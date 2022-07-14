"Еще одно изобретение". Эксперт об очередной попытке "помирить" поляков и бандеровцев - 14.07.2022 Украина.ру
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"Еще одно изобретение". Эксперт об очередной попытке "помирить" поляков и бандеровцев
"Еще одно изобретение". Эксперт об очередной попытке "помирить" поляков и бандеровцев - 14.07.2022 Украина.ру
"Еще одно изобретение". Эксперт об очередной попытке "помирить" поляков и бандеровцев
Над премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, который сравнил действия России на Украине с действиями бандеровцев в отношении польского населения, откровенно смеются в самой Польше. Об этом рассказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью изданию Украина.ру
2022-07-14T07:15
2022-07-14T07:15
польша
украина
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Ранее Матеуш Моравецкий в годовщину Волынской резни заявил, что Путин и Россия на Украине используют те же методы, что и украинские националисты.Эксперт отметил, что у Моравецкого есть и второе изобретение, потому что он обвинил немцев в том, что произошло на Волыни, потому что была немецкая оккупация, однако Моравецкому тут же напомнили, что во время Волынского геноцида больше шансов было выжить у тех польских семей, которые бросились за помощью к немцам."Полностью речь Моравецкого на сайте правительства не поставили, поэтому я видел только отрывки из СМИ. И я не мог понять, кто ему эту речь писал. Моравецкий — это европейский банкир рафинированный, в банковском деле принято тщательно выбирать слова и выражения. А тут он такого наговорил, что хоть стой, хоть падай", - указал Стремидловский.Если же говорить в целом об украинской тематике в Польше, то поляков больше волнует тема украинских беженцев, судьба законопроекта "об особом статусе поляков" и тема построения польско-украинской конфедерации, а судьба воюющих в Донбассе польских наемников поляков мало интересует, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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польша, украина
"Еще одно изобретение". Эксперт об очередной попытке "помирить" поляков и бандеровцев

Над премьером-министром Польше Матеушем Моравецким откровенно смеются

07:15 14.07.2022
 
© president.gov.uaЯрослав Качиньский Матеуш Моравецкий Владимир Зеленский Польша Украина
Ярослав Качиньский Матеуш Моравецкий Владимир Зеленский Польша Украина
© president.gov.ua
Читать в
Над премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, который сравнил действия России на Украине с действиями бандеровцев в отношении польского населения, откровенно смеются в самой Польше. Об этом рассказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью изданию Украина.ру
Ранее Матеуш Моравецкий в годовщину Волынской резни заявил, что Путин и Россия на Украине используют те же методы, что и украинские националисты.
Эксперт отметил, что у Моравецкого есть и второе изобретение, потому что он обвинил немцев в том, что произошло на Волыни, потому что была немецкая оккупация, однако Моравецкому тут же напомнили, что во время Волынского геноцида больше шансов было выжить у тех польских семей, которые бросились за помощью к немцам.
"Полностью речь Моравецкого на сайте правительства не поставили, поэтому я видел только отрывки из СМИ. И я не мог понять, кто ему эту речь писал. Моравецкий — это европейский банкир рафинированный, в банковском деле принято тщательно выбирать слова и выражения. А тут он такого наговорил, что хоть стой, хоть падай", - указал Стремидловский.
Если же говорить в целом об украинской тематике в Польше, то поляков больше волнует тема украинских беженцев, судьба законопроекта "об особом статусе поляков" и тема построения польско-украинской конфедерации, а судьба воюющих в Донбассе польских наемников поляков мало интересует, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
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