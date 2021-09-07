Украинский экономист Александр Рябоконь о подноготной подписания соглашения между Украиной и Westinghouse Electric о строительстве нового энергоблока Хмельницкой АЭС

Эксперт объяснил, чем закончится затея об использовании американских реакторов на украинских АЭС © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Итак, после подписания резонансных мИморандумов Котина (нынешнего главу Энергоатома) прокатали на склад оборудования Westinghouse Electric в Южной Каролине. Фотосессия модели любезно и практически любовно была опубликована, конечно же, на сайте НАЭКа. Где, кроме прочего, сама модель утверждает, что насчитал "полный комплект реакторного оборудования в наличии", тем паче "готового к отгрузке"… "Тот самый комплект оборудования, который планируется для строительства нового блока Хмельницкой АЭС"….

Да, ребята, есть такое. Подтверждаю. Это (на фото) то самое оборудование ядерного острова реактора АР-1000.

Но! Это также и то самое оборудование, которое было изготовлено, частично установлено, а потом и демонтировано при провалившемся строительстве двух энергоблоков АЭС V.C.Summer. В большой степени именно этот провал и стал "контрольным" в банкротстве компании Westinghouse Electric 4 года назад (история длинная, расписывать не буду). Однако стоит упомянуть о том, что также уже почти 4 года махинации, коррупцию и подлог менеГеров Westinghouse во время строительства АЭС V.C.Summer расследуют ФБР и прокуратура штата. Давеча нынешние випы Westinghouse согласились выплатить свыше 21 млн долл. в рамках "соглашения о сотрудничестве" с федералами, расследующими срыв строительства блоков. Цель откупных — а пусть федералы сосредоточатся на бывших керовныках, оставив в относительном покое нынешних. Да, на сайте Westinghouse новости об "откупном сотрудничестве" и эпохальном мИморандуме с Энергоатомом соседствуют, что добавляет весьма пикантного флёра.

Так вот, о чем же я? Ага. После уже состоявшегося банкротства и отказа Westinghouse от обязательств генподрядчика строительства V.C.Summer весной-летом 2019 года между бывшим генподрядчиком и компанией Santee Cooper (к тому времени единственным акционером двух блоков АЭС) разразилась нешуточная судебная тяжба именно по поводу прав собственности на произведенное и уже установленное оборудование. Но к осени компании таки пришли к более-менее полюбовному соглашению. Порешили продать оборудование, а выручку (в разных пропорциях в зависимости от того — в заводской смазке оно или смонтировано-демонтировано) поделить не поровну, а по-братски (доля Santee Cooper больше). Причем, согласно договору, маркетингом и продажей обязан был заняться Westinghouse. На все про все Santee Cooper дал срок Westinghouse — 5 лет.

Смекаете? На сегодня 2 года прошло. Новых заказов у Westinghouse ни в самих США, ни в других странах не появилось… Жмет, скрипит потертое седло… И тут вдруг появляется модель где-то в Восточной Ойропе с похожей чесоткой… но по поводу срочной достройки блаженной памяти долгостроя 3 и 4 блоков Хмельницкой АЭС.

О строительстве можно я не буду? Это же серьезно — большие деньги, куча ресурсов, новый пакет документации, куча исследований, экспертиз, согласований, голосований… молчу о ТЭО. Даже в турборежиме это годы и годы. Сами понимаете, быстро только кошки, и то… Но вот под звуки этой сурдинки втюхать застоявшееся (не оцениваю — хорошее или плохое) оборудование, когда время жмет. Правда, надо ещё и Госдеп замолодить на кредит американских налогоплательщиков — украинским. Чтобы Westinghouse рассчитался с Santee Cooper. В других условиях я бы сказал, что дураков кредитовать сомнительные схемы негусто, но, допустим, получилось…

И вот я хочу просить. Если не ошибаюсь, у болгар по Белене комплект оборудования давно и гораздо более полон, а строить который год некому… Оно того стоит?