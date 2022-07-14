Захарова обвинила США в убийстве жителей Донбасса - 14.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220714/1036387100.html
Захарова обвинила США в убийстве жителей Донбасса
Захарова обвинила США в убийстве жителей Донбасса - 14.07.2022 Украина.ру
Захарова обвинила США в убийстве жителей Донбасса
США предоставляли Киеву разведданные и направили на Украину инструкторов, чтобы наводить удары реактивных систем залпового огня HIMARS по жителям Донбасса. Об этом заявила на брифинге 14 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2022-07-14T12:07
2022-07-14T12:07
новости
захарова
донбасс
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103344/45/1033444563_0:147:2833:1741_1920x0_80_0_0_483beb07c4e1f55f756d0899a800ac81.jpg
Она подчеркнула, что украинская сторона не прекращает массированно обстреливать территории Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Причем "огонь ведется избирательно - по жилым кварталам, магазинам, рынкам, учреждениям здравоохранения и другим социальным объектам".По ее словам, заметная активизация артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) связана именно с поставками иностранных тяжелых вооружений.
https://ukraina.ru/20220714/himars-1036301976.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103344/45/1033444563_158:0:2675:1888_1920x0_80_0_0_5307b25e5be2eefdab929ece27088e45.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, захарова, донбасс, сша

Захарова обвинила США в убийстве жителей Донбасса

12:07 14.07.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
США предоставляли Киеву разведданные и направили на Украину инструкторов, чтобы наводить удары реактивных систем залпового огня HIMARS по жителям Донбасса. Об этом заявила на брифинге 14 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Она подчеркнула, что украинская сторона не прекращает массированно обстреливать территории Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Причем "огонь ведется избирательно - по жилым кварталам, магазинам, рынкам, учреждениям здравоохранения и другим социальным объектам".

"Вооруженные формирования Украины повсеместно применили полученные из Соединенных Штатов Америки реактивные системы залпового огня HIMARS и делали это при непосредственном содействии американской стороны, которая не только предоставляла необходимые разведсведения, но и негласно откомандировала инструкторов, которые помогали представителям киевского режима "правильно прицелиться", - отметила дипломат.

По ее словам, заметная активизация артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) связана именно с поставками иностранных тяжелых вооружений.
HIMARS
07:15
Военный эксперт объяснил, как связаны HIMARS и наступление на славянском направленииВ ночь на вторник, 12 июля, ВСУ ударили по Каховке Херсонской области из реактивной системы залпового огня HIMARS, в результате чего погибли и пострадали мирные жители. Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру ответил, сигналом чего является эта провокация: началом обещанного контрнаступления или агонии киевского режима
 
НовостиЗахароваДонбассСША
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:59Три сценария войны от Forbes.ua.Правда, которой уже не скроешь
13:58"Отправимся в ад": президент Сербии призвал Запад соглашаться на условия Путина
13:02Санкции в пакете. Россия переоценила разум Европы
12:59Зерно мира. Россия и Украина близки к соглашению по вывозу пшеницы, однако есть "но"
12:58"Это не котел": Пушилин рассказал о ситуации с Северском
12:37Названа страна, поставившая Украине 100% обещанного оружия
12:34Секс, наркотики, оружие: почему Нидерланды помогают Украине
12:22В МИД РФ объяснили, как Киев выманивает оружие у Запада
12:18Украинских дипломатов хотят отправить в армию - Захарова
12:15Кнутов об иранских, российских и украинских беспилотниках и новой тактике СВО
12:12Хроника событий на Украине на 12:00 14 июля: обстрелы, даркнет и Гайдай
12:10Цены на газ в Германии могут вырасти втрое
12:07Захарова обвинила США в убийстве жителей Донбасса
12:05В Moody's оценили шансы Германии на "газовый" развод с Россией
11:36В Германии назвали единственный способ решить конфликт на Украине
11:34Глава МИД Украины нагрубил КНДР из-за признания республик Донбасса
11:32Куда едут российские медики с начала СВО? - спецрепортаж.Видео
11:31"Это вранье": Захарова ответила Блинкену о "насильном удержании" украинцев
11:30Вакарчук попал под обстрел: украинские журналисты выяснили, жив ли он
11:30Владимир Ераносян: Иностранную военную технику обслуживают граждане США и других стран
Лента новостейМолния