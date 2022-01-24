Внешнеполитическое ведомство Великобритании обвинило Россию в подготовке оккупации Украины, а также опубликовало список вероятного нового правительства. Эта акция вызвала неоднозначную реакцию экспертного сообщества Украины

В правительство, которое нарисовал МИД Великобритании, вошли бывший народный депутат Евгений Мураев, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, бывший глава Нацбанка Сергей Арбузов и другие. Посольство России в Великобритании призвало британские власти прекратить риторические провокации вокруг Украины. Неоднозначно встретили публикацию и заявления МИДа Великобритании и эксперты.

Журналист Денис Гороховский написал, что всерьез комментировать эту новость невозможно: «В Британии выдали на гора сенсационную новость. Оказывается Россия уже якобы сформировала "оккупационное правительство", которое будет поставлено в Киеве после давно уже анонсируемого "вторжения в Украину".

Причем информацию эту обнародовали не СМИ или анонимные телеграмм-каналы, а целый британский Форин Офис — министерство иностранных дел.

Главой "оккупационного правительства" британский МИД назвал лидера партии "Наши" и владельца канала "Наш" Евгения Мураева. А в список "правительства" якобы должны войти бывшие министры времен Януковича и некоторые другие политэмигранты, живущие сегодня в России.

В их список британцы внесли бывшего вице-премьера Сергея Арбузова, эск-главу администрации Януковича Андрея Клюева, экс-нардепа Владимира Сивковича и бывшего премьера Николая Азарова.

Все эти люди с 2014 года живут в России. Активную медийную деятельность из них ведет разве что 74-летний Азаров.

Я даже не знаю как это можно серьезно комментировать».





Советник Офиса президента Сергей Лещенко объясни логику британского правительства:

«В свете сенсационного заявления Правительства Великобритании о планах России установить оккупационный режим якобы во главе с Евгением Мураевым, новыми красками играет заявление президента Владимира Зеленского о возможной атаке России именно на Харьков.

Дело в том, что сам Мураев родом из Харьковщины, был дважды народным депутатом Верховной Рады по округу в Харьковской области. Мураев вывозил Николая Азарова в Россию при его побеге в феврале 2014 года через границу в Харьковской области.

Можно предположить, что разведка Великобритании заранее делится информацией с украинской стороной, а в подтверждение версии о Мураеве есть перехваченные телефонные разговоры.

Судя по времени публикации развернутых статьей о заявлении Правительства Великобритании, журналистам международных изданий эта информация была предоставлена с эмбарго. Так, Уолл Стрит Джорнал и Гардиан опубликовали статьи в 00:30 по киевскому времени, за десять минут до твитта министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Нью-Йорк Таймс опубликовал статью трех авторов в 01:10, через полчаса после ее твитта.

В субботу днем информация о Мураеве появилась на ресурсах Шария и Раши Тудей. Это может объясняться тем, что междунардные журналисты, у которых была информация под эмбарго, обратились в МИД России за комментариями, а те дали утечку своим агентам».



Политолог Энрике Менендес предлагает относиться к докладам британского правительства так же, как исследованиям британских ученых:

«Просто британская разведка, она как британские учёные. Ну, вы понимаете о чём я».



Писатель Ян Валетов разделяет точку зрения политолога: «У британской разведки чудесный дилер и какие-то новые, совершенно невероятные вещества.

Потому что в противном случае остается только предположить, что их коррумпировал Мураев».



Народный депутат Олег Волошин предлагает всерьез относиться к месседжем с Запада, который намеренно повышает градус конфликта с Россией: «Не люблю конспирологию, но все больше признаков того, что температуру конфликта сознательно подогревают с Запада, фактически делая его неизбежным. Там в СМИ начали кампанию запугивания грядущей войной, там рисуют «схемы вторжения», оттуда присылают вооружения, пригодные скорее для партизан, чем для обороны границы.

И вот сегодня ожидается в одной из западных стран обнародование списка «будущего оккупационного правительства Украины». Сплошь все давно беглые в Москву во главе с одним здешним политиком. И хотя лично этому товарищу не доверяю и считаю его липовым оппозиционером, но точно уверен, что его в этот список включили с потолка. Приехать на должность в обозе чужой армии — мерзко. Но тут уже лес рубят — щепки летят.

Похоже, некоторым силам на Западе выгоден конфликт, и они планируют развязать его через провокацию с нашей стороны на Донбассе, предварительно всех убедив, что вероломное нападение подготовили в Кремле».



Политолог Михаил Погребинский остановился детальнее на личности Евгения Мураева:

«Что касается кандидатуры Мураева на роль «пророссийского лидера» на Украине, то это нелепость. Его рейтинг не превышает 5% и вряд ли превысит. У Мураева есть некий фан-клуб, участники которого в основном женского пола. Это его основной электорат. Так что у этого человека нет никаких шансов возглавить правительство. Видимо, нужно быть министром иностранных дел Великобритании, чтобы думать иначе.

