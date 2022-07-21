Песков ответил на вбросы о здоровье Путина - 21.07.2022 Украина.ру
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Песков ответил на вбросы о здоровье Путина
Песков ответил на вбросы о здоровье Путина - 21.07.2022 Украина.ру
Песков ответил на вбросы о здоровье Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июля в беседе с журналистами назвал вбросами публикации украинских и западных ресурсов о проблемах со здоровьем у президента России
2022-07-21T13:15
2022-07-21T13:15
владимир путин
песков
здоровье
иран
новости
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"Хорошо, у него все нормально со здоровьем. Вы знаете, что и украинские информационные "специалисты" в кавычках, и американские, и британские, они в последние месяцы вбрасывают разные "утки" начет состояния здоровья президента. Это ни что иное, как "утки". Мы об этом говорим", - сказал Песков.Ранее президент РФ Владимир Путин пожаловался на жару в Тегеране и кондиционер, который "шуровал как следует". Песков также отметил, что осип под кондиционерами во время поездки в Иран.Накануне директор ЦРУ Уильям Бернс на мероприятии Аспенского форума двумя словами описал состояние здоровья российского президента."Много ходит слухов о здоровье президента Путина. Но насколько мы можем судить, он слишком здоров. Это неформальная оценка разведки", - сказал Бернс.На фоне успехов России в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные СМИ стали пытаться посеять панику среди россиян. Так, западные СМИ пытались распространить дезинформацию о том, что Путин якобы болен и нуждается в сложной операции.В мае глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг слухи о болезни Путина в интервью французскому телеканалу TF1. Он выразил сомнение в том, что "вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания".В июне глава Чечни Рамзан Кадыров после разговора с российским лидером назвал нелепой чушью и ерундой сообщения о том, что у Путина якобы есть проблемы со здоровьем, и посоветовал иностранным государствам не распространять ложную информацию.
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владимир путин, песков, здоровье, иран, новости

Песков ответил на вбросы о здоровье Путина

13:15 21.07.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Иран - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июля в беседе с журналистами назвал вбросами публикации украинских и западных ресурсов о проблемах со здоровьем у президента России
"Хорошо, у него все нормально со здоровьем. Вы знаете, что и украинские информационные "специалисты" в кавычках, и американские, и британские, они в последние месяцы вбрасывают разные "утки" начет состояния здоровья президента. Это ни что иное, как "утки". Мы об этом говорим", - сказал Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин пожаловался на жару в Тегеране и кондиционер, который "шуровал как следует". Песков также отметил, что осип под кондиционерами во время поездки в Иран.

"А что касается кондиционеров, то да, действительно, жара, на улице 40, в кондиционерах прохладно, я тоже осип, у меня то же самое. Не знаю, что у других из делегации, но ничего, так бывает, ничего страшного", - сказал Песков.

Накануне директор ЦРУ Уильям Бернс на мероприятии Аспенского форума двумя словами описал состояние здоровья российского президента.
"Много ходит слухов о здоровье президента Путина. Но насколько мы можем судить, он слишком здоров. Это неформальная оценка разведки", - сказал Бернс.
На фоне успехов России в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные СМИ стали пытаться посеять панику среди россиян. Так, западные СМИ пытались распространить дезинформацию о том, что Путин якобы болен и нуждается в сложной операции.
В мае глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг слухи о болезни Путина в интервью французскому телеканалу TF1. Он выразил сомнение в том, что "вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания".
В июне глава Чечни Рамзан Кадыров после разговора с российским лидером назвал нелепой чушью и ерундой сообщения о том, что у Путина якобы есть проблемы со здоровьем, и посоветовал иностранным государствам не распространять ложную информацию.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Иран - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
07:12
Директор ЦРУ рассказал о здоровье ПутинаДиректор ЦРУ Уильям Бернс 20 июля двумя словами описал состояние здоровья российского президента Владимира Путина
 
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