https://ukraina.ru/20220721/1036740450.html

Военный журналист: атака на мост в Херсоне – прямое столкновение ВС России и США

Военный журналист: атака на мост в Херсоне – прямое столкновение ВС России и США - 21.07.2022 Украина.ру

Военный журналист: атака на мост в Херсоне – прямое столкновение ВС России и США

В среду, 20 июля власти Херсона сообщили, что ВСУ два дня обстреливали Антоновский мост через Днепр из американских реактивных систем залпового огня HIMARS, а в ночь на 21 июля российская ПВО отразила попытку Киева нанести новый ракетный удар по мосту. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист Роман Сапоньков

2022-07-21T15:56

2022-07-21T15:56

2022-07-21T15:56

новости

журналист

херсон

мост

атака

вс рф

обстрел

himars

пво

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Он добавил, что по Антоновскому мосту в Херсоне и самому городу ВСУ стреляют с марта, то есть с тех пор как территорию освободили российские военные. Однако прежде были обстрелы реактивными системами типа "Ураган" или "Точкой-У", под которые российские "Панцирь" и "Тор" подстроены, а вот с HIMARS ПВО РФ пока дела не имели, но теперь настройки противовоздушной обороны распространились и на них.

https://ukraina.ru/20220721/1036733640.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, журналист, херсон, мост, атака, вс рф, обстрел, himars, пво