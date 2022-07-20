https://ukraina.ru/20220720/1036654780.html

Эксперт рассказал, грозит ли Калининграду энергетический кризис

Эксперт рассказал, грозит ли Калининграду энергетический кризис - 20.07.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, грозит ли Калининграду энергетический кризис

Калининградская область вполне может жить за счёт собственного производства электричества, на базе российского сжиженного газа. Такое мнение выразил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в интервью изданию Украина.ру

2022-07-20T08:21

2022-07-20T08:21

2022-07-20T08:22

блокада

станислав митрахович

электроэнергия

новости

литва

калининград

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Комментируя торговую блокаду российского анклава со стороны Литвы, он отметил, что в области имеется терминал по приёму сжиженного газа, а у России есть судно "Маршал Василевский", способное доставлять газ в анклав.Одновременно эксперт указал, что РФ должна предпринять шаги по налаживанию морских перевозок в Калининград, чтобы в дальнейшем не зависеть от Литвы.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220713/1036314016.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

блокада, станислав митрахович, электроэнергия, новости, литва, калининград