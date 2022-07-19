ВС России уничтожили хранилища с западным оружием под Одессой - 19.07.2022 Украина.ру
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ВС России уничтожили хранилища с западным оружием под Одессой
ВС России уничтожили хранилища с западным оружием под Одессой - 19.07.2022 Украина.ру
ВС России уничтожили хранилища с западным оружием под Одессой
В районе села Беленького Одесской области Вооруженные силы РФ высокоточными ударами уничтожили склады с западными боеприпасами и оружием, поставленные на Украину, сообщает Минобороны РФ 19 июля
2022-07-19T12:31
2022-07-19T12:31
спецоперация
новости
вс рф
склады
боеприпасы
оружие
удар
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Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за прошедшие сутки были поражены пункты управления ВСУ в районе Краматорска и поселка Кирово в ДНР и села Воздвиженка Запорожской области.Также Минобороны сообщает об уничтожении украинских складов с боеприпасами в Васюковске и Великой Новоселовке Донецкой Народной Республики, Новоалександровке Запорожской области, Покровском Днепропетровской области.
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новости, вс рф, склады, боеприпасы, оружие, удар

ВС России уничтожили хранилища с западным оружием под Одессой

12:31 19.07.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ракетного комплекса "Искандер" по целям ВСУ
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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В районе села Беленького Одесской области Вооруженные силы РФ высокоточными ударами уничтожили склады с западными боеприпасами и оружием, поставленные на Украину, сообщает Минобороны РФ 19 июля
Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за прошедшие сутки были поражены пункты управления ВСУ в районе Краматорска и поселка Кирово в ДНР и села Воздвиженка Запорожской области.
Также Минобороны сообщает об уничтожении украинских складов с боеприпасами в Васюковске и Великой Новоселовке Донецкой Народной Республики, Новоалександровке Запорожской области, Покровском Днепропетровской области.
 
СпецоперацияНовостиВС РФскладыбоеприпасыоружиеудар
 
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