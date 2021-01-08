Атака Конгресса США уличными протестующими еще до вчерашнего дня казалась невозможной. Наступление на демократию, начало развала институтов власти, падение Империи - так характеризовали эксперты в своих комментариях политическую ситуацию в США. Украинские политологи нашли много собственных аналогий, прежде всего, с Майданом

Политолог Руслан Бортник написал, что для США наступят более тяжелые последствия, чем просто социальный бунт: «Не принципиально важно, кто сейчас победит в США и чем завершится ситуация — все американские элиты часть системы. Хотя социальный бунт против "deep state" в любом случае продолжится (вероятно в других формах). Прокат "Карточного домика" завершился, и на смену ему приходит возможно "Сойка-пересмешница".

Для нас важно другое — многие искренние (а не покупные) американофилы в мире (особенно республиканского толка) на глазах становятся американоскептиками — на фоне таких выборов и картинки из Капитолия США теряет один из ключевых инструментов своего влияния — soft power — "мягкую силу".

https://www.facebook.com/ruslan.bortnik.3/posts/10160591007114689

Его коллега Виктор Небоженко дал свою политическую оценку ситуации в США: «Что победит в США — хаос и агрессия или порядок и демократические институты власти? Конечно, Америка выберет второе-порядок и демократию. С этим должен будет смириться бывший президент Трамп, который незаметно для себя и Америки втянул страну в хаотичную, драматическую перестройку всей политической жизни США.

Любая перестройка начинается с «Ускорения» и сумбура. В последнее время события развивались довольно быстро — это драма из трех частей. Сначала демократы и республиканцы в Конгрессе преодолели вето президента США на бюджет. Трамп был взбешен предательством республиканцев и решил проучить всех сенаторов. Захват Конгресса сторонниками бывшего президента должен был показать Америке, кто сильнее — Трамп или Конгресс. Но Трамп добился только одного, что в результате штурма Конгресс США, на глазах всего мира, потерял политическую неприкосновенность и веру в безупречную политическую стабильность. Зато остался политически неприкосновенным и независимым от толпы Белый дом. Слишком много символики для одних суток.

Сейчас, после того, как сенаторы обоих партий прошли через такое публичное унижение, когда толпа палками выгоняла их из здания Конгресса, республиканцы и демократы точно проголосуют за ратификацию результатов голосования на президентских выборах. Ибо речь уже идет не о справедливости выборов, а о защите статуса и престижа Конгресса США. Мы наблюдаем второй акт политической драмы США.

Остается сделать не самое сложное — "вторичное использование" бывшего президента Трампа, вне его желания, в политической борьбе. Больше всего в этом заинтересованы сами республиканцы. При этом, "проблему Трампа" новому президенту Байдену придется решать руками республиканцев, а не демократов, что очень удобно. Трамп все четыре года издевался, использовал и республиканцев и политическую машину США в своих интересах. Теперь глубинное государство и американские СМИ используют бывшего президента Трампа в каком-то драматическом нарративе или политическом триллере-сериале, которые так любят американские телезрители.

В любом случае будут обвинять Кремль. Но Путин, как всегда, будет все отрицать. Он не поверит в свою неожиданную удачу — захват толпой Конгресса США и бунт проигравшего президента Трампа как доказательство гнилости Америки, а значит силы, здоровья и процветания путинской России. Но, для Кремля, соблазн будет слишком велик, как в случае с захватом Крыма или победой Трампа на выборах. В этом случае наглость Путина может соперничать лишь с авантюризмом и смелостью Трампа. Злорадство Кремля еще больше усилит подозрения и злость американцев. Так, что можно ожидать «обратки» или продолжения того, что произошло в Америке, но уже в других государствах и на других континентах.

Что касается Украины, то аналогии налицо. И там и здесь Кремль делает все, чтобы «раскачать лодку» и добился своего. Ошарашенные американцы получили свой мгновенный Майдан. Пусть короткий, но фотогеничный, зрелищный, яркий, но неперспективный. Но теперь любое американское политическое руководство будет опасаться толпы на улицах Вашингтона, точно так, как любой украинский президент, премьер-министр, голова Верховной Рады, после двух потрясающих майданов с ужасом ждет прихода третьего Майдана, самого опасного, для власти и для украинского общества».

