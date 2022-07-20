Литовкин рассказал, как Россия может остановить поставки на Украину западного оружия - 20.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Литовкин рассказал, как Россия может остановить поставки на Украину западного оружия
Литовкин рассказал, как Россия может остановить поставки на Украину западного оружия - 20.07.2022 Украина.ру
Литовкин рассказал, как Россия может остановить поставки на Украину западного оружия
РФ надо уничтожать мосты через реки на Украине и станции, где "переобуваются" вагоны с западным вооружением, так можно эффективнее побороться с поставками оружия Запада для киевского режима, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру
2022-07-20T09:15
2022-07-20T09:15
сво
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россия
украина
оружие
спецоперация
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По его мнению, России нужно уничтожать мосты на Украине, чтобы прекратить поставки западного вооружения.По его словам, Россия уничтожает западное оружие на складах, в местах сосредоточения и на железнодорожных станциях, но было бы более эффективно уничтожать его на границах.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220715/1036469316.html
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сво, новости, россия, украина, оружие

Литовкин рассказал, как Россия может остановить поставки на Украину западного оружия

09:15 20.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Министерство обороны Украины
- РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Министерство обороны Украины
Читать в
РФ надо уничтожать мосты через реки на Украине и станции, где "переобуваются" вагоны с западным вооружением, так можно эффективнее побороться с поставками оружия Запада для киевского режима, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру
По его мнению, России нужно уничтожать мосты на Украине, чтобы прекратить поставки западного вооружения.

Еще важно уничтожать станции, где "переобуваются" вагоны с узкой европейской колеи на широкую российскую (имеется в виду широкая колея, которую стали применять еще в Российской империи - ред.). Есть город Чоп на границе Венгрии, Румынии и Словакии, есть такие пункты на польской границе. Но Россия продолжает торговлю с Западом. Мы поставляем на Запад по железной дороге нефть и уголь. Видимо, какие-то экономические соображения преобладают в решении военных задач.

Виктор Литовкин интервью
Виктор Литовкин
Военный обозреватель, полковник в отставке
По его словам, Россия уничтожает западное оружие на складах, в местах сосредоточения и на железнодорожных станциях, но было бы более эффективно уничтожать его на границах.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
17020420924333 - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 15:25
Не было никогда, и вот опять. США снимают санкции с РФ и начинают "сливать" Украину
 
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