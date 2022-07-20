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"Во всех экономических грехах": Путин ответил на обвинения в адрес России

"Во всех экономических грехах": Путин ответил на обвинения в адрес России - 20.07.2022 Украина.ру

"Во всех экономических грехах": Путин ответил на обвинения в адрес России

Переваливание зарубежными партнерами своих ошибок с энергетикой в Европе на Россию не имеет под собой никаких оснований, ведь "Газпром" всегда выполнял и будет выполнять свои обязательства по поставкам энергоносителей. Такое заявление на пресс-конференции по итогам визита в Иран сделал президент РФ Владимир Путин, цитируют РИА Новости 20 июля.

2022-07-20T09:13

2022-07-20T09:13

2022-07-20T09:13

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После начала спецоперации России на Украине Запад ужесточил санкции против Москвы, принято уже шесть пакетов ограничительных мер. За небольшой срок своего действия они привели к серьезному экономическому спаду, в том числе и в странах Запада.Оттуда уже неоднократно звучали обвинения в адрес президента РФ Владимира Путина в происходящем. В частности, виновником всех мировых бед его назвал американский лидер Джо Байден. Между тем, аналитики прогнозируют новые волны роста цен и развития мирового финансового кризиса из-за попыток искусственно повлиять на рынок с помощью санкций.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, владимир путин, обвинения, экономика, ошибки, энергетика, россия, газпром, обязательства