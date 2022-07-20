https://ukraina.ru/20220720/1036697915.html
Slava Africa! Тимошенко открыла африканский фронт против России
Slava Africa! Тимошенко открыла африканский фронт против России - 20.07.2022 Украина.ру
Slava Africa! Тимошенко открыла африканский фронт против России
Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко 19 июля написала статью для газеты Times, в которой призвала Украину и Африку "держаться вместе перед угрозой России"
2022-07-20T16:06
2022-07-20T16:06
2022-07-20T16:06
новости
тимошенко
африка
зерно
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По ее мнению, народы Африки должны быть с Украиной, даже в условиях проблем с продовольствием, экспорт которого "блокирует Россия"."Мы также связаны с африканцами через взаимную любовь к свободе. После борьбы за освобождение от колониальных держав африканцы во многих случаях боролись с военными и авторитарными режимами", - написала Тимошенко проводя аналогию со своей интерпретацией истории Украины.По ее мнению, Африка и Украина имеют подобное историческое прошлое, когда обеим странам приходилось бороться против порабощения, внешней агрессии, геноцида.Свою статью она завершила фразой "Slava Africa!", которая является намеком на бандеровское приветствие "Слава Украине!"Ранее в интервью изданию Украина.ру ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал, что Украина является крупным, но далеко не единственным поставщиком зерна на мировом рынке, кроме того, экспорт украинского зерна осуществляется железнодорожным транспортом.
https://ukraina.ru/20220720/1036666882.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, тимошенко, африка, зерно
Slava Africa! Тимошенко открыла африканский фронт против России
Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко 19 июля написала статью для газеты Times, в которой призвала Украину и Африку "держаться вместе перед угрозой России"
По ее мнению, народы Африки должны быть с Украиной, даже в условиях проблем с продовольствием, экспорт которого "блокирует Россия".
"Мы также связаны с африканцами через взаимную любовь к свободе. После борьбы за освобождение от колониальных держав африканцы во многих случаях боролись с военными и авторитарными режимами", - написала Тимошенко проводя аналогию со своей интерпретацией истории Украины.
По ее мнению, Африка и Украина имеют подобное историческое прошлое, когда обеим странам приходилось бороться против порабощения, внешней агрессии, геноцида.
Свою статью она завершила фразой "Slava Africa!", которая является намеком на бандеровское приветствие "Слава Украине!"
Ранее в интервью изданию Украина.ру ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал, что Украина является крупным, но далеко не единственным поставщиком зерна на мировом рынке, кроме того, экспорт украинского зерна осуществляется железнодорожным транспортом.