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2705003663143275&id=100009010040969

Журналист Иван Яковина сделал смелое предположение, что самая демократичная страна превращается в Киргизию: "Думаю, для США это недолгое превращение в Киргизию станет очень тяжелой коллективной травмой. Случилось то, чего не могло случиться в принципе. То, от чего Америка (как считалось) была защищена толстенной стеной политических и общественных институтов, норм, правил, полицией, ФБР, самой сильной армией и самой развитой демократией мира.

Это очень серьезная история, значение которой только предстоит оценить и осознать».

https://www.facebook.com/yakovina.ivan/posts/10159446532420798

Главред издания "Страна" Игорь Гужва написал, что отличает события в США от цветных революций в классическом понимании: "Многие сравнивают вчерашние события в США с Майданом и прочими «цветными революциями».

По форме похоже. По сути — совсем не то. Как это бы выглядело, если Трамп действовал бы по канонам «цветной революции»?

Во-первых, Конгресс был бы захвачен и никто не просил бы оттуда расходиться. Наоборот, был бы создан палаточный городок вокруг, построены баррикады, а по периметру была бы выставлена вооруженная охрана. Гибель отдельных активистов ничего бы не поменяла (да и в реальной вчерашней ситуации выстрелы в Эшли Бэббит сторонников Трампа не остановили — уже после этого они захватили зал Сената). Убитые превратились бы в мучеников и их огромные портреты вывесили бы на фасаде Капитолия.

Во-вторых, тоже самое произошло бы в крупнейших городах — сторонники Трампа, там, где хватило бы у них сил, захватили бы местные Капитолии.

В-третьих, был бы создан единый штаб, который бы от имени американского народа выдвинул бы требования (так же как и Майдан выдвигал требования от имени всего украинского народа) о назначении повторного голосования в виду массовых фальсификаций на выборах президента. И до выполнения этого требования продолжались бы акции протеста.

Непонятно чем бы все закончилось (скорее всего, ничем хорошим), но тогда бы это действительно выглядело, по сути, как «цветная революция» с американской спецификой из-за большого числа легальных стволов на руках.

А то, что происходило вчера в Вашингтоне показывало, что никакого плана по организации «Майдана» не было. Пришли и ушли (причем к уходу призвал Трамп). И вообще непонятно был ли какой-то план. Больше было похоже на кураж или на провокацию с целью политически обнулить Трампа, а вместе с ним и весь консервативный лагерь.

Другой вопрос, что со стороны, если не всматриваться в нюансы, все выглядит действительно вполне однозначно: американская элита подавила восстание трампистов под одобрение большинства СМИ и мировых лидеров. Силовики открывали огонь на поражение. И пока ничего не указывает, что кто-то за убийства активистов понесет ответственность.

В этом смысле неизвестный пока охранник Конгресса, расстрелявший в упор ветерана армии США Эшли Бэббит задал глобальный тренд.

Отныне единственным сдерживающим фактором для подавления различных «майданов» и прочих беспорядков для властей будет лояльность/эффективность силовиков и соратников, способность выстоять против внешнего давления (если таковое будет), а также сила и организованность сопротивления оппозиции.

Точнее тренд даже не задан, а укреплен. После украинского Майдана уже мало кто идет на уступки и переговоры с протестующими. Но одно дело, когда Лукашенко подавляет «майданы», и совсем другое, когда США.

Сила воздействия на умы не сопоставима.

И вот уже президент Грузии Саломе Зурабишвили, которой время от времени угрожает майданами Саакашвили, заявляет: «США являются для нас образцом для подражания. Несмотря на вчерашние тревожные сцены, американские институты смогли доказать свою силу и стойкость в условиях насилия».

https://www.facebook.com/veprwork/posts/3715257571866426

Политический эксперт Янина Соколовская обратила внимание, что произошла полная победа технологий над массовым сознанием: «Протестная волна в Штатах удачно канализирована. Ряженым чучелам позволили взобраться на капитолийский холм, поселфиться в кресле президента и в принципе проявить себя как обезьяны. Теперь очень надолго в головах избирателей останется связь Трамп-протест- американский "гаврилюк" в мехах. И чтоб ни делал теперь Трамп, он напрямую ассоциируется с этим меховым "гаврилюком".

А как только фото были сделаны, видео отсняты, ассоциативные связи установлены и закреплены до состояния обывательского страха, госздания были зачищены от "обезьяноподобных".

