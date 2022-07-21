https://ukraina.ru/20220721/1036712281.html
Директор ЦРУ рассказал о здоровье Путина
Директор ЦРУ рассказал о здоровье Путина - 21.07.2022 Украина.ру
Директор ЦРУ рассказал о здоровье Путина
Директор ЦРУ Уильям Бернс 20 июля двумя словами описал состояние здоровья российского президента Владимира Путина
2022-07-21T07:12
2022-07-21T07:12
2022-07-21T07:17
владимир путин
новости
кадыров
лавров
цру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/14/1036661831_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_02716d6ebe5ab578fc1db5aa12239704.jpg
"Много ходит слухов о здоровье президента Путина. Но насколько мы можем судить, он слишком здоров. Это неформальная оценка разведки", - сказал Бернс на мероприятии Аспенского форума.На фоне успехов России в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные СМИ стали пытаться посеять панику среди россиян. Западные СМИ пытались распространить дезинформацию о том, что Путин якобы болен и нуждается в сложной операции.В мае глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг слухи о болезни Путина в интервью французскому телеканалу TF1. Он выразил сомнение в том, что "вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания".В июне глава Чечни Рамзан Кадыров после разговора с российским лидером назвал нелепой чушью и ерундой сообщения о том, что у Путина якобы есть проблемы со здоровьем, и посоветовал иностранным государствам не распространять ложную информацию.
https://ukraina.ru/20220720/1036693520.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/14/1036661831_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_11d04bc50b5b185829e0d40054cf9d11.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, новости, кадыров, лавров, цру
Директор ЦРУ рассказал о здоровье Путина
07:12 21.07.2022 (обновлено: 07:17 21.07.2022)
Директор ЦРУ Уильям Бернс 20 июля двумя словами описал состояние здоровья российского президента Владимира Путина
"Много ходит слухов о здоровье президента Путина. Но насколько мы можем судить, он слишком здоров. Это неформальная оценка разведки", - сказал Бернс на мероприятии Аспенского форума.
На фоне успехов России в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные СМИ стали пытаться посеять панику среди россиян.
Западные СМИ пытались распространить дезинформацию о том, что Путин якобы болен и нуждается в сложной операции.
В мае глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг слухи о болезни Путина в интервью французскому телеканалу TF1. Он выразил сомнение в том, что "вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания".
В июне глава Чечни Рамзан Кадыров после разговора с российским лидером назвал нелепой чушью и ерундой сообщения о том, что у Путина якобы есть проблемы со здоровьем, и посоветовал иностранным государствам не распространять ложную информацию.