https://ukraina.ru/20220720/1036657980.html

Главное в России и мире на 20 июля

Главное в России и мире на 20 июля

Главное в России и мире на 20 июля

О чем сегодня будут говорить мировые лидеры, какие темы станут наиболее обсуждаемыми и к каким договоренностям придут? Наиболее важные и заметные события предстоящего дня в подборке Украина.ру на 20 июля

2022-07-20T06:48

2022-07-20T06:48

2022-07-20T06:48

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Россия* В Москве состоится заседание комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ* В Москве с 10.40 до 12.00 состоится ежегодная плановая проверка готовности систем оповещения.Сигналы сирен прозвучат последовательно во всех районах города, будут работать громкоговорители с информационным сообщением "Внимание всем!". Сигналы продлятся не более одной минуты.* Мосгорсуд огласит приговор депутату Госдумы Вадиму Белоусову по делу о взятке на 3 миллиарда рублей.Белоусов свою вину отрицает, называя получение взятки "выдумкой".* В Киргизии состоится консультативная встреча глав стран Центральной Азии, посвященная вопросам региональной безопасностиУчаствуют президент Киргизии Садыр Жапаров, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, президенты Туркменистана и Узбекистана Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеев.Лидеры обменяются мнениями об укреплении взаимодействия государств Центральной Азии по совместному реагированию на вызовы и угрозы региональной безопасности, обсудят перспективы расширения сотрудничества в целях обеспечения устойчивого экономического роста государств региона.* В Литве состоится голосование в сейме по ратификации протоколов о приеме в НАТО Швеции и Финляндии.Накануне парламент одобрил соответствующие законопроекты во втором чтении.* В Шри-Ланке будет избран президент страныТри кандидата выдвинуты на выборы президента Шри-Ланки, которые пройдут путем парламентского голосования.От правящей коалиции пойдет действующий премьер-министр и временно исполняющий обязанности президента Ранил Викремесингхе, от основного оппозиционного блока — депутат от правящей партии и бывший министр массовых коммуникаций предыдущей администрации Даллас Алахапперума, от оппозиционного марксистско-ленинистского альянса "Национальная власть народа" — его председатель Анура Кумара Диссанаяке.* Выступление Елены Зеленской в зале Конгресса США в Капитолии перед законодателямиПервая леди Украины Елена Зеленская в эти дни находится с визитом в США по приглашению супруги американского президента Джилл Байден. 18 июля она уже встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Традиционно речь шла об "огромных гуманитарных расходах" Украины, Блинкен в очередной раз пообещал поддержку.* В США состоятся брифинг и консультации по ситуации в Сирии (Совет Безопасности ООН)* В США начнется визит министра национальной обороны Южной Кореи Ли Чжон СопаГлавы оборонных ведомств смогут обменяться мнениями по расширенным средствам сдерживания в отношении КНДР, совместным учениям и развертыванию американских "стратегических средств" на Корейском полуострове.* В Бельгии состоится заседание коллегии Еврокомиссии по рассмотрению действий ЕС в случае прекращения поставок российского газа* Пройдет заседание комитета ЕС по политике и безопасности* Откроется неформальное заседание Стратегического комитета ЕС по иммиграции, границам и убежищу (SCIFA)* Премьер-министр Италии Марио Драги выступит в парламентеНа прошлой неделе президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку премьер-министра Марио Драги и предложил ему выступить в парламенте, чтобы дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося сегодня заседания в Сенате Республики.* В Индонезии откроется заседание рабочей группы G20 по цифровой экономике (20-21 июля).* Пройдет встреча международной контактной группы по помощи Украине в онлайн-форматеМинистр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре обсудил с его украинским коллегой Алексеем Резниковым повестку предстоящего мероприятия. Стороны также обменялись мнениями касательно будущей помощи США и союзных им государств Украине.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

анонс, россия, украина, мир, политика, экономика, европа, ес, эксклюзив