Захарова обвинила США в убийстве жителей Донбасса
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
США предоставляли Киеву разведданные и направили на Украину инструкторов, чтобы наводить удары реактивных систем залпового огня HIMARS по жителям Донбасса. Об этом заявила на брифинге 14 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Она подчеркнула, что украинская сторона не прекращает массированно обстреливать территории Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Причем "огонь ведется избирательно - по жилым кварталам, магазинам, рынкам, учреждениям здравоохранения и другим социальным объектам".
"Вооруженные формирования Украины повсеместно применили полученные из Соединенных Штатов Америки реактивные системы залпового огня HIMARS и делали это при непосредственном содействии американской стороны, которая не только предоставляла необходимые разведсведения, но и негласно откомандировала инструкторов, которые помогали представителям киевского режима "правильно прицелиться", - отметила дипломат.
По ее словам, заметная активизация артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) связана именно с поставками иностранных тяжелых вооружений.
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