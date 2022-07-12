Шотландия перестала принимать украинских беженцев
08:21 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
Шотландия перестала принимать украинских беженцев. Об этом сообщило 11 июля издание Guardian
9 июля, 10:15Польский эксперт рассказал, что украинские мигранты и беженцы на самом деле думают о «войне с Россией»У находящихся в Польше украинцев призывного возраста непродолжительное время был «патриотический подъем». Однако сейчас никто не хочет участвовать в вооруженном конфликте. Об этом рассказал обозреватель еженедельника Mysl Polska Матеуш Пискорский в интервью изданию Украина.ру
Кроме того, отмечается, что этот шаг сделан, чтобы «гарантировать перемещенным лицам, которые уже находятся в Шотландии, и тем, кто прибудет в ближайшие месяцы, безопасность, защиту и достаточную поддержку».
В начале месяца жители Польши вышли на массовые протесты из-за огромного притока украинских беженцев. Также с 1 июля страна перестала платить гражданам за поддержку мигрантов. Ранее полякам перечисляли по 40 злотых (около 513 рублей) в день за каждого человека, которому дали питание и крышу над головой.