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Песков ответил на вбросы о здоровье Путина

Песков ответил на вбросы о здоровье Путина - 21.07.2022 Украина.ру

Песков ответил на вбросы о здоровье Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июля в беседе с журналистами назвал вбросами публикации украинских и западных ресурсов о проблемах со здоровьем у президента России

2022-07-21T13:15

2022-07-21T13:15

2022-07-21T13:15

владимир путин

песков

здоровье

иран

новости

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"Хорошо, у него все нормально со здоровьем. Вы знаете, что и украинские информационные "специалисты" в кавычках, и американские, и британские, они в последние месяцы вбрасывают разные "утки" начет состояния здоровья президента. Это ни что иное, как "утки". Мы об этом говорим", - сказал Песков.Ранее президент РФ Владимир Путин пожаловался на жару в Тегеране и кондиционер, который "шуровал как следует". Песков также отметил, что осип под кондиционерами во время поездки в Иран.Накануне директор ЦРУ Уильям Бернс на мероприятии Аспенского форума двумя словами описал состояние здоровья российского президента."Много ходит слухов о здоровье президента Путина. Но насколько мы можем судить, он слишком здоров. Это неформальная оценка разведки", - сказал Бернс.На фоне успехов России в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные СМИ стали пытаться посеять панику среди россиян. Так, западные СМИ пытались распространить дезинформацию о том, что Путин якобы болен и нуждается в сложной операции.В мае глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг слухи о болезни Путина в интервью французскому телеканалу TF1. Он выразил сомнение в том, что "вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания".В июне глава Чечни Рамзан Кадыров после разговора с российским лидером назвал нелепой чушью и ерундой сообщения о том, что у Путина якобы есть проблемы со здоровьем, и посоветовал иностранным государствам не распространять ложную информацию.

https://ukraina.ru/20220721/1036712281.html

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владимир путин, песков, здоровье, иран, новости