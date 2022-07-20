"ВСУ – это смертник": Рожин рассказал про стратегию Украины - 20.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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"ВСУ – это смертник": Рожин рассказал про стратегию Украины
"ВСУ – это смертник": Рожин рассказал про стратегию Украины - 20.07.2022 Украина.ру
"ВСУ – это смертник": Рожин рассказал про стратегию Украины
Задача украинской армии — максимально затягивать конфликт в рамках той стратегии, которую США ведут на Украине, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
2022-07-20T08:15
2022-07-20T08:15
спецоперация
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украина
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всу
стратегии
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Военный стратег Мартин Ван Кревельд ранее сообщил, что Украина следует провальной стратегии против Российской Федерации.По его мнению, киевский режим теряет по 20 тысяч солдат ВСУ в месяц, если спецоперация продолжится, и противник не сдастся, то боевые действия затянутся до последнего украинца.Украинская армия – это смертник, который сидит в машине со взрывчаткой, его направили на Россию, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220715/1036440926.html
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новости, украина, сво, всу, стратегии

"ВСУ – это смертник": Рожин рассказал про стратегию Украины

08:15 20.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ БТР украинский военнослужащий
ВСУ БТР украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Задача украинской армии — максимально затягивать конфликт в рамках той стратегии, которую США ведут на Украине, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
Военный стратег Мартин Ван Кревельд ранее сообщил, что Украина следует провальной стратегии против Российской Федерации.
Ну, это не выбор Украины. Задача украинской армии — максимально затягивать конфликт в рамках той стратегии, которую США ведут на Украине, поэтому потери украинской армии — материальные, человеческие… Тех операторов не сильно волнует расходный ресурс, который они рассчитывают израсходовать до конца.
Борис Рожин интервью
Борис Рожин
Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Сolonelcassad
По его мнению, киевский режим теряет по 20 тысяч солдат ВСУ в месяц, если спецоперация продолжится, и противник не сдастся, то боевые действия затянутся до последнего украинца.
Украинская армия – это смертник, который сидит в машине со взрывчаткой, его направили на Россию, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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