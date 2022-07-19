Военный эксперт объяснил, что сделает Путин, если Россия объявит войну Украине - 19.07.2022 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, что сделает Путин, если Россия объявит войну Украине
Военный эксперт объяснил, что сделает Путин, если Россия объявит войну Украине - 19.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, что сделает Путин, если Россия объявит войну Украине
Если Россия объявит Украине войну, на что ее всячески провоцируют киевский режим, США и Великобритания, то это изменит статус операции. Президент Владимир Путин будет иметь основания объявить мобилизацию. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2022-07-19T14:37
2022-07-19T14:37
россия
владимир путин
украина
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Ранее президент Путин заявил, что Россия в ходе спецоперации по защите Донбасса еще не начала показывать, на что способна. По его словам, "мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали".Необязательно, что мобилизация будет тотальной, потому что мобрезерв России составляет 10 млн человек, но в случае обвинения войны Украине возможна мобилизация первой категории до 31 года, уточнил специалист."Будет мобилизация промышленности, пересмотр бюджета, введение военного положения на освобожденных территориях Украины, потому что убийства продолжаются везде. Возможно и принятие других мер", - рассуждает Евсеев.По его словам, такое решение возможно, потому что украинские войска, обстреливающие мирных жителей Донбасса, освобожденных территорий и приграничных российских регионов творят полный беспредел.Следовательно, нужно начинать воевать по-нормальному, с другими темпами, с нанесением масштабных авиаударов по местам дислокации украинских войск, по блокированию коммуникации, по прекращению беспрерывных поставок западного оружия, заключил собеседник издания.
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россия, владимир путин, украина

Военный эксперт объяснил, что сделает Путин, если Россия объявит войну Украине

14:37 19.07.2022
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкВладимир Евсеев
Владимир Евсеев - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
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Если Россия объявит Украине войну, на что ее всячески провоцируют киевский режим, США и Великобритания, то это изменит статус операции. Президент Владимир Путин будет иметь основания объявить мобилизацию. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
Владимир Евсеев - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 04:34
Владимир Евсеев: кто онВоенный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ
Ранее президент Путин заявил, что Россия в ходе спецоперации по защите Донбасса еще не начала показывать, на что способна. По его словам, "мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали".
Необязательно, что мобилизация будет тотальной, потому что мобрезерв России составляет 10 млн человек, но в случае обвинения войны Украине возможна мобилизация первой категории до 31 года, уточнил специалист.
"Будет мобилизация промышленности, пересмотр бюджета, введение военного положения на освобожденных территориях Украины, потому что убийства продолжаются везде. Возможно и принятие других мер", - рассуждает Евсеев.
По его словам, такое решение возможно, потому что украинские войска, обстреливающие мирных жителей Донбасса, освобожденных территорий и приграничных российских регионов творят полный беспредел.
Следовательно, нужно начинать воевать по-нормальному, с другими темпами, с нанесением масштабных авиаударов по местам дислокации украинских войск, по блокированию коммуникации, по прекращению беспрерывных поставок западного оружия, заключил собеседник издания.
 
РоссияВладимир ПутинУкраина
 
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