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ВС России уничтожили хранилища с западным оружием под Одессой

ВС России уничтожили хранилища с западным оружием под Одессой - 19.07.2022 Украина.ру

ВС России уничтожили хранилища с западным оружием под Одессой

В районе села Беленького Одесской области Вооруженные силы РФ высокоточными ударами уничтожили склады с западными боеприпасами и оружием, поставленные на Украину, сообщает Минобороны РФ 19 июля

2022-07-19T12:31

2022-07-19T12:31

2022-07-19T12:31

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вс рф

склады

боеприпасы

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Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за прошедшие сутки были поражены пункты управления ВСУ в районе Краматорска и поселка Кирово в ДНР и села Воздвиженка Запорожской области.Также Минобороны сообщает об уничтожении украинских складов с боеприпасами в Васюковске и Великой Новоселовке Донецкой Народной Республики, Новоалександровке Запорожской области, Покровском Днепропетровской области.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вс рф, склады, боеприпасы, оружие, удар