Люди задавали специалисту следующие вопросы:
— Сейчас приехать в Россию могут только к детям или родителям. Но если родителей нет в живых, но есть родные братья. Считаются ли они ближайшими родственниками, могу ли я к ним приехать?
— У меня ребёнок гражданин России. Что мне делать? Как я сейчас могу получить паспорт? Я из Украины, какие документы мне нужны?
— У меня два паспорта России и Украины. Хочу поехать на Украину, но у мужа нет украинского паспорта. Как он может попасть в Украину со мной? В браке по российскому паспорту, а не украинскому.