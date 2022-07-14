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"Это вранье": Захарова ответила Блинкену о "насильном удержании" украинцев
"Это вранье": Захарова ответила Блинкену о "насильном удержании" украинцев - 14.07.2022 Украина.ру
"Это вранье": Захарова ответила Блинкену о "насильном удержании" украинцев
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова 13 июля в эфире "Соловьев Live"назвала враньем слова госсекретаря США Энтони Блинкена о насильственном удержании в стране миллионов украинцев, у которых якобы забирают документы
2022-07-14T11:31
2022-07-14T11:31
2022-07-14T11:31
новости
захарова
энтони блинкен
паспорт
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"Это вранье", — заявила дипломат.Она возмутилась, что сложно представить, как можно насильно дать паспорт.Ранее Блинкен заявил, что Россия насильно удерживает на своей территории до 1,6 миллиона украинских граждан, у которых забрали паспорта и выдали российские документы.В ответ официальный представитель МИД назвала слова госсекретаря "медицинским случаем".
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, захарова, энтони блинкен, паспорт
"Это вранье": Захарова ответила Блинкену о "насильном удержании" украинцев
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова 13 июля в эфире "Соловьев Live"назвала враньем слова госсекретаря США Энтони Блинкена о насильственном удержании в стране миллионов украинцев, у которых якобы забирают документы