С осени по всей Украине размещено огромное количество билбордов с изображением Мураева с подписью «Наш президент». Есть данные о том, что его финансирует бизнесмен Ренат Ахметов, который заинтересован в снижении рейтинга партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука».

Британские политики даже не удосужились «познакомиться» с ним, изучить его бэкграунд: они не знают ни об уровне его поддержки на Украине, ни о том, что у него есть «клеймо» человека, который голосует против российских интересов. МИД Великобритании, похоже, не понимает, что Мураев — несерьезная фигура, он — спойлер, который должен отнимать голоса у Медведчука. И по их версии, этого человека Россия якобы намерена поставить во главе Украины?! Это абсурдно и невозможно серьезно обсуждать»



Российский политолог Сергей Марков написал, что Мураев работает на раскол пророссийского электората в Украине, а британские эксперты подготовили такой фейк, над которым смеются даже в Киеве: «МИД Британии заявил, что Россия пытается поставить в Киеве марионеточное правительство во главе с Евгением Мураевым. И за это Британия наложит на Россию санкции. Мураева никто в России не знает. Так может Россия поставить Мураева? Крайне мало вероятно.

Мураев находится под санкциями в России. Мураев активно сотрудничает с Зеленским. Очень активно и очень тайно. Правда об этой тайне знают все почти. Мураев используется Зеленским для того, чтобы забрать голоса у партии Виктора Медведчука Оппозиционная платформа за Жизнь. Во время президентских выборов 2019 Мураев был по сути спойлером против Бойко, связанного с Медведчуком. По заданию Зеленского. Потом снялся в пользу Вилкула, который тоже был спойлером против проекта Медведчука. Во время парламентских выборов был по сути спойлером против партии Медведчука Оппозиционная платформа за Жизнь. Даже с похожим названием создали Оппозиционный Блок. Тоже по заданию Зеленского.

Сейчас Мураеву 45 лет. За это время он побывал в партиях: Партия Регионов, За Жизнь, Оппозиционная платформа за Жизнь, Оппозиционный Блок, НАШИ. Видно, что надежным партнером его назвать трудно.

Мураев яркий человек, как видно. Из пророссийской Харьковской области. С пророссийской риторикой, — ну, эзоповым языком, конечно, как это возможно в несвободной стране.

Но враг Виктора Медведчука, который активно всегда сотрудничал в Путиным много лет. И сам Мураев готов сотрудничать с кем угодно. Сейчас он работает на раскол пророссийского электората в интересах Зеленского. И за это внесен в список санкций со стороны России.

Вывод — назначить Евгения Мураева лидером пророссийского правительства в Киеве, это все таки фантастика.

И совет МИД Британии — выгоните тех аналитиков, которые делают вам такие фейки, над которыми смеется весь Киев».



Директор Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий считает, что информацию спецслужб следует трактовать как предложение Кремлю: «Синхронный вброс британскими и американскими спецслужбами персонального состава будущего оккупационного правительства Украины в буквальном смысле — предложение Кремлю в качестве компромисса по украинскому вопросу — замена Зеленского на некую пророссийскую власть в Киеве. Естественно фамилии роли не играют. Мураев, по случаю, оказался среди первых попавшихся на глаза. Также как и прочие персонажи списка. Главное в другом, ЦРУ и МИ6 озвучили Москве "предложение, от которого нельзя отказаться". И это полная смена политического курса Киева. Ведь пророссийская власть в Украине — однозначный отказ Киева от желания вступить в НАТО, исполнение Минска, отказ от претензий на Крым. Если бы подобное случилось, то Запад, свято "блюдущий" суверенность Украины спихнул бы со своих плеч весь гемор украинского вопроса, передав всю ответственность за его решение самому Киеву. При этом не под давлением Кремля, а исключительно в соответствии с волей украинского народа))»



Политолог Константин Бондаренко ловко подобрал историческую параллель: «Константин Паустовский: «В начале 1919 года в Киеве утверждали, что киноактриса Вера Холодная собрала свою армию и, как Жанна д'Арк, вошла на белом коне в город Прилуки, где и объявила себя украинской императрицей…».

Приблизительно так же сегодня «очень информированный» главный производитель фейков, британский Foreign Office, рассказывает про "премьера" Мураева».



Политолог Елена Дьяченко описала, что все эти новости укладываются гармонично в политику пост-модерна: «Государство Хайли Лайкли: Россия после вторжения создаст правительство во главе с премьер-министром Мураевым

Россия: Ну мы пока думаем, вторгаться — не вторгаться, но можно и Мураевым

Медведчук: Та блин, ну!

Мураев: Я не собирался, но раз Великобритания настаивает…

Азаров: Во главе да, но там премьер-министр чуть другой будет

Анонимный звонок из Партии Солидарная жмурукость: Евгений Владимирович, это вас Алексей Алексеевич беспокоит…»

