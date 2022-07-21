Директор ЦРУ рассказал о здоровье Путина - 21.07.2022 Украина.ру
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Директор ЦРУ рассказал о здоровье Путина
Директор ЦРУ рассказал о здоровье Путина - 21.07.2022 Украина.ру
Директор ЦРУ рассказал о здоровье Путина
Директор ЦРУ Уильям Бернс 20 июля двумя словами описал состояние здоровья российского президента Владимира Путина
2022-07-21T07:12
2022-07-21T07:17
владимир путин
новости
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"Много ходит слухов о здоровье президента Путина. Но насколько мы можем судить, он слишком здоров. Это неформальная оценка разведки", - сказал Бернс на мероприятии Аспенского форума.На фоне успехов России в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные СМИ стали пытаться посеять панику среди россиян. Западные СМИ пытались распространить дезинформацию о том, что Путин якобы болен и нуждается в сложной операции.В мае глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг слухи о болезни Путина в интервью французскому телеканалу TF1. Он выразил сомнение в том, что "вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания".В июне глава Чечни Рамзан Кадыров после разговора с российским лидером назвал нелепой чушью и ерундой сообщения о том, что у Путина якобы есть проблемы со здоровьем, и посоветовал иностранным государствам не распространять ложную информацию.
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владимир путин, новости, кадыров, лавров, цру

Директор ЦРУ рассказал о здоровье Путина

07:12 21.07.2022 (обновлено: 07:17 21.07.2022)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Иран - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
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Директор ЦРУ Уильям Бернс 20 июля двумя словами описал состояние здоровья российского президента Владимира Путина
"Много ходит слухов о здоровье президента Путина. Но насколько мы можем судить, он слишком здоров. Это неформальная оценка разведки", - сказал Бернс на мероприятии Аспенского форума.
На фоне успехов России в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные СМИ стали пытаться посеять панику среди россиян.
Западные СМИ пытались распространить дезинформацию о том, что Путин якобы болен и нуждается в сложной операции.
В мае глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг слухи о болезни Путина в интервью французскому телеканалу TF1. Он выразил сомнение в том, что "вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания".
В июне глава Чечни Рамзан Кадыров после разговора с российским лидером назвал нелепой чушью и ерундой сообщения о том, что у Путина якобы есть проблемы со здоровьем, и посоветовал иностранным государствам не распространять ложную информацию.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Иран - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 15:13
Наступает новый этап в мировой истории – ПутинНовый этап в мировой истории уже наступает и только суверенные государства смогут развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени" 20 июля
 
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