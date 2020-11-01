В новом выпуске программы "Новый гражданин" на Украина.ру директор миграционного центра "Мигрон" рассказал, как получить гражданство РФ, какие документы нужны для получения разрешения на временное проживание (РВП) и вид на жительство (ВНЖ)

«Новый гражданин»: можно ли получить 200 тысяч рублей при оформлении гражданства РФ? © Скриншот из видео Украина.ру

— Сейчас приехать в Россию могут только к детям или родителям. Но если родителей нет в живых, но есть родные братья. Считаются ли они ближайшими родственниками, могу ли я к ним приехать?

— У меня ребёнок гражданин России. Что мне делать? Как я сейчас могу получить паспорт? Я из Украины, какие документы мне нужны?

— У меня два паспорта России и Украины. Хочу поехать на Украину, но у мужа нет украинского паспорта. Как он может попасть в Украину со мной? В браке по российскому паспорту, а не украинскому.