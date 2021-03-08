Американские санкции против самого одиозного олигарха Украины - Игоря Коломойского взбудоражили украинское общество. Особенно удивлены те, кто считает ИВК главным человеком, который остановил «русскую весну» и спонсировал ультрапатриотическое крыло. Выходит, антироссийская активность Коломойского не спасла

Писатель Ян Валетов считает санкции хоть и заслуженными, но не объективными: «В общем-то каждому по делам его, и сам ИВК неоднократно говорил о кассе, которая всех ждет впереди. Санкции в его адрес были делом времени, но неизбежными, как старость.

Удивляет формулировка. Если и есть в действиях ИВК однозначно положительные моменты, так это именно факт его пребывания на посту губернатора Днепропетровской области и его действия на этом посту. Однозначно, тогда он сыграл огромную роль в сохранении целостности Украинского государства. Неважно, что побудило его на это. Важно, что он сделал в результате. Санкции Госдепа за то, что Коломойский остановил русскую весну — это просто анекдот. На голову не натянешь. У каждого человека есть чем гордиться и чего стыдиться. Надо помнить не только плохое, но и хорошее. Кажется так».

https://www.facebook.com/ian.valietov/posts/3831577233544744

Политолог Руслан Бортник также высказался на топовую новость: «В 2015-м году сразу же после отставки с поста руководителя ОГА Днепропетровской области посольство США выдало И. Коломойскому долгожданную визу (краткосрочную), которой его лишили в 2008-2009 гг. Семье (жене и детям) выдали визы на 10 лет. Коломойский сразу же улетел в США и наслаждался баскетбольными матчами, попутно решая бизнес-вопросы. Таковым было одно из последствий разрешения конфликта с П. Порошенко (при содействии США), едва не приведшего ещё к одной смене власти в Украине и дестабилизации. Тогда обвинений в коррупции очевидно не имелось.

Поэтому нынешние санкции связаны с несколькими процессами:

— общий курс США и ЕС на "деолигархизацияю" в Украине. Проблемы и атаки сейчас переживают практически все представители особо крупного бизнеса. Проблема наших олигархов в том, что они слишком влиятельны в политике и экономике и место в будущем их должны занять ТНК;

— неудачные попытки договориться между группой "Приват" и правительством США, крайней точкой которых стал, ровно месяц назад, иск американского подразделения "Приват" — компании "Оптима" к правительству США в порядке защиты инвестиций на 35 млн. долл.;

— попытка выбить из под В. Зеленского одну из внутренних точек опоры, которой в США считают Коломойского и Ко.

Это решение США фактически и тест для В. Зеленского — неформальные сигналы он получил уже раньше по Коломойскому, но не реагировал. Сейчас же это решение ставит украинского Президента перед непростым выбором:

— поддержать США и принять участие в противостоянии с "Приватом" — ввести санкции — с серьезными рисками и убытками в этом процессе (финансовые и медиа-активы И. Коломйского могут нанести серьезный ущерб интересам власти);

— ничего не делать (поддержать И. Коломойского) и укрепить представление о себе в США как "ставленнике олигархов", потерять приоритет в американской поддержке (политической прежде всего) с рисками той же дестабилизации.

Что выберет В. Зеленский? Скорее первый вариант, но не обязательно.

Пока санкции достаточно слабы (запрет на въезд), но, вероятно, что за ними последуют и более жесткие меры.

Кстати, да, И. Коломойского как украинского гражданина Украина не может выдать другим государствам, НО как гражданина Кипра или Израиля вполне. Тем более что и прецеденты лишения политиков гражданства из-за второго паспорта имеются (спросите у Артеменко)».

https://www.facebook.com/ruslan.bortnik.3/posts/10160781215589689

Журналист Дмитрий Василец уверен, что все бумеранги возвращаются. Рано или поздно: «Многие присылают новость о том, что во Львове местные "любители Украины за деньги" называющие себя патриотами напали на уличных музыкантов и поломали им оборудование за то, что они посмели петь песни на русском языке.

Данная ситуация с моей точки зрения говорит про следующее, что местные "царьки" давно и системно спонсируют местные бродячие банды типа "националистов" для террора местных жителей и показательного подавления любого здравого смысла оголтелой русофобией.

Понятное дело, что наши "правоохранители" не имеют смелости и возможности привлекать представителей таких банд к уголовной ответственности, ведь главари этих банд также во многом руководят местными "правоохранителями".

Местные "царьки" наивно полагают, что чем больше они будут выслуживаться перед западными хозяевами, выполнять все их самые грязные поручения в виде разжигания розни среди украинцев и русофобии, хозяева их оставят "на должностях" и позволят дальше грабить украинский народ.

