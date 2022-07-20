Эксперт рассказал, грозит ли Калининграду энергетический кризис
08:21 20.07.2022 (обновлено: 08:22 20.07.2022)
Калининградская область вполне может жить за счёт собственного производства электричества, на базе российского сжиженного газа. Такое мнение выразил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в интервью изданию Украина.ру
Комментируя торговую блокаду российского анклава со стороны Литвы, он отметил, что в области имеется терминал по приёму сжиженного газа, а у России есть судно "Маршал Василевский", способное доставлять газ в анклав.
В энергетическом плане Калининграду ничего угрожать не будет
Одновременно эксперт указал, что РФ должна предпринять шаги по налаживанию морских перевозок в Калининград, чтобы в дальнейшем не зависеть от Литвы.
13 июля, 18:15"Урон уже огромный". Суздальцев о том, чем закончится атака Литвы на КалининградКалининград уже сталкивается с проблемами из-за блокады, которую устроила Литва. Там серьезно подорожали стройматериалы. Там очередь на паромы для переправки товаров растянута аж на середину августа. Об этом рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.