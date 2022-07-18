https://ukraina.ru/20220718/1036543637.html
Переговоры с РФ возможны только после ее поражения - глава МИД Украины
Переговоры с РФ возможны только после ее поражения - глава МИД Украины - 18.07.2022 Украина.ру
Переговоры с РФ возможны только после ее поражения - глава МИД Украины
Переговоры с Россией возможны только "после ее поражения", так как непосредственно привязаны к ситуации на фронте, заявил в интервью изданию Forbes глава украинского МИД Дмитрий Кулеба
2022-07-18T14:18
2022-07-18T14:18
2022-07-18T14:18
новости
кулеба
мид
переговоры
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В противном случае, заметил он, переговоры "могут быть снова языком ультиматумов" со стороны России.Отвечая на вопрос о словах главы переговорной группы Давида Арахамии о том, что ситуация на фронте "изменится в августе" и Украина будет готова к переговорам, Кулеба отметил, что об этом пока рано говорить.Также дипломат рассказал, что переговоры по зерну, прошедшие в Стамбуле, "в шаге от завершения", и обвинил Турцию в двойной игре и попытках "балансирования".Переговорный процесс между Россией и Украиной начались уже в марте и проходили сперва на территории Белоруссии, а позже — в Турции. Президент Эрдоган многократно предлагал безопасную площадку для возобновления переговоров.В конце июня пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что Киев может прекратить военные действия на Украине за считанные часы, если националистическим подразделениям поступит приказ сложить оружие и выполнить условия Москвы. Однако, заявления президента Владимира Зеленского, министра обороны Украины Алексея Резникова или министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы очевидно указывают на неготовность к дипломатии и желание продолжать военные действия.
https://ukraina.ru/20220713/1036320444.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кулеба, мид, переговоры
Переговоры с РФ возможны только после ее поражения - глава МИД Украины
Переговоры с Россией возможны только "после ее поражения", так как непосредственно привязаны к ситуации на фронте, заявил в интервью изданию Forbes глава украинского МИД Дмитрий Кулеба
В противном случае, заметил он, переговоры "могут быть снова языком ультиматумов" со стороны России.
Отвечая на вопрос о словах главы переговорной группы Давида Арахамии о том, что ситуация на фронте "изменится в августе" и Украина будет готова к переговорам, Кулеба отметил, что об этом пока рано говорить.
Президент Украины Владимир Зеленский придерживается в этом вопросе принципиальной позиции. Он не исключает возможность переговоров, но сейчас для этого нет оснований.
Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины
Также дипломат рассказал, что переговоры по зерну, прошедшие в Стамбуле, "в шаге от завершения", и обвинил Турцию в двойной игре и попытках "балансирования".
Переговорный процесс между Россией и Украиной начались уже в марте и проходили сперва на территории Белоруссии, а позже — в Турции. Президент Эрдоган многократно предлагал безопасную площадку для возобновления переговоров.
В конце июня пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что Киев может прекратить военные действия на Украине за считанные часы, если националистическим подразделениям поступит приказ сложить оружие и выполнить условия Москвы. Однако, заявления президента Владимира Зеленского, министра обороны Украины Алексея Резникова или министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы очевидно указывают на неготовность к дипломатии и желание продолжать военные действия.