И теперь Байден — президент и спаситель от неконтролируемых протестов. А история со странным почтовым голосованием затерта и будет забыта.

Это полная победа технологий над массовым сознанием. Почту, твиттер и телевизор не зря взяли первыми. Теперь они обеспечат Байдену не только президентство, но и поддержку патерналистически настроенного общества.

К тому же основа государственности в виде флага осталась незыблемой. Это тоже обыватель должен записать на подкорочку».

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3698348723533509&id=100000752532439

Народный депутат Олег Волошин написал о своих впечатлениях о событиях в США: «Самое сильное впечатление от вчерашних событий: фотографии членов Конгресса, жалко прячущихся под лавки от собственных избирателей. Никто даже не попытался выйти и поговорить с протестующими. При этом никто из ворвавшихся в Капитолий не пытался применять насилие к политикам. В отличие от леваков из BLM и Antifa, которые регулярно угрожают не только республиканцам, но и членам их семей.

Не удивительно, что сейчас представители истеблишмента из обеих партий так отчаянно требуют наказать бунтовщиков — месть за пережитый страх. Когда в следующий раз к ним придут чёрные «революционные матросы»с плакатами «Eat the Rich", вероятно, не найдётся и «женского батальона», который хотя бы был у Временного правительства».

https://www.facebook.com/oleg.voloshin.7165/posts/3947136925319339

Журналист Юрий Лукашин считает, что профессионалы по части госпереворотов мастерски провернули ситуацию в свою пользу:

Жаль, конечно. Миллионы людей по всему миру надеялись, что этот странный чудак ещё хотя бы на 4 года останется в Белом доме. И пока в Штатах будут заняты внутренними разборками, мир за это время хоть немного передохнет — от войн и цветных революций, на которых очередные коррумпированные подлецы будут то тут, то там снова приходить к власти. Но, видимо, не судьба…

В общем, почти классический цветной сценарий. Который готовили и продвигали, наверное, все 4 года. Сначала этот странный вирус… Как бы там ни было, но именно вирус позволил многим спорным штатам провести выборы вне конституционных процедур (из-за чего и пошёл сейчас весь сыр-бор), где половина населения голосовала досрочно или по почте, когда явка в ряде округов по итогу превышала даже 100% зарегистрированных избирателей (и в этих округах всюду по "странному" стечению побеждал пан Байден)…

В странах типа Украины такие выборы автоматом были бы признаны каким-нибудь американским посольством или ОБСЕ самыми недемократичными и грубейше искажающими волеизъявлание граждан. Однако — если почти все эти голоса по удаленке и досрочно пошли за пана Байдена — то тогда ничего, все норм и так можно.

Полгода BLM громят по всем Штатам города, захватывают муниципалитеты и их здания, блокируя в том числе Белый дом и… вообще не встречают особо сопротивления. Напротив, в перечень норм политкорректности входит уже становиться на коленку и… сочувствовать и каяться пуская слезу (спивать гимн, поминая хероив). Впрочем, это был запасной сценарий, который просто не потребовалось включать по полной.

6 января на самом деле, насколько можно судить, республиканцы планировали просто держать мирно площадь и не более того — чтобы сертификация не началась и конгресс плавно перешел в долгую процедуру дебатов, заслушивая доказательства ещё минимум несколько дней. А после — возможно, включилась бы поправка, когда голосование перешло бы в режим один голос = один штат (тут у Трампа большинство и был бы реально шанс отменить результат хотя бы по 3-м спорным штатам — это и было задумкой).

Однако кто-то почему-то пропускает митингующих в здание Конгресса (есть уже видео-кадры самого этого странного эпизода) и… чуть позже среди ворвавшихся по фото идентифицируют ряд активистов BLM, которые изображали из себя трампистов.

Провокация с прорывом происходит именно в тот момент, когда в конгрессе готовились слушания по доказательствам подлогов на выборах… Однако после всего, что произошло потом в здании, все сенаторы как бы в условиях экстраординарной ситуации быстренько снимают свои возражения, а по тем штатам, по которым могли растянуться ещё на много дней дебаты и изучение этих самых доказательств, лавочка быстренько прикрывается… В общем, мастерское такое смещение акцентов с отвлечением внимания. В итоге — примерно та же ситуация, что была провернута в украинском парламенте, когда 22 февраля 2014 г. руками в том числе и части регионалов, и коммунистов голосовали не прописанное ни в одном законе "самоустранение" президента и все это как бы "во избежание дальнейшего кровопролития" и "снятия напряжённости".

