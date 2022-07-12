Шотландия перестала принимать украинских беженцев - 13.07.2022 Украина.ру
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Шотландия перестала принимать украинских беженцев
Шотландия перестала принимать украинских беженцев - 13.07.2022 Украина.ру
Шотландия перестала принимать украинских беженцев
Шотландия перестала принимать украинских беженцев. Об этом сообщило 11 июля издание Guardian
2022-07-12T08:21
2022-07-13T11:11
новости
беженцы
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https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1034337257.jpg?10337717211657699895
В начале месяца жители Польши&nbsp;вышли&nbsp;на массовые протесты из-за огромного притока украинских беженцев. Также с&nbsp;1 июля страна перестала платить гражданам за&nbsp;поддержку мигрантов. Ранее полякам перечисляли по&nbsp;40 злотых (около 513 рублей) в&nbsp;день за&nbsp;каждого человека, которому дали питание и&nbsp;крышу над&nbsp;головой.&nbsp;
/20220709/1034322331.html
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новости, беженцы

Шотландия перестала принимать украинских беженцев

08:21 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии охраняют освобожденный Мелитополь
Сотрудники Росгвардии охраняют освобожденный Мелитополь - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости
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Шотландия перестала принимать украинских беженцев. Об этом сообщило 11 июля издание Guardian
Украинские беженцы в Польше табличка Солидарны с Украиной - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
9 июля, 10:15
Польский эксперт рассказал, что украинские мигранты и беженцы на самом деле думают о «войне с Россией»У находящихся в Польше украинцев призывного возраста непродолжительное время был «патриотический подъем». Однако сейчас никто не хочет участвовать в вооруженном конфликте. Об этом рассказал обозреватель еженедельника Mysl Polska Матеуш Пискорский в интервью изданию Украина.ру
Кроме того, отмечается, что этот шаг сделан, чтобы «гарантировать перемещенным лицам, которые уже находятся в Шотландии, и тем, кто прибудет в ближайшие месяцы, безопасность, защиту и достаточную поддержку».
В начале месяца жители Польши вышли на массовые протесты из-за огромного притока украинских беженцев. Также с 1 июля страна перестала платить гражданам за поддержку мигрантов. Ранее полякам перечисляли по 40 злотых (около 513 рублей) в день за каждого человека, которому дали питание и крышу над головой.
 
 
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