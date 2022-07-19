Депутат Верховной Рады может стать новым генпрокурором Украины - СМИ - 19.07.2022 Украина.ру
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Депутат Верховной Рады может стать новым генпрокурором Украины - СМИ
Депутат Верховной Рады может стать новым генпрокурором Украины - СМИ - 19.07.2022 Украина.ру
Депутат Верховной Рады может стать новым генпрокурором Украины - СМИ
Нового генерального прокурора Украины будут выбирать из двух кандидатов, пишет 19 июля "Украинская правда" со ссылкой на собеседников в парламенте и Офисе президента
2022-07-19T14:57
2022-07-19T15:01
венедиктова
иван баканов
новости
украина
рада
депутат
офис генпрокурора
генпрокурор
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Во вторник, 19 июля депутаты Верховной Рады большинством голосов отправили в отставку главу Офиса генерального прокурора Ирину Венедиктову. Ранее она, вместе с главой СБУ Иваном Бакановым, была отстранена от своих обязанностей решением Владимира Зеленского. Поводом к такому решению стало большое число сотрудников этих ведомств, которых подозревают в госизмене после начала российской спецоперации. Одним из наиболее вероятных кандидатов на место Венедиктовой СМИ называют нынешнего врио генпрокурора Алексея Симоненко, который ранее занимал должность ее заместителя. Также одним из кандидатов, утверждает издание, является действующий депутат Рады, член "Слуги народа" Андрей Костин. 49-летний парламентарий родился в Одессе, до начала политической карьеры работал юристом. В парламенте в настоящий момент занимает должность заместителя главы комитета по вопросам правовой политики. Ранее экс-депутат Рады Илья Кива заявил, что по его сведениям Венедиктова и Баканов могут быть ликвидированы спецслужбами как носители "лишней" информации.
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венедиктова, иван баканов, новости, украина, рада, депутат, офис генпрокурора, генпрокурор

Депутат Верховной Рады может стать новым генпрокурором Украины - СМИ

14:57 19.07.2022 (обновлено: 15:01 19.07.2022)
 
© Фото : joinfo.ua
- РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Фото : joinfo.ua
Читать в
Нового генерального прокурора Украины будут выбирать из двух кандидатов, пишет 19 июля "Украинская правда" со ссылкой на собеседников в парламенте и Офисе президента
Во вторник, 19 июля депутаты Верховной Рады большинством голосов отправили в отставку главу Офиса генерального прокурора Ирину Венедиктову. Ранее она, вместе с главой СБУ Иваном Бакановым, была отстранена от своих обязанностей решением Владимира Зеленского. Поводом к такому решению стало большое число сотрудников этих ведомств, которых подозревают в госизмене после начала российской спецоперации.
Одним из наиболее вероятных кандидатов на место Венедиктовой СМИ называют нынешнего врио генпрокурора Алексея Симоненко, который ранее занимал должность ее заместителя.
Также одним из кандидатов, утверждает издание, является действующий депутат Рады, член "Слуги народа" Андрей Костин. 49-летний парламентарий родился в Одессе, до начала политической карьеры работал юристом. В парламенте в настоящий момент занимает должность заместителя главы комитета по вопросам правовой политики.
Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
12:08
Зеленский начал массовые чистки в СБУУказами Владимира Зеленского 19 июля уволен замглавы СБУ Владимир Горбенко и 6 глав региональных подразделений: Сумской, Житомирской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Закарпатской областей
Ранее экс-депутат Рады Илья Кива заявил, что по его сведениям Венедиктова и Баканов могут быть ликвидированы спецслужбами как носители "лишней" информации.
 
ВенедиктоваИван БакановНовостиУкраинаРададепутатОфис генпрокурорагенпрокурор
 
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