Так вот, убогие черти, спешу вас расстроить, участь ваша как постыдна, так и предрешена. Вспомните сколько Коломойский "отплясывал" на темы русофобии и разжигания розни на своем 1+1, и что?»

https://www.facebook.com/vasilets/posts/2657961317829261

Политик и журналист Мустафа Найем, тот который "поднял" Майдан, и тот, который публично вступил в противостояние с Коломойским, тоже написал о санкция: «Все таки, страшный напиток — кофе. Одного загнал в Ростов, другому — закрыл пол-планеты. Можно внедрять как альтернативный способ восстановления справедливости, разрешения споров и снятия социального напряжения. Вместо судов, например».

https://www.facebook.com/Mustafanayyem/posts/10220341526354326

Политик Василий Волга наметил общую тенденцию — не деолиргизацию Украины, а колонизацию: «МЕДВЕДЧУК, КОЛОМОЙСКИЙ…КТО СЛЕДУЮЩИЙ? Олигархи транснациональные стали избирательно поедать олигархов национальных, доморощенных, тех из них, кто вздумал ослушаться. Все остальные олигархи присели в испуганном приседе и ведут ушами, словно лошади, почуявшие волка. США ввели санкции против Коломойского.

Некоторые на Украине даже обрадовались: вот, мол, она — деолигархизация. Наивные люди. Это колониальная политика в действии. Был олигарх полезен, ему давали возможность грабить. Возомнил себя независимым от Запада, от олигархии транснациональной — получите от Дяди Сэма в свою олигархическую физиономию.

Что же народу Украины? Да ничего. Плевать нам на то, что крысоеды поедают крыс меньшего масштаба. Нам от этого ни горячо, ни холодно. То, как с народом будут обходиться крокодилы большего масштаба, без всяких купюр показывает МВФ, настаивая на многократном увеличении коммунальных тарифов».

https://www.facebook.com/Vasiliy.volga/posts/2841773236140090

Блогер Ира Гаврилова считает, что «наезд» от США следуют считает не на Коломойского, а на Зеленского: «По Коломойскому и санкциям. Американцы подталкивают Зеленского к принятию стратегического решения — сдать Игоря Валерьевича.

Если Зеленский не сдаст (то есть если не начнет уголовное производство против Коломойского с вручением ему подозрения, с посадкой и с конфискацией активов по делу Приватбанка), то тогда Вашингтон начнет активно качать ситуацию внутри Украины, готовя досрочный уход Зеленского.

К слову, уже неделю по Киеву гуляют слухи, что Коломойскому и некоторым его близким соратникам готовят «пидозру».

Но если Зеленский попытается сдать Коломойского, то нарвется на конфликт со своим ближайшем партнером, который, к тому же, контролирует часть депутатов фракции «Слуга народа». Можно только догадываться, какие тонны компромата накоплены у Коломойского на Зеленского за время многолетнего плодотворного сотрудничества.

Выбор сложный. А потому Зеленский, наверняка, попытается поступить как обычно — пропетлять.

То есть, например, вручить «пидозру» Коломойскому, но потом отпустить его под залог, а суды по Приватбанку (а именно они самые опасные для его бизнеса, так как чреваты конфискацией активов в счет многомиллиардных долгов) продинамить.

Параллельно для отвода глаз еще могут сделать несколько демонстративных шагов против «пророссийских сил». Санкции СНБО против кого-то ввести. Говорить об обострении на Донбассе. Многократно поклясться в верности евроатлантическому курсу (вон Ермак сегодня заявил о готовности в ежедневном режиме требовать вступления в НАТО). Внести ко второму чтению в законопроект об измерении времени поправку, что солнце теперь встает на Западе. Ну и что-то еще в таком роде.

Но вряд ли поможет. Тем более, что Коломойский — лишь один из пунктов меню. Там еще значится передача контроля над судами Западу, смена руководителей силовых структур на тех, кого укажут из Вашингтона, обновление правительства и многое другое. Все это будут требовать выполнить.

И маневры не спасут.

Американцам нужны не хитрые, а послушные.

Зеленский сам загнал себя в капкан, не сделав за время своего президентства ничего, чтоб ослабить внешнее управление. А наоборот его углубляя. И теперь пространство возможностей для собственных решений у него сузилось до минимального».

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=456820208695876&id=100031037012714

Политический эксперт Виктор Суслов также ждет реакцию президента на решение США:

Госдеп США ввел санкции против Игоря Валерьевича Коломойского.

Обычно Президент Украины В.Зеленский дублирует решения США о санкциях, как было с введением санкций против китайских инвесторов в "Мотор Сич", или против народного депутата из фракции партии "Слуга народа" А.Дубинского.

Теперь В.Зеленскому нужно заморозить все активы И.Коломойского, который поддерживал Зеленского на президентских выборах, и даже остановить вещание телеканала "1+1", на котором сам Зеленский так ярко работал?

Ждем очередное заседание СНБО?»

https://www.facebook.com/victor.suslov.9/posts/3708976245888246