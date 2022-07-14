https://ukraina.ru/20220714/1036341853.html

"Это вранье": Захарова ответила Блинкену о "насильном удержании" украинцев

"Это вранье": Захарова ответила Блинкену о "насильном удержании" украинцев - 14.07.2022 Украина.ру

"Это вранье": Захарова ответила Блинкену о "насильном удержании" украинцев

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова 13 июля в эфире "Соловьев Live"назвала враньем слова госсекретаря США Энтони Блинкена о насильственном удержании в стране миллионов украинцев, у которых якобы забирают документы

2022-07-14T11:31

2022-07-14T11:31

2022-07-14T11:31

новости

захарова

энтони блинкен

паспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103206/62/1032066228_0:178:2758:1729_1920x0_80_0_0_6e19569dd0657937dec9fb7aaf6755e9.jpg

"Это вранье", — заявила дипломат.Она возмутилась, что сложно представить, как можно насильно дать паспорт.Ранее Блинкен заявил, что Россия насильно удерживает на своей территории до 1,6 миллиона украинских граждан, у которых забрали паспорта и выдали российские документы.В ответ официальный представитель МИД назвала слова госсекретаря "медицинским случаем".

/20220711/1034335079.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, захарова, энтони блинкен, паспорт