В интервью изданию Украина.ру эксперт института стран СНГ Иван Скориков подвел итоги 2020 года для Украины

Скориков рассказал, каким стал 2020 год для президента Украины Владимира Зеленского и как он повлиял на рейтинг "Слуги народа".

Кроме того, эксперт прокомментировал следующие темы:

Военный эксперт сказал, на что максимум способен украинский флот в «войне» с Россией © пресс-служба министерства обороны Украины

— Российско-украинские отношения: стало только хуже;

— кто снабдит Украину вакциной от COVID-19.

Ранее украинский политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда призвал киевские власти разработать стратегию военного «освобождения» Крыма и Донбасса и устроить российскому флоту в Крыму «новый Перл-Харбор».