https://ukraina.ru/20220720/1036669300.html
Военный эксперт об ударе, который нанесла Россия по центру принятия решений на Украине
Военный эксперт об ударе, который нанесла Россия по центру принятия решений на Украине - 20.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт об ударе, который нанесла Россия по центру принятия решений на Украине
В Виннице российские ВКС уничтожили почти все руководство ВВС Украины и продавцов оружия со стороны Запада. Это говорит о том, что Россия наносит удары по центрам принятия решений. Просто мы не афишируем, что мы будем завтра уничтожать. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру
2022-07-20T10:01
2022-07-20T10:01
2022-07-20T10:01
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россия
украина
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https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1036669300.jpg?1658300503
Эксперт также отметил, что для борьбы с поставками натовского оружия России необходимо наносить удар по логистической системе Украины и по мостам, но не через Днепр, а через Тису и другие реки.Мы не знаем, отдаст ли российское руководство нанести удар именно по этим объектам, но если же Украина попытается атаковать Черноморский флот и Крым, то именно эти здания точно будут уничтожены, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина
Военный эксперт об ударе, который нанесла Россия по центру принятия решений на Украине
В Виннице российские ВКС уничтожили почти все руководство ВВС Украины и продавцов оружия со стороны Запада. Это говорит о том, что Россия наносит удары по центрам принятия решений. Просто мы не афишируем, что мы будем завтра уничтожать. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру
Эксперт также отметил, что для борьбы с поставками натовского оружия России необходимо наносить удар по логистической системе Украины и по мостам, но не через Днепр, а через Тису и другие реки.
"Есть центры принятий решений в Киеве, есть Верховная Рада, есть Офис президента, Минобороны и Генштаб. Мы знаем много зданий и подземных сооружений, которые надо уничтожать при необходимости", - указал Литовкин.
Мы не знаем, отдаст ли российское руководство нанести удар именно по этим объектам, но если же Украина попытается атаковать Черноморский флот и Крым, то именно эти здания точно будут уничтожены, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.