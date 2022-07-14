Захарова обвинила США в убийстве жителей Донбасса

Военный эксперт объяснил, как связаны HIMARS и наступление на славянском направлении В ночь на вторник, 12 июля, ВСУ ударили по Каховке Херсонской области из реактивной системы залпового огня HIMARS, в результате чего погибли и пострадали мирные жители. Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру ответил, сигналом чего является эта провокация: началом обещанного контрнаступления или агонии киевского режима