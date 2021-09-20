Крупнейший в Европе производитель удобрений Одесский припортовый завод останавливает свою работу. Об этом в субботу, 18 сентября, сообщил в соцсетях первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков

«Окно возможностей закрылось»: Одесский припортовый завод потерпел крах © РИА Новости, Сергей Поляков / Перейти в фотобанк

Политолог Янина Соколовская убеждена, что газовый шантаж (видимо, имеется в виду шантаж России) дал свои плоды:

«Первые результаты газового шантажа. Одесский припортовый завод останавливает работу. Руководство предприятия указало причину — рост цены на газ, который нужен заводу для функционирования. Первый зам.директора завода Николай Щуриков сообщил СМИ, что предприятие в таких условиях работать не сможет.

Завод занимается производством аммиака, карбамида, жидкого азота, диоксида углерода и жидкого кислорода, а также занимается перегрузкой химической продукции. Входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины».



В свою очередь Николай Щуриков подробно рассказал, что происходило на предприятии долгое время и что цены на газ — только вершина айсберга проблем ОПЗ:

«Что на самом деле происходило на заводе последнее время. Действительно на сегодняшний день производство карбамида не рентабельно из-за высокой цены газа и низких цен на карбамид и аммиак. Но не возможно набивать карманы когда все сверхприбыльно и уничтожать предприятие когда нечего положить в карман. Это не базарный лоток который можно свернуть.

Причина происшедшего. Умышленные и системные манипуляции с конкурсами по отбору давальца. Особенно выдающийся отличились в условиях последнего конкурса где не была предусмотрена ответственность за не подписание договора со стороны победителя да ещё и победитель был отобран по выдуманным и не осуществимым условиях вне конкурсной документации.

Есть ли выход из ситуации? Да, выход есть. Выгнать весь сброд из управления завода пришедший на завод в последние два года. Начать кап. ремонт на агрегатах, от которых зависит производственный процесс и хотя подготовка к ремонту была сорвана, о чём технические службы завода неоднократно информировали Правление завода, возможность провести достаточный ремонт силами завода есть.

Перестать интриговать вокруг давальца и либо оставить АГТ, который делом доказал, что может обеспечить работу завода либо выбрать давальца из числа компаний добычников или операторов работающих с большими объёмами газа и имеющими долгосрочные договора по его поставки. И не смотреть кто стоит за этими компаниями. Достаточно предусмотреть правильное финансовые гарантии и штрафы за не выполнение договора.

В ноябре ожидается снижение цены на газ и завод должен быть готов к запуску».



Эксперт по энергетическим вопросам, директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн предложил подробный анализ происходящего:

«Почему останавливается Одесский припортовый? Самая очевидная причина — взлет цен на газ. Точнее, взлет цен на газ и не взлет цен на карбамид — основную продукцию ОПЗ и других химических предприятий Украины. Почему не подорожал карбамид? Потому что мировые игроки рынка покупают газ намного дешевле. Самый близкий пример — Россия и Беларусь, которых «газовый» кризис вообще не задел. Европейские заводы имеют долгосрочные договоры на газ, китайские и азиатские производители удобрений — это вообще отдельная история, там рынок весьма относительный.

Украинские химзаводы покупают газ на споте, т.е. по текущим ценам срочного рынка. ОПЗ не исключение: по моим данным, об остановке своих химзаводов думает и Фирташ (Черкассы, Северодонецк), и Коломойский (ДнепрАзот, Каменское).

Поставщиком газа для ОПЗ уже два года является «Агро Газ Трейдинг» (АГТ) — фирма без роду племени, в штате которой на начало 2020 года работало 8 человек. Все два года конъюнктура была крайне благоприятная для химиков, по нашим подсчетам, только в 2020 году ребята заработали $44 млн. Но как только пошел «минус», они ожидаемо выбросили белый флаг. Рост цен они считают форс-мажором и на этом основании предупредили завод о невозможности продолжения поставок из-за «катастрофической убыточности». Как сообщает ФГИУ, АГТ также накопило должок перед заводом на 140 млн грн.

Но только ли в АГТ проблема? Не совсем. Во-первых, договор с АГТ истекает 31 октября. Бороться за выполнение контракта для них нет никакого смысла, за оставшиеся полтора месяца можно спустить в унитаз все прибыли последних двух лет. Ну, а репутационные потери можно пережить, учитывая, что без ОПЗ этой фирме скорее всего ничего не светит. Да и форс-мажор все же имеет место.

Во-вторых, нового поставщика пока нет. Им должен стать сингапурский трейдер Dachex Shipping Pte. Ltd, который победил в конкурсе минувшим летом. Прошло 2 месяца, но договор с ним так и подписан. По одной версии, «сингапурцы» не хотят его подписывать из-за очевидной убыточности. Тем более, что в условиях конкурса якобы нет санкций за отказ победителя от подписания договора. Во-вторых, в августе судебный запрет на подписание новых договоров на давальческую переработку заблокировала вышеупомянутая АГТ.

По второй, официальной версии ФГИУ, набсовет ОПЗ сейчас не полномочен, поэтому дать одобрения правлению на подписание не может.

