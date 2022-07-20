Литовкин рассказал, как Россия может остановить поставки на Украину западного оружия
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Министерство обороны Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Министерство обороны Украины
РФ надо уничтожать мосты через реки на Украине и станции, где "переобуваются" вагоны с западным вооружением, так можно эффективнее побороться с поставками оружия Запада для киевского режима, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру
По его мнению, России нужно уничтожать мосты на Украине, чтобы прекратить поставки западного вооружения.
Еще важно уничтожать станции, где "переобуваются" вагоны с узкой европейской колеи на широкую российскую (имеется в виду широкая колея, которую стали применять еще в Российской империи - ред.). Есть город Чоп на границе Венгрии, Румынии и Словакии, есть такие пункты на польской границе. Но Россия продолжает торговлю с Западом. Мы поставляем на Запад по железной дороге нефть и уголь. Видимо, какие-то экономические соображения преобладают в решении военных задач.
По его словам, Россия уничтожает западное оружие на складах, в местах сосредоточения и на железнодорожных станциях, но было бы более эффективно уничтожать его на границах.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.