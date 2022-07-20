https://ukraina.ru/20220720/1036669300.html

Военный эксперт об ударе, который нанесла Россия по центру принятия решений на Украине

Военный эксперт об ударе, который нанесла Россия по центру принятия решений на Украине - 20.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт об ударе, который нанесла Россия по центру принятия решений на Украине

В Виннице российские ВКС уничтожили почти все руководство ВВС Украины и продавцов оружия со стороны Запада. Это говорит о том, что Россия наносит удары по центрам принятия решений. Просто мы не афишируем, что мы будем завтра уничтожать. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру

2022-07-20T10:01

2022-07-20T10:01

2022-07-20T10:01

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Эксперт также отметил, что для борьбы с поставками натовского оружия России необходимо наносить удар по логистической системе Украины и по мостам, но не через Днепр, а через Тису и другие реки.Мы не знаем, отдаст ли российское руководство нанести удар именно по этим объектам, но если же Украина попытается атаковать Черноморский флот и Крым, то именно эти здания точно будут уничтожены, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина