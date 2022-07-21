Военный журналист: атака на мост в Херсоне – прямое столкновение ВС России и США - 21.07.2022 Украина.ру
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Военный журналист: атака на мост в Херсоне – прямое столкновение ВС России и США
Военный журналист: атака на мост в Херсоне – прямое столкновение ВС России и США - 21.07.2022 Украина.ру
Военный журналист: атака на мост в Херсоне – прямое столкновение ВС России и США
В среду, 20 июля власти Херсона сообщили, что ВСУ два дня обстреливали Антоновский мост через Днепр из американских реактивных систем залпового огня HIMARS, а в ночь на 21 июля российская ПВО отразила попытку Киева нанести новый ракетный удар по мосту. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист Роман Сапоньков
2022-07-21T15:56
2022-07-21T15:56
новости
журналист
херсон
мост
атака
вс рф
обстрел
himars
пво
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Он добавил, что по Антоновскому мосту в Херсоне и самому городу ВСУ стреляют с марта, то есть с тех пор как территорию освободили российские военные. Однако прежде были обстрелы реактивными системами типа "Ураган" или "Точкой-У", под которые российские "Панцирь" и "Тор" подстроены, а вот с HIMARS ПВО РФ пока дела не имели, но теперь настройки противовоздушной обороны распространились и на них.
https://ukraina.ru/20220721/1036733640.html
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новости, журналист, херсон, мост, атака, вс рф, обстрел, himars, пво

Военный журналист: атака на мост в Херсоне – прямое столкновение ВС России и США

15:56 21.07.2022
 
© commons.wikimedia.org / Uaquantum Антоновский мост Херсон
Антоновский мост Херсон - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© commons.wikimedia.org / Uaquantum
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В среду, 20 июля власти Херсона сообщили, что ВСУ два дня обстреливали Антоновский мост через Днепр из американских реактивных систем залпового огня HIMARS, а в ночь на 21 июля российская ПВО отразила попытку Киева нанести новый ракетный удар по мосту. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист Роман Сапоньков

"Атака на Херсон американских РСЗО с управляемыми боеприпасами фактически стала прямым столкновением американских и российских вооруженных сил. Понятно, что американские и советские (российские) артиллерийские системы встречались в локальных конфликтах в третьих странах, но еще ни разу не было, чтобы именно российские расчеты сидели за пультами перехвата, и чтобы именно натовское оружие, не предназначенное для экспорта, стреляло по российским подразделениям", - заявил корреспондент.

Он добавил, что по Антоновскому мосту в Херсоне и самому городу ВСУ стреляют с марта, то есть с тех пор как территорию освободили российские военные. Однако прежде были обстрелы реактивными системами типа "Ураган" или "Точкой-У", под которые российские "Панцирь" и "Тор" подстроены, а вот с HIMARS ПВО РФ пока дела не имели, но теперь настройки противовоздушной обороны распространились и на них.
Роман Сапоньков интервью
15:15
Роман Сапоньков о том, как РФ в Херсоне смогла успешно отбить вторую атаку HIMARSов
 
НовостижурналистХерсонмостатакаВС РФобстрелHIMARSПВО
 
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