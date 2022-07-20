https://ukraina.ru/20220720/1036697915.html

Slava Africa! Тимошенко открыла африканский фронт против России

Slava Africa! Тимошенко открыла африканский фронт против России - 20.07.2022 Украина.ру

Slava Africa! Тимошенко открыла африканский фронт против России

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко 19 июля написала статью для газеты Times, в которой призвала Украину и Африку "держаться вместе перед угрозой России"

2022-07-20T16:06

2022-07-20T16:06

2022-07-20T16:06

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тимошенко

африка

зерно

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По ее мнению, народы Африки должны быть с Украиной, даже в условиях проблем с продовольствием, экспорт которого "блокирует Россия"."Мы также связаны с африканцами через взаимную любовь к свободе. После борьбы за освобождение от колониальных держав африканцы во многих случаях боролись с военными и авторитарными режимами", - написала Тимошенко проводя аналогию со своей интерпретацией истории Украины.По ее мнению, Африка и Украина имеют подобное историческое прошлое, когда обеим странам приходилось бороться против порабощения, внешней агрессии, геноцида.Свою статью она завершила фразой "Slava Africa!", которая является намеком на бандеровское приветствие "Слава Украине!"Ранее в интервью изданию Украина.ру ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал, что Украина является крупным, но далеко не единственным поставщиком зерна на мировом рынке, кроме того, экспорт украинского зерна осуществляется железнодорожным транспортом.

https://ukraina.ru/20220720/1036666882.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, тимошенко, африка, зерно