https://ukraina.ru/20220720/1036643120.html

"ВСУ – это смертник": Рожин рассказал про стратегию Украины

"ВСУ – это смертник": Рожин рассказал про стратегию Украины - 20.07.2022 Украина.ру

"ВСУ – это смертник": Рожин рассказал про стратегию Украины

Задача украинской армии — максимально затягивать конфликт в рамках той стратегии, которую США ведут на Украине, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру

2022-07-20T08:15

2022-07-20T08:15

2022-07-20T08:15

спецоперация

новости

украина

сво

всу

стратегии

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Военный стратег Мартин Ван Кревельд ранее сообщил, что Украина следует провальной стратегии против Российской Федерации.По его мнению, киевский режим теряет по 20 тысяч солдат ВСУ в месяц, если спецоперация продолжится, и противник не сдастся, то боевые действия затянутся до последнего украинца.Украинская армия – это смертник, который сидит в машине со взрывчаткой, его направили на Россию, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220715/1036440926.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сво, всу, стратегии