Скориков рассказал, каким стал 2020 год для президента Украины Владимира Зеленского и как он повлиял на рейтинг "Слуги народа".
Кроме того, эксперт прокомментировал следующие темы:
- как Россия должна реагировать на заявления с украинской стороны о "Перл-Харборе" для российского флота;
— Российско-украинские отношения: стало только хуже;
— кто снабдит Украину вакциной от COVID-19.
Ранее украинский политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда призвал киевские власти разработать стратегию военного «освобождения» Крыма и Донбасса и устроить российскому флоту в Крыму «новый Перл-Харбор».