https://ukraina.ru/20220720/1036649742.html

Литовкин рассказал, как Россия может остановить поставки на Украину западного оружия

Литовкин рассказал, как Россия может остановить поставки на Украину западного оружия - 20.07.2022 Украина.ру

Литовкин рассказал, как Россия может остановить поставки на Украину западного оружия

РФ надо уничтожать мосты через реки на Украине и станции, где "переобуваются" вагоны с западным вооружением, так можно эффективнее побороться с поставками оружия Запада для киевского режима, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру

2022-07-20T09:15

2022-07-20T09:15

2022-07-20T09:15

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По его мнению, России нужно уничтожать мосты на Украине, чтобы прекратить поставки западного вооружения.По его словам, Россия уничтожает западное оружие на складах, в местах сосредоточения и на железнодорожных станциях, но было бы более эффективно уничтожать его на границах.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220715/1036469316.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, новости, россия, украина, оружие