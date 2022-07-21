https://ukraina.ru/20220721/1036728917.html

Менеджера крупного промышленного предприятия на Украине обвинили в госизмене

Менеджера предприятия на Украине обвинили в госизмене

Менеджера крупного промышленного предприятия на Украине обвинили в госизмене

Менеджера одного из крупнейших промышленных предприятий Днепропетровской области задержали по подозрению в госизмене, сообщили 21 июля в пресс-службе СБУ

2022-07-21T13:25

2022-07-21T13:25

2022-07-21T13:25

новости

задержание

кривой рог

госизмена

сбу

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В СБУ обвинили задержанного в том, что он якобы корректировал ракетные удары по аэропорту Кривого Рога. Менеджер предприятия якобы собирал информацию о передвижении войск Украины и передавал данные в РФ. В СБУ решили проверить причастность задержанного к обстрелу аэропорта Кривого Рога 10 марта. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.С начала специальной военной операции на Украине участились случаи, когда обычных граждан обвиняют в госизмене за абсурдные "нарушения" - такие, к примеру, как наличие российских номеров в журнале контактов в телефоне или фото отдыха из Крыма, а иногда просто за воздержание от комментирования спецоперации.Так, на днях председатель Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким заявил о возможности закрытия Николаева для "ловли коллаборантов".

https://ukraina.ru/20220715/1036458897.html

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новости, задержание, кривой рог, госизмена, сбу