Наверное, никто и не будет уже разбираться, кто открыл огонь по митингующим в Капитолии, в т.ч. по женщине (и так ли уж это было необходимо?), в результате чего погибло, оказывается, 4 человека. В Украине, например, 7 лет назад сам факт гибели митингующих стал по сути поводом и оправданием отстранения президента вопреки конституции. Республиканцы даже из самого этого факта могли бы перевернуть ситуацию полностью в свою пользу. Включить свой цветной сценарий (на вашей же стороне улица! Байден вообще никогда не соберёт и близко столько сторонников на площадях).

Но тут виноватым в гибели протестующих, конечно, сделают не демократов, не полицию или провокаторов, а самого Трампа — он же, гад, призвал народ поддержать его… и виновен в захвате Капитолия (ах, какой ужос, цэ ж храм демократии, святая святых!!!). По факту и в этой ситуации технология "таинственных снайперов" и очередной "небесной сотни" (пусть и из 4 человек) сработала на все сто — в пользу Байдена. Люди погибли — поэтому быстро-быстро давайте проводите все процедурки, а разбираться будем уже потом. Во избежание, так сказать, дальнейшей эскалации.

Профи госпереворотов мастерски провернули ситуацию в свою пользу. Чего-то подобного от них как раз и следовало бы ожидать. Удивляет только одно — Республиканская партия. У неё, оказывается, не было никакой запасной и эффективной контригры на победу. Напротив, с каким-то удивительным упорством она делает сама себе харакири, сливая в том числе и выборы в Сенат по Джорджии, где она теряет большинство. То есть, безропотно сдаёт рычаги влияния в стране, самоустраняясь от власти (помимо потери и своего президента).

После такого самослива она уже вряд ли в обозримом будущем вернёт доверие электората, которое смог ей сгенерировать Трамп. Это уход в меньшинство на долгие-долгие годы, который трудно объяснить какой-либо здоровой логикой. Что-то наподобие того, что пережила самослившаяся Партия регионов после прецедента 22 февраля 2014 г.

Остаётся лишь несколько вопросов. Неужели силы были настолько не равны? Неужели Республиканская партия там была настолько слаба, что за ширмой внешней показухи на самом деле уже много лет идёт игра удава с кроликом? Возможно, на самом деле там давно однопартийная система, а феномен Трампа — это таки случайный баг в системе?

Ошибка Трампа была в одном: все время своего президентства он занимался чем угодно (Ираном, Венесуэллой, Северной Кореей, возвратом капитала из Китая назад в Америку, борьбой против импичмента). Но не выполнением главного обещания — осушать болото. Достать все компроматы на оппонентов не за две недели до выборов (это было вообще какое-то лузерство), а ещё в 2016 году — интереснейших досье, способных потрясти мир, на самом деле там было тоннами. В том числе и по украинскому кейсу. Но, видимо, не решился идти по полному беспределу (хотя тут можно было только так).

В итоге, само болото из обеих партий мастерски теперь осушит его самого. И, наверняка, сделает это именно по беспределу, нарушая все красные линии (впрочем, они и так давно там перейдены) — в отместку за его великодушие к оппонентам. А просто в политике нельзя не добивать или щадить врага — закончится неизбежно ножом тебе же в спину».

https://www.facebook.com/yuri.lukashin/posts/3500924049955757

Блогер и политик Анатолий Шарий написал как на Украине следовало бы охранять институты власти и государственности, как это делали в США этой ночью: «Если бы на Майдане сотрудники спецслужб вели себя так, как вели себя сотрудники спецслужб США этой ночью, если бы говноеды из тогдашней власти не жевали сопли, а делали то, что должны были делать при попытке захвата власти — этим летом в украинский Крым отправились бы сотни тысяч туристов, среди которых были бы живые и здоровые жители вполне украинского Донбасса, которые не погибли бы под обстрелами.

И был бы давно безвиз, и писал бы книги Бузина, а несостоявшиеся его убийцы аккуратно ухаживали бы за картофелем в родных хуторах их мам и пап, не за*бывали бы всех "питанням мови", из каждой подачки не устраивали бы праздник, а со страной говорили бы не как с вонючим банановым нулем».

https://www.facebook.com/anatolijsharij/posts/10225385194245251