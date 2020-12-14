Народный депутат Верховной Рады Украины 5-7 созывов Спиридон Килинкаров прокомментировал расширение санкционного списка РФ в отношении украинских политических деятелей

— почему в ответ возмущается украинский МИД?

— насколько эффективны подобные меры?

— какой политический месседж хотел передать Кремль таким шагом?

Напомним, правительство России расширило перечень лиц, которые подпадают под персональные санкции против Украины. Согласно постановлению премьер-министра Михаила Мишустина, специальные экономические меры вводятся в отношении 849 человек. В расширенный перечень попали спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, первый заместитель спикера Верховной рады Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько, депутаты от украинской президентской фракции «Слуга народа» Андрей Герус, Ольга Василевская-Смаглюк, Максим Бужанский, Гео Лерос, Александр Качура.

В числе специальных экономических мер, применяемых в отношении указанных в перечне лиц,- замораживание безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств за пределы территории России.