Менеджера предприятия на Украине обвинили в госизмене
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Менеджера крупного промышленного предприятия на Украине обвинили в госизмене
Менеджера предприятия на Украине обвинили в госизмене
Менеджера крупного промышленного предприятия на Украине обвинили в госизмене
Менеджера одного из крупнейших промышленных предприятий Днепропетровской области задержали по подозрению в госизмене, сообщили 21 июля в пресс-службе СБУ
2022-07-21T13:25
2022-07-21T13:25
новости
задержание
кривой рог
госизмена
сбу
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В СБУ обвинили задержанного в том, что он якобы корректировал ракетные удары по аэропорту Кривого Рога. Менеджер предприятия якобы собирал информацию о передвижении войск Украины и передавал данные в РФ. В СБУ решили проверить причастность задержанного к обстрелу аэропорта Кривого Рога 10 марта. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.С начала специальной военной операции на Украине участились случаи, когда обычных граждан обвиняют в госизмене за абсурдные "нарушения" - такие, к примеру, как наличие российских номеров в журнале контактов в телефоне или фото отдыха из Крыма, а иногда просто за воздержание от комментирования спецоперации.Так, на днях председатель Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким заявил о возможности закрытия Николаева для "ловли коллаборантов".
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новости, задержание, кривой рог, госизмена, сбу

Менеджера крупного промышленного предприятия на Украине обвинили в госизмене

13:25 21.07.2022
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкнаручники
наручники
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Менеджера одного из крупнейших промышленных предприятий Днепропетровской области задержали по подозрению в госизмене, сообщили 21 июля в пресс-службе СБУ
В СБУ обвинили задержанного в том, что он якобы корректировал ракетные удары по аэропорту Кривого Рога.
"Им оказался управленец одного из самых мощных промышленных гигантов региона", - сообщили в СБУ
Менеджер предприятия якобы собирал информацию о передвижении войск Украины и передавал данные в РФ. В СБУ решили проверить причастность задержанного к обстрелу аэропорта Кривого Рога 10 марта.
Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
С начала специальной военной операции на Украине участились случаи, когда обычных граждан обвиняют в госизмене за абсурдные "нарушения" - такие, к примеру, как наличие российских номеров в журнале контактов в телефоне или фото отдыха из Крыма, а иногда просто за воздержание от комментирования спецоперации.
Так, на днях председатель Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким заявил о возможности закрытия Николаева для "ловли коллаборантов".
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 12:07
С конфискацией: на Украине заочно арестовали экс-депутата Алексея КовалеваВ офисе генерального прокурора Украины 15 июля сообщили о заочном аресте экс-нардепа Украины Алексея Ковалева и его имущества за "пособничество государству-агрессору"
 
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