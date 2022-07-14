https://ukraina.ru/20220714/1036309707.html

"Еще одно изобретение". Эксперт об очередной попытке "помирить" поляков и бандеровцев

"Еще одно изобретение". Эксперт об очередной попытке "помирить" поляков и бандеровцев - 14.07.2022 Украина.ру

"Еще одно изобретение". Эксперт об очередной попытке "помирить" поляков и бандеровцев

Над премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, который сравнил действия России на Украине с действиями бандеровцев в отношении польского населения, откровенно смеются в самой Польше. Об этом рассказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью изданию Украина.ру

2022-07-14T07:15

2022-07-14T07:15

2022-07-14T07:15

польша

украина

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Ранее Матеуш Моравецкий в годовщину Волынской резни заявил, что Путин и Россия на Украине используют те же методы, что и украинские националисты.Эксперт отметил, что у Моравецкого есть и второе изобретение, потому что он обвинил немцев в том, что произошло на Волыни, потому что была немецкая оккупация, однако Моравецкому тут же напомнили, что во время Волынского геноцида больше шансов было выжить у тех польских семей, которые бросились за помощью к немцам."Полностью речь Моравецкого на сайте правительства не поставили, поэтому я видел только отрывки из СМИ. И я не мог понять, кто ему эту речь писал. Моравецкий — это европейский банкир рафинированный, в банковском деле принято тщательно выбирать слова и выражения. А тут он такого наговорил, что хоть стой, хоть падай", - указал Стремидловский.Если же говорить в целом об украинской тематике в Польше, то поляков больше волнует тема украинских беженцев, судьба законопроекта "об особом статусе поляков" и тема построения польско-украинской конфедерации, а судьба воюющих в Донбассе польских наемников поляков мало интересует, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

польша, украина