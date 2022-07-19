https://ukraina.ru/20220719/1036629832.html

ВС России уничтожили крупное подразделение украинских боевиков в Запорожской области

ВС России уничтожили крупное подразделение украинских боевиков в Запорожской области - 19.07.2022 Украина.ру

ВС России уничтожили крупное подразделение украинских боевиков в Запорожской области

Высокоточным оружием поражен пункт временной дислокации "Правого сектора"* в населенном пункте Камышеваха Запорожской области, сообщает Минобороны РФ 19 июля

2022-07-19T12:27

2022-07-19T12:27

2022-07-19T12:27

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В сообщении уточняется, что в пункте дислокации уничтожено 200 боевиков.Также, передает, ведомство, из-за значительных потерь в личном составе ВСУ, действующих на Соледарском направлении (ДНР), киевские власти проводят экстренную принудительную мобилизацию жителей Артёмовска, Соледара, Часова Яра и Дзержинска.*Деятельность организации запрещена в РФ

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вс рф, оружие, правый сектор