. Коломойского трудно любить, но это не значит, что его надо беспричинно унижать, лишая родины.У меня впечатление, что в АП (администрации президента, а на самом деле Офисе президента Зеленского - Ред.) слишком часто теряют берега. Теряют ощущение реальности. Не понимают последствий своих экспериментов. Не дай Бог это окажется правдой, и последствия могут быть непредсказуемы.Если же это вброс, то его авторы тоже сидят в АП. Им нужно проверить реакции общества? Понять, как далеко они могут зайти?Я не уверен, что война - лучшее время для этого. Особенно, если для проверки идиотских амбиций надо пошатать Днепр".Журналист Татьяна Мазниченко настаивает не применять двойные стандарты:"Без личностей и конкретных ситуаций. На примере – темы о гражданстве. Либо всем одинаково, либо не надо. Либо всех лишайте с двойным гражданством, либо никого. И так хотелось бы во всем. Ибо "то не такое" и "тот не такой" - это главная мерзость нашего настоящего. Избирательность и двойные стандарты. Цинизм и лицемерие".

https://ukraina.ru/20220721/1036717802.html

https://ukraina.ru/20220721/1036753911.html

https://ukraina.ru/20220722/1036759822.html

https://ukraina.ru/20220721/1036715303.html

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Виктория Титова

Виктория Титова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова

эксклюзив, игорь коломойский, паспорт, гражданство, евреи, олигарх, соцсети, днепр