Но главное даже не в этом. Полтора года Фонд госимущества занимается малопонятными маневрами вокруг ОПЗ. В начале 2020 года назначает на пост гендиректора некоего владельца ресторанов «Два гуся» Николая Синицу, который сидел там почти год. По словам инсайдеров на ОПЗ, были провалены все программы модернизации завода, реализация которых если бы и не решила проблему с ценами на газ, но делала бы его более экономически устойчивым.

Не изменилась ситуация и после назначения Николая Парсентьева в конце 2021 года. По словам источников, опытный функционер понимал, в какую мясорубку попал, и поэтому старался ничего особо не подписывать и в целом не принимать каких- важных решений. Например, сегодня, когда запахло жареным, и необходимо принимать решения, гендиректор ушел на больничный… По имеющимся данным, АГТ предлагало правлению разделить убытки и взять на себя дополнительные расходы по услугам «Одессагаза» в объеме около $2 млн в месяц, но, разумеется, менеджмент госпредприятия брать на себя такую ответственность не готов. С другой стороны, придется разделить ответственность за остановку завода.

Второй вопрос к ФГИ — новый давалец. Такой распиаренный глава ФГИ Синниченко за полтора года не смог выписать нормальные условия конкурса и честно его провести. Летом 2020 года конкурс был заточен явно под АГТ, в связи с чем пришлось сбить по надуманным причинам не только украинских, но и международных претендентов, например, Socar.

Новый конкурс смогли сварганить лишь через год. По свидетельству участников, победителя определили в закрытой комнате на весьма спорных условиях. Например, Dachex Shipping победил, согласившись дать ОПЗ беспроцентный кредит на $20 млн. Точно известно о том, что один из претендентов предлагал дать заводу эту сумму не в виде кредита, а в виде готовности заплатить более высокий тариф за переработку. Но почему-то победили сингапурцы, за которыми кто-то-то видит россиян, а кто-то — новые уши кого-то из Офиса Президента.

Эта очевидная зависимость от чиновников — первоисточник всех проблем ОПЗ. В прошлом году «везучесть» АГТ связывали с покровительством помощника президента на букву «Ш». Теперь пишут, что «Ш» уже одной ногой на выходе, теперь все решает «Е». И на этом фоне видим смену давальца ОПЗ. Совпадение?..

Пока ФГИ заявил, что к остановкам ОПЗ не привыкать и что она продлится предположительно 5 недель, пока не будет подписан оговор с «сингапурцами». Его подписывает правление с одобрения набсовета. В свою очередь полномочный набсовет будет избран на собрании акционеров ОПЗ 1 октября. Якобы после этого Dachex Shipping начнет поставки. Будет интересно за этим понаблюдать, поскольку сильно низких цен на газ в разгар сезона потребления не предвидится».



Валерий Песецкий написал, что кроме экономических рисков остановка Одесского припортового несет и экологические:

«Первой жертвой космических цен на газ пал одесский припортовый завод. Вчера остановили производство карбамида, сегодня аммиака. Цена в 1200 долларов за тысячу кубов, по которой ныне предлагают на нашей энергетической бирже голубое топливо делают продукцию ОПЗ абсолютно неконкурентноспособной, а производство — убыточным.

На улице может оказаться три тысячи сотрудников предприятия без всяких перспектив трудоустройства в своем городе. Следом будет убита вся "социалка" Южного, которая держится на налоговой "ренте", которую получает город от припортового. Завод обрастет долгами и утратит всяческую финансовую перспективу "всплыть" в прибыльность, что накануне его возможной приватизации резко понизит стоимость завода для потенциальных покупателей. По сути — до цены металлолома.

И "вишенка на торте". Длительная остановка ОПЗ чревата серьезными экологическими последствиями. Для Одессы. Масштабная утечка аммиака, как еще в конце 80-х утверждали одесские экологи-активисты в течении двух-трех часов, накрывая город делает его мертвым…

В этой связи простой вопрос: а кто и на что будет финансировать безопасный простой? Чтобы экологические риски не стали реальностью».



Бизнес-аналитик Виктория Пасечник в проблемах ОПЗ винит чиновников:

«В то время как я пишу этот пост, в стране закрывается крупнейшее государственное химическое предприятие — Одесский припортовый завод. Его «убивают» давно и планомерно. В основном подковерными играми (шутка ли, цена вопроса — почти 500 млн грн чистой прибыли за полгода: уж не знаю, может ли кто-то еще похвастаться такими результатами), но окончательно его убила цена газа. Смешно, но 2 крупнейшие государственные компании — Укргазвидобування и ОПЗ — не смогли договориться, по какой цене будут покупать и продавать газ, потому что «по законам рынка» его должны покупать по цене Дюссельдорфа.

Сколько будет стоить после этого финта сельскохозяйственная продукция — остается только догадываться (основная продукция завода, если кто не понял — удобрения для с/х).

Кстати, и здесь ученые придумали субституцию — искусственное мясо. А овощи нам, "житнице Европы", привезут оттуда, откуда возят уже очень давно — из Египта. Ну и что что невкусные. Кушайте, не обляпайтесь».

