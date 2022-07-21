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Директор ЦРУ рассказал о здоровье Путина

Директор ЦРУ рассказал о здоровье Путина - 21.07.2022 Украина.ру

Директор ЦРУ рассказал о здоровье Путина

Директор ЦРУ Уильям Бернс 20 июля двумя словами описал состояние здоровья российского президента Владимира Путина

2022-07-21T07:12

2022-07-21T07:12

2022-07-21T07:17

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"Много ходит слухов о здоровье президента Путина. Но насколько мы можем судить, он слишком здоров. Это неформальная оценка разведки", - сказал Бернс на мероприятии Аспенского форума.На фоне успехов России в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные СМИ стали пытаться посеять панику среди россиян. Западные СМИ пытались распространить дезинформацию о том, что Путин якобы болен и нуждается в сложной операции.В мае глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг слухи о болезни Путина в интервью французскому телеканалу TF1. Он выразил сомнение в том, что "вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания".В июне глава Чечни Рамзан Кадыров после разговора с российским лидером назвал нелепой чушью и ерундой сообщения о том, что у Путина якобы есть проблемы со здоровьем, и посоветовал иностранным государствам не распространять ложную информацию.

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владимир путин, новости, кадыров, лавров, цру