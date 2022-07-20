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"Во всех экономических грехах": Путин ответил на обвинения в адрес России
"Во всех экономических грехах": Путин ответил на обвинения в адрес России - 20.07.2022 Украина.ру
"Во всех экономических грехах": Путин ответил на обвинения в адрес России
Переваливание зарубежными партнерами своих ошибок с энергетикой в Европе на Россию не имеет под собой никаких оснований, ведь "Газпром" всегда выполнял и будет выполнять свои обязательства по поставкам энергоносителей. Такое заявление на пресс-конференции по итогам визита в Иран сделал президент РФ Владимир Путин, цитируют РИА Новости 20 июля.
2022-07-20T09:13
2022-07-20T09:13
2022-07-20T09:13
новости
владимир путин
обвинения
экономика
ошибки
энергетика
россия
газпром
обязательства
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После начала спецоперации России на Украине Запад ужесточил санкции против Москвы, принято уже шесть пакетов ограничительных мер. За небольшой срок своего действия они привели к серьезному экономическому спаду, в том числе и в странах Запада.Оттуда уже неоднократно звучали обвинения в адрес президента РФ Владимира Путина в происходящем. В частности, виновником всех мировых бед его назвал американский лидер Джо Байден. Между тем, аналитики прогнозируют новые волны роста цен и развития мирового финансового кризиса из-за попыток искусственно повлиять на рынок с помощью санкций.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, обвинения, экономика, ошибки, энергетика, россия, газпром, обязательства
"Во всех экономических грехах": Путин ответил на обвинения в адрес России
Переваливание зарубежными партнерами своих ошибок с энергетикой в Европе на Россию не имеет под собой никаких оснований, ведь "Газпром" всегда выполнял и будет выполнять свои обязательства по поставкам энергоносителей. Такое заявление на пресс-конференции по итогам визита в Иран сделал президент РФ Владимир Путин, цитируют РИА Новости 20 июля.
"Газпром" всегда выполнял, выполняет и намерен выполнять все свои обязательства. То, что наши партнеры перекладывают или пытаются переложить свои собственные ошибки на Россию, на "Газпром", это не имеет под собой никаких оснований", - сказал российский лидер.
После начала спецоперации России на Украине Запад ужесточил санкции против Москвы, принято уже шесть пакетов ограничительных мер. За небольшой срок своего действия они привели к серьезному экономическому спаду, в том числе и в странах Запада.
Оттуда уже неоднократно звучали обвинения в адрес президента РФ Владимира Путина в происходящем. В частности, виновником всех мировых бед его назвал американский лидер Джо Байден. Между тем, аналитики прогнозируют новые волны роста цен и развития мирового финансового кризиса из-за попыток искусственно повлиять на рынок с помощью санкций.