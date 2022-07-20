Эксперт рассказал, грозит ли Калининграду энергетический кризис - 20.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220720/1036654780.html
Эксперт рассказал, грозит ли Калининграду энергетический кризис
Эксперт рассказал, грозит ли Калининграду энергетический кризис - 20.07.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, грозит ли Калининграду энергетический кризис
Калининградская область вполне может жить за счёт собственного производства электричества, на базе российского сжиженного газа. Такое мнение выразил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в интервью изданию Украина.ру
2022-07-20T08:21
2022-07-20T08:22
блокада
станислав митрахович
электроэнергия
новости
литва
калининград
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1036654780.jpg?1658294530
Комментируя торговую блокаду российского анклава со стороны Литвы, он отметил, что в области имеется терминал по приёму сжиженного газа, а у России есть судно "Маршал Василевский", способное доставлять газ в анклав.Одновременно эксперт указал, что РФ должна предпринять шаги по налаживанию морских перевозок в Калининград, чтобы в дальнейшем не зависеть от Литвы.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220713/1036314016.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
блокада, станислав митрахович, электроэнергия, новости, литва, калининград

Эксперт рассказал, грозит ли Калининграду энергетический кризис

08:21 20.07.2022 (обновлено: 08:22 20.07.2022)
 
Читать в
Калининградская область вполне может жить за счёт собственного производства электричества, на базе российского сжиженного газа. Такое мнение выразил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в интервью изданию Украина.ру
Комментируя торговую блокаду российского анклава со стороны Литвы, он отметил, что в области имеется терминал по приёму сжиженного газа, а у России есть судно "Маршал Василевский", способное доставлять газ в анклав.

В энергетическом плане Калининграду ничего угрожать не будет

Станислав Митрахович
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности при правительстве РФ
Одновременно эксперт указал, что РФ должна предпринять шаги по налаживанию морских перевозок в Калининград, чтобы в дальнейшем не зависеть от Литвы.
Города России. Калининград
13 июля, 18:15
"Урон уже огромный". Суздальцев о том, чем закончится атака Литвы на КалининградКалининград уже сталкивается с проблемами из-за блокады, которую устроила Литва. Там серьезно подорожали стройматериалы. Там очередь на паромы для переправки товаров растянута аж на середину августа. Об этом рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
блокадаСтанислав МитраховичэлектроэнергияНовостиЛитваКалининград
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:15Литовкин рассказал, как Россия может остановить поставки на Украину западного оружия
09:13"Во всех экономических грехах": Путин ответил на обвинения в адрес России
09:05Путин оценил работу Турции в части договоренностей по вывозу украинского зерна
09:04Киевские будни: как живет столица Украины, когда в стране идет война
09:00Хроника событий на Украине на утро 19 июля: ресурсы РФ, запуск СП-2, санкции против детей
09:00"Групповые пуски по складам и подразделениям ВС РФ": Рожин рассказал про новую тактику ВСУ
08:54Путин оценил возможность запуска "Северного потока-2"
08:45Третьяков оценил, сбылся ли его январский прогноз о судьбе Украины
08:39Путин заявил, что европейцы проиграли из-за санкций по "Ямал-Европе"
08:31Митрахович: Почему Еврокомиссия не "одёрнула" Литву
08:30"Разгильдяйство личного состава": Баранец высказался о гибели крейсера "Москва"
08:21Эксперт рассказал, грозит ли Калининграду энергетический кризис
08:19Путин раскрыл, о чем договорился с президентом Ирана
08:17Лепехин о том, зачем Путин поехал в Иран и уничтожении ВСУ Черноморского флота России
08:15"ВСУ – это смертник": Рожин рассказал про стратегию Украины
08:06"Люди с высшим образованием": Путин оценил идею об ограничении закупок российской нефти
08:00Баранец объяснил, почему РФ следует закупить беспилотники у Ирана
07:57Проблема с экспортом украинского зерна слегка преувеличена – Митрахович
07:56"Чтобы не привезли оружие": Митрахович предположил, как будет вывозиться украинское зерно
07:53Путин: турбина "Северного потока" - собственность "Газпрома", и он ее получит
Лента новостейМолния