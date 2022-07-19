https://ukraina.ru/20220719/1036629832.html
ВС России уничтожили крупное подразделение украинских боевиков в Запорожской области
ВС России уничтожили крупное подразделение украинских боевиков в Запорожской области - 19.07.2022 Украина.ру
ВС России уничтожили крупное подразделение украинских боевиков в Запорожской области
Высокоточным оружием поражен пункт временной дислокации "Правого сектора"* в населенном пункте Камышеваха Запорожской области, сообщает Минобороны РФ 19 июля
2022-07-19T12:27
2022-07-19T12:27
2022-07-19T12:27
спецоперация
новости
вс рф
оружие
правый сектор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101928/28/1019282816_0:0:2824:1590_1920x0_80_0_0_4e7f42fcb43901805e3fe211943f1f02.jpg
В сообщении уточняется, что в пункте дислокации уничтожено 200 боевиков.Также, передает, ведомство, из-за значительных потерь в личном составе ВСУ, действующих на Соледарском направлении (ДНР), киевские власти проводят экстренную принудительную мобилизацию жителей Артёмовска, Соледара, Часова Яра и Дзержинска.*Деятельность организации запрещена в РФ
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101928/28/1019282816_332:0:2775:1832_1920x0_80_0_0_013315e025b49f3bf35f91079671ded1.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вс рф, оружие, правый сектор
ВС России уничтожили крупное подразделение украинских боевиков в Запорожской области
Высокоточным оружием поражен пункт временной дислокации "Правого сектора"* в населенном пункте Камышеваха Запорожской области, сообщает Минобороны РФ 19 июля
В сообщении уточняется, что в пункте дислокации уничтожено 200 боевиков.
Также, передает, ведомство, из-за значительных потерь в личном составе ВСУ, действующих на Соледарском направлении (ДНР), киевские власти проводят экстренную принудительную мобилизацию жителей Артёмовска, Соледара, Часова Яра и Дзержинска.
*Деятельность организации запрещена в РФ